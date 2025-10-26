ভোটাৰ তালিকাৰ SIRৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে

ভোটাৰ তালিকাৰ SIRৰ সন্দৰ্ভত সোমবাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব নিৰ্বাচন আয়োগে
সোমবাৰে বিয়লি ৪:৩০ বজাত সংবাদমেলযোগে ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰ ঘোষণা কৰিব মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ।
Published : October 26, 2025 at 11:08 PM IST
নতুন দিল্লী : সৰ্বভাৰতীয় ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (SIR)ৰ ঘোষণা কৰিবলৈ সোমবাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিব । ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজধানী বিজ্ঞান ভৱনত বিয়লি ৪:১৫ বজাত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে সংবাদমেল সম্বোধন কৰিব ৷ ইচিআইৰ সূত্ৰই ইটিভি ভাৰতক জনোৱা মতে, “২০২৬ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন হোৱা ৰাজ্যকে ধৰি ১০ৰ পৰা ১৫খন ৰাজ্য সামৰি লোৱা এছআইআৰৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।”
অহা বছৰ অসমকে ধৰি তামিলনাডু, পশ্চিমবংগ, কেৰালা, আৰু পুডুচেৰীত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা । মাত্ৰ কেইদিনমান পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে ভাৰত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় গণতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান (আই আই ডি ই এম)ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া (চি ই অ’)ৰ দুদিনীয়া সন্মিলনৰ আয়োজন কৰি এছ আই আৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছিল । সন্মিলনত সকলো ৰাজ্যতে SIR অনুষ্ঠিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।
নিৰ্বাচন আয়োগে মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলক নিজ নিজ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত এছ আই আৰৰ প্ৰস্তুতি চূড়ান্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে । এই সন্মিলনৰ সময়ত ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত বৰ্তমানৰ ভোটাৰক পূৰ্বৰ এছ আই আৰৰ সৈতে মিলাবলৈ পূৰ্বে মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াসকললৈ দিয়া নিৰ্দেশনাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা অগ্ৰগতিৰ মূল্যায়ন কৰে । তদুপৰি নিৰ্বাচন আয়োগে অসম, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, কেৰালা, আৰু পশ্চিম বংগ আদি নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়াসকলৰ সৈতে ব্যক্তিগত আলোচনাত মিলিত হয় ।
২০২৫ চনৰ ১০ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হোৱা এছ আই আৰ প্ৰস্তুতি সন্মিলনৰ অনুসৰণ হিচাপে আই আই ডি ই এম সন্মিলন অনুষ্ঠিত হয়, য’ত সকলো ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলে ভোটাৰৰ সংখ্যা, শেষৰ এছ আই আৰৰ যোগ্যতা অৰ্জনৰ তাৰিখ, আৰু শেষ সম্পূৰ্ণ হোৱা এছ আই আৰৰ হিচাপত নিজৰ নিজৰ ৰাজ্য বা কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলৰ ভোটাৰ তালিকাৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত উপস্থাপন আগবঢ়ায় ।
বিধানসভা নিৰ্বাচন ঘোষণাৰ ঠিক পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে বিহাৰত ভোটাৰ তালিকাৰ এছ আই আৰ অনুষ্ঠিত কৰিছিল, যাৰ বাবে বিৰোধীয়ে তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছিল । বিৰোধীয়ে এই প্ৰক্ৰিয়াই দৰিদ্ৰ আৰু শ্ৰমিক জনসাধাৰণৰ ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । অৱশ্যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই অভিযোগ অস্বীকাৰ কৰে ।