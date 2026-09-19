ETV Bharat / bharat

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভা এবিভিপিৰ দখলত, নিৰ্বাচনত মাৰিলে শেষ হাঁহি

শীৰ্ষ ৪ টা পদৰ ৩ টা পদতে অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদৰ প্ৰাৰ্থীৰ জয়লাভ কৰে। উপ সভাপতি পদত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী জয়ী ।

(From the left) ABVP DUSU candidates Yash Dabas (for President), Ishu Maurya (Vice President), Riya Chhawdi (Secretary) and Lakshay Raj (Joint Secretary) Singh release the election manifesto
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন : এবিভিপিয়ে মাৰিলে শেষ হাঁহি (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 19, 2026 at 7:09 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনত আৰএছএছ সমৰ্থিত অখিল ভাৰতীয় বিদ্যাৰ্থী পৰিষদে চাৰিটা কেন্দ্ৰীয় পদৰ ভিতৰত তিনিটা পদতে জয়লাভ কৰিছে । আনহাতে এনএছইউআইৰ টিকটৰ পৰা বঞ্চিত প্ৰাক্তন এনএছইউআই সদস্য তথা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দীপাংশু ছোকিনে উপ-সভাপতি পদত বিজয়ী হয় ।

সভাপতি পদত এবিভিপিৰ প্ৰাৰ্থী যশ দাবাছ, সম্পাদকৰ পদত ৰিয়া ছাৱদী আৰু যুটীয়া সম্পাদক পদত লক্ষ্য ৰাজ সিঙে জয়লাভ কৰে ।

২০ ৰাউণ্ডৰ ভোট গণনাৰ অন্তত চূড়ান্ত ভোটৰ হিচাপ অনুসৰি ২২,৫২৩ টা ভোট লাভ কৰা এনএছইউআইৰ প্ৰাৰ্থী বিজয় মীনাক পৰাস্ত কৰি ২৪,৫৭৬ টা ভোটেৰে সভাপতি পদত দাবাছে জয়লাভ কৰে ।

উপ-সভাপতি পদত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ছোকিনে ৩০,৬১৫ টা ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰে । একেটা পদত এবিভিপিৰ ইশু মৌৰিয়াই ১৬,৯১০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এনএছইউআইৰ বীৰ চত্ৰথে ৪,৩১৩ টা ভোট লাভ কৰে ।

সম্পাদক পদত এবিভিপিৰ ৰিয়া ছাৱদীয়ে ২১,৬৫০টা ভোট লাভ কৰি বিজয়ী হয় । একেটা পদত এনএছইউআইৰ নম্ৰতা চৌধাৰীয়ে ১৪,৮৬৯ টা ভোট লাভ কৰে ।

Students show their identity cards amid voting during the DUSU elections at Faculty of Law, in New Delhi, on Friday.
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটদানৰ বাবে অহা শিক্ষাৰ্থীসকল (PTI)

যুটীয়া সম্পাদক পদক এবিভিপিৰ লক্ষ্য ৰাজ সিঙে ১৬,৬৪১ টা ভোট লাভ কৰি জয়লাভ কৰে । নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিষেশ যাদৱে ১৫,৭৭৮ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এনএছইউআইৰ গোপাল চৌধাৰীয়ে ১৫,১০৬ টা ভোট লাভ কৰে ।

বিজয়ৰ পিছত এবিভিপিৰ নৱনিৰ্বাচিত সভাপতি দাবাছে কয় যে এই ফলাফল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সামূহিক সমৰ্থনৰ প্ৰতিফলন । তেওঁ কয়, "এয়া এক সমন্বয়, দেশপ্ৰেম আৰু সংঘৰ সামূহিক শক্তিৰ জয় । পিইউৰ পৰা ডিইউলৈকে শিক্ষানুষ্ঠানৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে আমাৰ জয় নিশ্চিত কৰাৰ বাবে কাম কৰিছে । এনএছইউআইক কেম্পাছৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে নাইকীয়া কৰা হৈছে; এনএছইউআই ৪-০ ব্যৱধানত পৰাস্ত হৈছে ।"

Students attending evening classes arrive to cast votes during the Delhi University Students Union (DUSU) elections, at Law Centre-I, Faculty of Law, in New Delhi, Friday, Sept. 18, 2026.
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভোটদানৰ বাবে অহা শিক্ষাৰ্থীসকল (PTI)

