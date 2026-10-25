ETV Bharat / bharat

অনিয়ম ফাদিলৰ ভয়ত ECINET ছফ্টৱেৰৰ তথ্য লুকুৱাইছে নিৰ্বাচন আয়োগে: কংগ্ৰেছ

বিৰোধী দলটোৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ কৰি তৎকালীনভাৱে এছআইআৰ নিলম্বন কৰাৰ দাবীও পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰে ।

Congress
জয়ৰাম ৰমেশ (IANS)
author img

By PTI

Published : October 25, 2026 at 4:19 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: এইবাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে ECINET ছফ্টৱেৰৰ তথ্য গোপন কৰাৰ অভিযোগ তুলিছে কংগ্ৰেছে ৷ বিৰোধী দলটোৱে দাবী কৰে যে আয়োগে বাৰে বাৰে এই তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে, কাৰণ এই তথ্য ফাদিল হ’লে এছআইআৰত সংঘটিত বৃহৎ পৰিসৰৰ অনিয়ম উন্মোচিত হ’ব ।

লগতে বিৰোধী দলটোৱে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক অপসাৰণ কৰি তৎকালীনভাৱে এছআইআৰ নিলম্বন কৰাৰ দাবীও পুনৰবাৰ উত্থাপন কৰে । মিডিয়া বিভাগৰ দায়িত্বত থকা কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়ৰাম ৰমেশে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে এক বিবৃতি শ্বেয়াৰ কৰি দাবী কৰে যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বিশেষ বিস্তৃত পুনৰীক্ষণ (SIR) ৰ সময়ত ভোটাৰ তালিকাত হোৱা ভুল আৰু অমিল চিনাক্তকৰণৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা ছফ্টৱেৰৰ নাম আৰু সংস্কৰণ প্ৰকাশ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল ৷ তথ্যৰ অধিকাৰ (আৰ টি আই) আইনৰ অধীনত এই তথ্যৰ লগত “বাণিজ্যিক আস্থা, বাণিজ্যিক গোপনীয়তা, আৰু বৌদ্ধিক সম্পত্তি” জড়িত বুলি উল্লেখ কৰি তথ্য প্ৰকাশ নকৰাকৈ আছে ।

এক্সত দিয়া পোষ্টটোত ৰমেশে কয় যে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে বিপৰ্যয়জনক এছআইআৰৰ মূলত থকা বিতৰ্কিত ECINET ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে তথ্য লুকুৱাই ৰাখিছে ৷ ‘‘এখন আগশাৰীৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দৈনিক কাকতে প্ৰকাশ কৰিছে যে ইচিআইয়ে তথ্যৰ অধিকাৰ (আৰটিআই) আবেদনৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই SIRত ব্যৱহৃত ছফ্টৱেৰৰ বিষয়ে তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে । সাধাৰণ অজুহাত দেখুৱাই আয়োগে এছআইআৰত ব্যৱহাৰ কৰা ছফ্টৱেৰৰ নাম উল্লেখ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে, বা এআই ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে নেকি আৰু কি কি সুৰক্ষা ব্যৱস্থা আছে সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ৷’’ ৰমেশে কয় ।

ECINET ছফ্টৱেৰত স্বচ্ছতাৰ অভাৱ আৰু এআইৰ ব্যৱহাৰে নাগৰিকসকলৰ মাজত সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটোৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰিছে বুলিও তেওঁ কয় । ‘‘নিৰ্বাচন আয়োগে বাৰে বাৰে এই তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে কাৰণ ইয়াৰ দ্বাৰা সংঘটিত হোৱা বৃহৎ অনিয়ম উন্মোচিত হ’ব ৷’’ ৰমেশে কয় ।

নিৰ্বাচন আয়োগে এছআইআৰ আৰু নিৰ্বাচনী তালিকা পুনৰীক্ষণত এআই ব্যৱহাৰ কৰাটো বাৰে বাৰে কিয় অস্বীকাৰ কৰিছে বুলিও ৰমেশে প্ৰশ্ন কৰে । ECINET ছফ্টৱেৰৰ আৰু নিৰ্বাচন আয়োগৰ আইটি বিভাগৰ ওপৰত নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুখবীৰ সিং সন্ধু আৰু বিবেক যোশীয়ে উত্থাপন কৰা কেইবাটাও আপত্তিৰ কেন্দ্ৰবিন্দু আছিল বুলি তেওঁ আঙুলিয়াই দিয়ে । ৰমেশে কয়, "জনসাধাৰণে জানে যে ব্যাপক হেতালি খেলা হৈছে । জ্ঞানেশ কুমাৰ যাব লাগিব । এছ আই আৰ তৎক্ষণাত নিলম্বিত কৰিব লাগিব ।"

লগতে পঢ়ক: বিজেপি আৰু মিত্ৰদলক কিয় ধন্যবাদ দিলে ৰাহুল গান্ধীয়ে ?

TAGGED:

ECINET
নিৰ্বাচন আয়োগ
জ্ঞানেশ কুমাৰ
SIR
জয়ৰাম ৰমেশ

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.