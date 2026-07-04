ইথানল মিশ্ৰিত ইন্ধন ব্যৱহাৰত ভাৰতৰ বাহনত নাই সমস্যা, বিশেষজ্ঞৰ দাবী
ই-২০ ইন্ধনৰ সন্দৰ্ভত উঠা অভিযোগক খণ্ডন বিশেষজ্ঞৰ, ই-২০ ইন্ধনৰ ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা কৰা হৈছে বুলি দাবী বিশেষজ্ঞৰ ৷
Published : July 4, 2026 at 9:00 PM IST
হায়দৰাবাদ : ইথানল মিশ্ৰিত ইন্ধন বাহনত ব্যৱহাৰ কৰাক লৈ ভাৰতত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ৷ যিহেতুকে বাহনত ইথানল চমুকৈ ই-২০ ইন্ধন ব্যৱহাৰৰ বাবে বাহনসমূহৰ ইঞ্জিনৰ সমস্যা আৰু মাইলেজৰ সমস্যাই দেখা দিয়া বুলি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । তেনে পৰিস্থিতিত ই-২০ ইথানল মিশ্ৰিত পেট্ৰ’লৰ ব্যৱহাৰৰ উদ্বেগ দূৰ কৰি শনিবাৰে উদ্যোগ বিশেষজ্ঞসকলে কয় যে, এই ইন্ধনৰ ব্যাপক বৈজ্ঞানিক পৰীক্ষা কৰা হৈছে ৷
নতুন দিল্লীত এখন সংবাদমেল সম্বোধন কৰি তেওঁলোকে কয় যে, ভাৰতৰ ইথানল মিশ্ৰণ কাৰ্যসূচী দেশজোৰা ৰূপায়ণৰ পূৰ্বে অটো নিৰ্মাতা, পৰীক্ষণ সংস্থা আৰু অন্যান্য অংশীদাৰসকলৰ সৈতে ব্যাপক আলোচনাৰ পাছত পৰ্যায়ক্ৰমে আৰু বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ৰূপায়ণ কৰা হৈছে । ই-২০ কঠোৰ গুণগত মান পূৰণ কৰিছে আৰু ই২০ৰ আদেশৰ পূৰ্বে নিৰ্মিত বাহনৰ বাবেও নিৰাপদ ।
📡𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐎𝐖📡— PIB India (@PIB_India) July 4, 2026
Press Conference by Industry Experts on #Ethanolhttps://t.co/g1DJBJQkCm
ইঞ্জিনিয়াৰ্ছ ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক ভাৰ্টিকা শুক্লাই কয়," ই২০ কাৰ্যসূচী হঠাৎ নীতিগত সিদ্ধান্তৰ পৰিৱৰ্তে বছৰ বছৰ ধৰি বৈজ্ঞানিক মূল্যায়নৰ ফল । পেট্ৰ'লত এই ইথানল মিশ্ৰণটো এৰাতিৰ ভিতৰতে কৰা হোৱা নাই, ই এক জুখিব পৰা, বৈজ্ঞানিকভাৱে পৰিচালিত পদক্ষেপ প্ৰক্ৰিয়া । ভাৰতে ২০১৩-১৪ চনত পেট্ৰ’লত ইথানল মিশ্ৰণ প্ৰায় ১.৫%ৰ পৰা ২০২৫ চনৰ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত ২০%লৈ বৃদ্ধি কৰি নিৰ্ধাৰিত সময়তকৈ পাঁচ বছৰ আগতেই লক্ষ্যত উপনীত হৈছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এই কাৰ্যসূচী বৈজ্ঞানিক প্ৰমাণ, অটোমোটিভ নিৰ্মাতা, এআৰএআই আৰু ছ'চাইটি অৱ ইণ্ডিয়ান অটোমোবাইল মেনুফেকচাৰ্ছ (ছিয়াম)ৰ ব্যাপক পৰীক্ষণৰ দ্বাৰা সমৰ্থিত ৷ ই আমেৰিকা, ব্ৰাজিল, কানাডা আৰু জাৰ্মানীকে ধৰি দেশসমূহে গ্ৰহণ কৰা বিশ্বব্যাপী পদ্ধতি অনুসৰণ কৰে । ইথানল মিশ্ৰণেও খাৰুৱা তেলৰ আমদানি হ্ৰাস কৰাত সহায় কৰিছিল, যাৰ ফলত শেহতীয়া ভূ-ৰাজনৈতিক বিঘিনিৰ সময়ত ভাৰতৰ দুৰ্বলতা হ্ৰাস পাইছিল ।"
ইফালে দেশৰ টয়োটা কিৰ্লোস্কাৰ মটৰৰ মুৰব্বী তথা কাৰ্যবাহী উপ-সভাপতি (কৰ্পৰেট এফেয়াৰ্ছ এণ্ড গভৰ্নেন্স) বিক্ৰম গুলাটিয়ে কয়,"ভাৰতৰ বাহন আৰু ইন্ধন দুয়োটাৰে গ্ৰাহকৰ ওচৰ পোৱাৰ আগতে কঠোৰ পৰীক্ষা আৰু প্ৰমাণীকৰণ কৰা হয় । গ্ৰাহকৰ বাবে উপলব্ধ কৰা বাহনসমূহ অতি উন্নত অভিযন্তা, ভাল ডিজাইন আৰু কাৰিকৰীভাৱে সুস্থ পৰীক্ষণ সংস্থাৰ জৰিয়তে তদাৰকীৰ এক অতি অপৰিসীম উপাদান আছে ।"
মাৰুতি চ'জুকি ইণ্ডিয়াৰ কৰ্পৰেট পৰিক্ৰমা জ্যেষ্ঠ কাৰ্যবাহী বিষয়া ৰাহুল ভাৰতীয়ে কয়,"এজন বাহন নিৰ্মাতা হিচাপে আমি ই ২০ ইন্ধনত ই ১০ গাড়ীসমূহ সকলো পেৰামিটাৰৰ বাবে পৰীক্ষা কৰিছো আৰু আমি কোনো চিন্তাৰ বিষয় পোৱা নাই।"
লগতে পঢ়ক: ওড়িশাত ৬৭ হাজাৰ কোটি টকা বিনিয়োগৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ জাপানৰ