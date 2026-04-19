মধ্য প্ৰাচ্যৰ যুদ্ধৰ ব্যাপক প্ৰভাৱ: ভাৰতত ১৩ শতাংশলৈ হ্ৰাস ৰন্ধন গেছৰ ব্যৱহাৰ
ভাৰতত কমিছে এলপিজিৰ ব্যৱহাৰ ৷ ইৰাণ-আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ বাবে ভাৰতত যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে এলপিজিৰ ব্যৱহাৰ ৷
Published : April 19, 2026 at 2:23 PM IST
নতুন দিল্লী : ভাৰত হ্ৰাস পাইছে ৰন্ধন গেছ ব্যৱহাৰ ৷ এক চৰকাৰী তথ্য অনুসৰি, মাৰ্চ মাহত ভাৰতত প্ৰায় ১৩ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে ৰন্ধন গেছ তথা এলপিজিৰ ব্যৱহাৰ । ঘৰুৱা আৰু বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰকাৰীৰ ক্ষেত্ৰতে হ্ৰাস পাইছে বুলি চৰকাৰী তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে ৷ উল্লেখ্য যে, পূৰ্বে মাৰ্চ মাহত ২.৭২৯ মিলিয়ন টন এলপিজি ব্যৱহাৰ হৈছিল কিন্তু ইৰান-আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ মাজত হোৱা যুদ্ধৰ বাবে চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত এলপিজিৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় ২.৩৭৯ মিলিয়ন টন বুলি উল্লেখ কৰিছে ৷
ইৰাণ-আমেৰিকা-ইজৰাইলৰ যুদ্ধৰ বাবে বিশ্বৰ লগতে ভাৰততো তেল আৰু গেছৰ নাটনি দেখা পোৱা গৈছিল ৷ হৰমুজ প্ৰণালীৰে ভাৰতে প্ৰায় ৬০ শতাংশ এলপিজি আমদানি কৰে ৷ যুদ্ধৰ বাবে ইৰাণে হৰমুজ প্ৰণালী বন্ধ কৰি দিয়াৰ ফলত বিশ্বত খাৰুৱা তেল আৰু গেছৰ নাটনিৰ সৃষ্টি হৈছিল ৷ ফলস্বৰূপে ভাৰতত এলপিজিৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত হ্ৰাস পাইছিল ৷
ভাৰতৰ তেল মন্ত্ৰণালয়ৰ পেট্রলিয়াম পৰিকল্পনা আৰু বিশ্লেষণ কোষৰ (পিপিএচি) তথ্য অনুসৰি, মাৰ্চ মাহত ভাৰতত ৮.১ শতাংশ এলপিজিৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস পাইছে ৷ সমান্তৰালকৈ বাণিজ্যিক চিলিণ্ডাৰৰ বিক্ৰীৰ পৰিমাণ প্ৰায় ৪৮ শতাংশ হ্ৰাস পাইছে । লগতে পিপিএচিয়ে উল্লেখ কৰিছে যে, চলিত বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহত ভাৰতত এলপিজিৰ যোগান স্বাভাৱিক হৈ আছিল ৷
উল্লেখ্য যে, ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত এলপিজিৰ উৎপাদন আছিল ১ কোটি ২৮ লাখ টনৰ পৰা ১ কোটি ৩১ লাখ টনলৈ বৃদ্ধি পাইছিল । কিন্তু ২০২৬ চনৰ মাৰ্চ মাহত সমাপ্ত হোৱা বিত্তীয় বৰ্ষত এলপিজিৰ ব্যৱহাৰ ৬ শতাংশ আছিল আৰু ৩৩.২১২ মিলিয়ন টন হৈছিল । ২০২৫-২৬ বিত্তীয় বৰ্ষত এলপিজি উৎপাদন পূৰ্বৰ দুটা বিত্তীয় বৰ্ষতকৈ ১২.৮ মিলিয়ন টন উৎপাদনৰ পৰা ১৩.১ মিলিয়ন টনলৈ বৃদ্ধি পাইছিল ।
ৰন্ধন গেছতে নহয়, যুদ্ধৰ বাবে পেট্ৰ'ল আৰু ডিজে'লৰ বিক্ৰীত চাহিদাত যথেষ্ট বৃদ্ধি পোৱা দেখা গৈছে । বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত পেট্ৰ'ল বিক্ৰী ৭.৬ শতাংশ বাঢ়ি ৩.৭৮ কোটি টনলৈ হয় আৰু ডিজেলৰ ব্যৱহাৰ ৮.১ শতাংশ বাঢ়ি ৮.৭২৭ কোটি টনলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
