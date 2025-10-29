নাগৰিকৰ প্ৰশ্ন সমাধানৰ বাবে ভোটাৰ সহায়ক হেল্পলাইন মুকলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ

নাগৰিকৰ প্ৰশ্ন সমাধানৰ বাবে ভোটাৰ সহায়ক হেল্পলাইন মুকলি নিৰ্বাচন আয়োগৰ
১২ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ এছ আই আৰ ঘোষণাৰ পিছতে নিৰ্বাচন আয়োগে এই শেহতীয়া সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : October 29, 2025 at 9:05 PM IST
নতুন দিল্লী : নাগৰিকসকলৰ সকলো প্ৰশ্ন আৰু অভাৱ-অভিযোগৰ সমাধানৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচন আয়োগৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত । নিৰ্বাচন আয়োগে বুধবাৰে ৩৬ খন ৰাজ্য আৰু জিলা পৰ্যায়ৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ হেল্পলাইন সক্ৰিয় কৰে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে লগতে ‘Book-a-Call with BLO’ সুবিধাও মুকলি কৰে । ইয়াৰ সহায়ত নাগৰিকে ECINET প্লেটফৰ্মত উপলব্ধ বৈশিষ্ট্যৰ জৰিয়তে নিজৰ নিজৰ বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ (বি এল অ’) সৈতে পোনপটীয়াকৈ যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ।
১২ খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলত নিৰ্বাচন আয়োগে দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণ (এছ আই আৰ) ঘোষণা কৰাৰ পিছতে শেহতীয়া এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে কয়, "নাগৰিকসকলৰ সকলো প্ৰশ্ন/অভিযোগৰ সমাধানৰ লক্ষ্যৰে ই চি আয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় ভোটাৰ হেল্পলাইন সক্ৰিয় কৰিছে । ৰাষ্ট্ৰীয় যোগাযোগ কেন্দ্ৰই (National Contact Centre, NCC) সকলো ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ বাবে কেন্দ্ৰীয় হেল্পলাইন হিচাপে কাম কৰিব ।"
এন চি চিয়ে দৈনিক পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ৮ বজালৈ টোল ফ্ৰী নম্বৰ ১৮০০-১১-১৯৫০ৰ জৰিয়তে কাম কৰে বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে ফোনসমূহ প্ৰশিক্ষিত ব্যক্তিয়ে চম্ভালিব আৰু তেওঁলোকে নাগৰিক আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলক নিৰ্বাচনী সেৱা আৰু প্ৰশ্নৰ ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে লগতে কয় যে সময়মতে আৰু স্থানীয় সঁহাৰি নিশ্চিত কৰিবলৈ প্ৰতিখন ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চল আৰু জিলাক ক্ৰমে নিজাকৈ ৰাজ্যিক যোগাযোগ কেন্দ্ৰ (State Contact Centre, SCC) আৰু জিলা যোগাযোগ কেন্দ্ৰ (District Contact Centre, DCC) স্থাপন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে ।
এই কেন্দ্ৰসমূহে সমগ্ৰ বছৰটোৰ সকলো কৰ্মদিনতে কাৰ্যালয়ৰ সময়ত কাম কৰিব আৰু ৰাজ্য/কেন্দ্ৰীয়শাসিত অঞ্চলৰ আঞ্চলিক ভাষাত সহায় আগবঢ়াব । লগতে কোৱা হৈছে যে সকলো অভিযোগ আৰু প্ৰশ্ন ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযোগ সেৱা পৰ্টেলৰ (National Grievance Service Portal, NGSP 2.0) জৰিয়তে ৰেকৰ্ড আৰু অনুসৰণ কৰা হ'ব ।
নিৰ্বাচন আয়োগে লগতে কয় যে সকলো মুখ্য নিৰ্বাচন বিষয়া (চি ই অ’), ডি ই অ’, ই আৰ অ’ক নিয়মিতভাৱে অগ্ৰগতি নিৰীক্ষণ কৰিবলৈ আৰু ইউজাৰৰ অনুৰোধ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ক্ষিপ্ৰতাৰে নিষ্পত্তি নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগে জনাইছে, "এই সুবিধাসমূহ নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় অভিযোগসমূহৰ সমাধানৰ বাবে থকা বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাৰ উপৰি নাগৰিকে complaints@eci.gov.in লৈ ইমেইলো প্ৰেৰণ কৰিব পাৰে ।"
নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় সকলো তথ্য, মতামত, পৰামৰ্শ আৰু অভিযোগৰ বাবে প্ৰদান কৰা ভোটাৰ হেল্পলাইন নম্বৰটো হৈছে ১৯৫০ ।