তেওঁ লগতে কয় যে এতিয়া তেওঁলোকৰ প্ৰধান লক্ষ্য হ'ব প্ৰতিটো পিজি আৰু হোষ্টেলৰ বাবে সুৰক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰা । তেওঁ কয়, "সত্য নিকেতনত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটো আমি সকলোৱে প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলো; আমি নিবিচাৰো যে ভৱিষ্যতে কাৰো লগত এনেকুৱা ঘটনা হওক আৰু সেইটোৱেই হ'ব আমাৰ প্ৰথম অগ্ৰাধিকাৰ-প্ৰতিখন কলেজ, হোষ্টেল আৰু পিজিৰ বাবে সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰা ।"

উল্লেখ্য যে নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়তো নিৰাপত্তা, থকাৰ ব্যৱস্থা, কেম্পাছৰ আন্তঃগাঁথনি, শৈক্ষিক সুবিধা আৰু সামাজিক ন্যায়কে ধৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মূল বিষয়সমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় । ইফালে ৬ ছেপ্টেম্বৰত দিল্লীৰ সত্য নিকেতনত অট্টালিকা ভাঙি ৫ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি ৭ গৰাকী নিহত হোৱাৰ পিছত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষাৰ দিশতো এক ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হৈয়েই আছে ।

Security personnel stand guard outside 'Faculty of Law' during the Delhi University Students Union (DUSU) Elections
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন উপলক্ষে কটকটীয়া নিৰাপত্তা (PTI)

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাত এবিভিপি, এনএছইউআই আৰু অল ইণ্ডিয়া ষ্টুডেণ্টছ এছ'চিয়েশ্যন আৰু ষ্টুডেণ্টছ ফেডাৰেচন অৱ ইণ্ডিয়াৰ মিত্ৰজোঁটকে ধৰি প্ৰধান ছাত্ৰ সংগঠনসমূহে প্ৰতিনিধিত্ব আগবঢ়ায় । মুঠ ২০গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰে । চূড়ান্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা অনুসৰি সভাপতি পদৰ বাবে ৭ গৰাকী, উপ-সভাপতি পদৰ বাবে ৫ গৰাকী, সম্পাদকৰ বাবে ৪ গৰাকী আৰু যুটীয়া সম্পাদকৰ বাবে ৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে যুঁজত নামিছিল ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ৫২ টা ভোটকেন্দ্ৰত দুটা পৰ্যায়ত ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হয় । নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰৰ হাৰ ৪০.৪৬ শতাংশ । যি বিগত ৩ বছৰৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক আছিল । বিগত বছৰ ভোটদানৰ হাৰ ৩৯.৫ শতাংশ আছিল ।

চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণাৰ পূৰ্বেই এবিভিপিয়ে কেইবাখনো মহাবিদ্যালয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছে । অদিতি মহাবিদ্যালয়, শ্ৰী অৰবিন্দ মহাবিদ্যালয়, ডাঃ বি আৰ আম্বেদকাৰ মহাবিদ্যালয়, ভাৰতী মহাবিদ্যালয় আৰু শিৱাজী মহাবিদ্যালয়ৰ চাৰিওটা মূল পদতে সংগঠনটোৱে জয়লাভ কৰে ।

বিগত বছৰ এবিভিপিয়ে সভাপতি, সম্পাদক আৰু যুটীয়া সম্পাদকৰ পদ লাভ কৰাৰ বিপৰীতে এনএছইউআইয়ে উপ-সভাপতিৰ পদ লাভ কৰিছিল । ভোটগণনাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত ২০০০ ৰো অধিক আৰক্ষী আৰু অৰ্ধসামৰিক বাহিনী মোতায়েন কৰা হয় । মূল পথসমূহত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হয় আৰু গণনা কেন্দ্ৰৰ চাৰিওফালে নিৰাপত্তা বৃদ্ধি কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক :

নগাঁও লোকসভাৰ উপ-নিৰ্বাচন : তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম প্ৰত্যাহাৰ

TAGGED:

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়
ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচন
এবিভিপি
এনএছইউআই
DUSU ELECTION RESULT 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.