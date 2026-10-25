অনিয়ম ফাদিলৰ ভয়ত ECINET ছফ্টৱেৰৰ তথ্য লুকুৱাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে: কংগ্ৰেছ

অনিয়ম ফাদিলৰ ভয়ত ECINET ছফ্টৱেৰৰ তথ্য লুকুৱাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে: কংগ্ৰেছ
বিৰোধী দলটোৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ কৰি তৎকালীনভাৱে এছআইআৰ নিলম্বন কৰাৰ দাবীও পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰে ।
By PTI
Published : October 25, 2026 at 4:19 PM IST
নতুন দিল্লী: এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ECINET ছফ্টৱেৰৰ তথ্য গোপন কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে কংগ্ৰেছে ৷ বিৰোধী দলটোৱে দাবী কৰে যে আয়োগে বাৰে বাৰে এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে, কাৰণ এই তথ্য ফাদিল হ’লে এছআইআৰত সংঘটিত বৃহৎ পৰিসৰৰ অনিয়ম উন্মোচিত হ’ব ।
লগতে বিৰোধী দলটোৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ কৰি তৎকালীনভাৱে এছআইআৰ নিলম্বন কৰাৰ দাবীও পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰে । মিডিয়া বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে এক বিবৃতি শ্বেয়াৰ কৰি দাবী কৰে যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) ৰ সময়ত ভোটাৰ তালিকাত হোৱা ভুল আৰু অমিল চিনাক্তকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ছফ্টৱেৰৰ নাম আৰু সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ তথ্যৰ অধিকাৰ (আৰ টি আই) আইনৰ অধীনত এই তথ্যৰ লগত “বাণিজ্যিক আস্থা, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা, আৰু বৌদ্ধিক সম্পত্তি” জড়িত বুলি উল্লেখ কৰি তথ্য প্ৰকাশ নকৰাকৈ আছে ।
The Election Commission of India continues to hide information about the controversial ECINET software at the heart of the disastrous SIR, that has been used to centralise manipulation of the electoral rolls. Today, a leading national daily revealed that the ECI has refused to provide information on the software being used in the SIR in its response to a Right to Information (RTI) application. Using flimsy excuses, the ECI has refused to name the software being used in the SIR, or confirm whether AI is being used and what safeguards are in place. The lack of transparency around the ECINET software and the use of AI has damaged the credibility of the entire process among citizens. The ECI is repeatedly refusing to provide this information because it will reveal the reality of the massive, centralised manipulation that has taken place. •Why did Indians find out from disclosures of Tata Consultancy Services (TCS) that they developed the ECINET software? Why has this not been transparently disclosed by the ECI? •Why has the ECI repeatedly denied the use of AI in the SIR and electoral roll revision, when it is clearly being used? The ECINET software and the IT Division of the ECI were the focus of several objections raised by Election Commissioners Sukhbir Singh Sandhu and Vivek Joshi. The complaints even reached the Department of Personnel and Training (DoPT), which comes under the Prime Minister himself. The public knows that massive manipulation has taken place. Gyanesh Kumar must go. The SIR must be suspended forthwith.— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) October 25, 2026
এক্সত দিয়া পোষ্টটোত ৰমেশে কয় যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বিপৰ্যয়জনক এছআইআৰৰ মূলত থকা বিতৰ্কিত ECINET ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে তথ্য লুকুৱাই ৰাখিছে ৷ ‘‘এখন আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৈনিক কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইচিআইয়ে তথ্যৰ অধিকাৰ (আৰটিআই) আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই SIRত ব্যৱহৃত ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । সাধাৰণ অজুহাত দেখুৱাই আয়োগে এছআইআৰত ব্যৱহাৰ কৰা ছফ্টৱেৰৰ নাম উল্লেখ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে, বা এআই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেকি আৰু কি কি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ৷’’ ৰমেশে কয় ।
ECINET ছফ্টৱেৰত স্বচ্ছতাৰ অভাৱ আৰু এআইৰ ব্যৱহাৰে নাগৰিকসকলৰ মাজত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় । ‘‘নিৰ্বাচন আয়োগে বাৰে বাৰে এই তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা বৃহৎ অনিয়ম উন্মোচিত হ’ব ৷’’ ৰমেশে কয় ।
নিৰ্বাচন আয়োগে এছআইআৰ আৰু নিৰ্বাচনী তালিকা পুনৰীক্ষণত এআই ব্যৱহাৰ কৰাটো বাৰে বাৰে কিয় অস্বীকাৰ কৰিছে বুলিও ৰমেশে প্ৰশ্ন কৰে । ECINET ছফ্টৱেৰৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ আইটি বিভাগৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে উত্থাপন কৰা কেইবাটাও আপত্তিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল বুলি তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে । ৰমেশে কয়, "জনসাধাৰণে জানে যে ব্যাপক হেতালি খেলা হৈছে । জ্ঞানেশ কুমাৰ যাব লাগিব । এছ আই আৰ তৎক্ষণাত নিলম্বিত কৰিব লাগিব ।"
লগতে পঢ়ক: বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক কিয় ধন্যবাদ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?