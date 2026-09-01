ETV Bharat / bharat

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ স্নাতক পাঠ্য়ক্ৰমত নামভৰ্তিৰ পঞ্চমখন কাটঅফ তালিকা প্ৰকাশ

১ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ১০ বজাৰ পৰা নামভৰ্তিকৰণৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব ৷ এই প্ৰক্ৰিয়া ২ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ১১.৫৯ বজালৈকে খোলা থাকিব ।

DELHI UNIVERSITY ADMISSIONS
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2026 at 6:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ নন-কলেজিয়েট মহিলা শিক্ষা ব’ৰ্ডে (NCWEB) ২০২৬-২৭ চনৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ নামভৰ্তিৰ বাবে বিএ আৰু বি.কমৰ পঞ্চমখন কাটঅফ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ১ ছেপ্টেম্বৰৰ পুৱা ১০ বজাৰ পৰা নামভৰ্তিকৰণৰ অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব ৷ এই প্ৰক্ৰিয়া ২ ছেপ্টেম্বৰৰ নিশা ১১.৫৯ বজালৈকে খোলা থাকিব ।

বিভিন্ন কেন্দ্ৰই পৃথকে পৃথকে শ্ৰেণীভিত্তিক কাট অফ নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । পঞ্চমখন তালিকাত একাংশ কেন্দ্ৰত আসনৰ কৰ্তন ৩৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে, বিপৰীতে মহিলাসকলৰ উচ্চ শিক্ষাৰ বাবে পৰিচিত দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ হন্সৰাজ কলেজ আৰু মিৰাণ্ডা হাউছৰ একাংশ বিশেষ শিতানৰ ক্ষেত্ৰত ৭৯ শতাংশৰ ওপৰত আছে ।

বিশ্ববিদ্যালয় প্ৰশাসনে বিভিন্ন শিক্ষণ কেন্দ্ৰৰ বাবে শিতানভিত্তিক বি.কম কাট অফ প্ৰকাশ কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে আবেদন কৰাৰ পূৰ্বে নিজ নিজ কেন্দ্ৰ আৰু শিতানৰ বাবে থকা কাট অফসমূহ পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।

পঞ্চমখন তালিকাত কেইবাটাও শিক্ষণ কেন্দ্ৰত বি.কমৰ কাট অফ যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে । অদিতি মহাবিদ্যালয় আৰু ভগ্নী নিবেদিতা মহাবিদ্যালয়ত সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে ৩৫ শতাংশ কাট অফ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ এই নিয়ম সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ লগতে অ’বিচি, এছচি, এছটি, বিশেষভাৱে সক্ষম আৰু পিডব্লিউডি প্ৰতিটোতে প্ৰযোজ্য হ’ব ।

আনহাতে, ভাৰতী মহাবিদ্যালয়, ড৹ বিআৰ আম্বেদকাৰ মহাবিদ্যালয় আৰু কালিন্দী মহাবিদ্যালয়ৰ সকলো উচ্চ শ্ৰেণীৰ বাবে ৪০ শতাংশ কাট অফ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

আনহাতে, মতিলাল নেহৰু মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীত নামভৰ্তিৰ বাবে কোনোধৰণৰ আসন সম্প্ৰতি উপলব্ধ নাই ৷ তাৰ বিপৰীতে অ’বিচি, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, ইডব্লিউএছ আৰু পিডব্লিউডি শাখাৰ আসনৰ বাবে কাট অফৰ পৰিমাণ ৩৫ শতাংশ ।

পিজিডিএভি মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ৩৮ শতাংশ আৰু আন শাখাৰ বাবে কাটঅফৰ মাত্ৰা ৩৫ শতাংশ । একেদৰে এছপিএম কলেজ আৰু শ্ৰী অৰবিন্দ কলেজত সাধাৰণ শাখাত নামভৰ্তিৰ বাবে কাটঅফ ৩৮ শতাংশ আৰু অন্যান্য শাখাৰ বাবে ৩৫ শতাংশ কাটঅফ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷ সত্যৱতী মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ৪০ শতাংশ আৰু অ’বিচি, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, ইডব্লিউএছ আৰু পিডব্লিউডি শিতানৰ বাবে ৩৮ শতাংশ কাটঅফ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধীনস্থ পঞ্চমখন কাটঅফ তালিকাত একাধিক মহাবিদ্যালয়ৰ কিছুমান বিশেষ শ্ৰেণীত নামভৰ্তি বন্ধ ৰখা হৈছে । আৰ্যভট্ট মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে আসন বন্ধ কৰাৰ বিপৰীতে অ’বিচিৰ বাবে ৪০ শতাংশ, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে ৪২ শতাংশ, অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে ৪০ শতাংশ, ইডব্লিউএছৰ বাবে ৪০ শতাংশ আৰু পিডব্লিউডিৰ বাবে ৪০ শতাংশ কাটঅফ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে । কলেজ অৱ ভকেশ্ব’নেল ষ্টাডিজত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে আসন সম্প্ৰতি উপলব্ধ নোহোৱাৰ লগতে অন্যান্য শ্ৰেণীসমূহৰ বাবে কাটঅফৰ মাত্ৰা ৪০ শতাংশ ।

তাৰোপৰি দীনদয়াল উপাধ্যায় মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ আৰু অনুসূচিত জাতি শ্ৰেণীত নামভৰ্তি সম্প্ৰতি বন্ধ । অ’বিচি আৰু ইডব্লিউএছৰ বাবে কাটঅফ ৫১.৭৫ শতাংশ, অনুসূচিত জাতিৰ বাবে ৪৯.৭৫ শতাংশ আৰু পিডব্লিউডিৰ বাবে ৪৯.৭৫ শতাংশ । জেডিএম মহাবিদ্যালয়, সাধাৰণ, অনুসূচিত জাতি, আৰু অনুসূচিত জনজাতি শাখাৰ বাবে নামভৰ্তি বন্ধ । অ’বিচি আৰু ইডব্লিউএছৰ বাবে কাটঅফ ৪৯.৭৫ শতাংশ আৰু পিডব্লিউডিৰ বাবে ৪৭.৭৫ শতাংশ ।

ৰাজধানী মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি উপলব্ধি নোহোৱাৰ বিপৰীতে অ’বিচি, অনুসূচিত জাতি, অনুসূচিত জনজাতি, ইডব্লিউএছ আৰু পিডব্লিউডি শাখাৰ বাবে কাট অফ ৪৮ শতাংশ । ৰামানুজন মহাবিদ্যালয়তো সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ নামভৰ্তি বন্ধ হৈ আছে ৷ এই শিক্ষানুষ্ঠানত অ’বিচি আৰু ইডব্লিউএছৰ বাবে ৪৪ শতাংশ, অনুসূচিত জাতি আৰু পিডব্লিউডিৰ বাবে ৪০ শতাংশ আৰু অনুসূচিত জনজাতিৰ বাবে ৪০ শতাংশ কাট অফ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।

আনহাতে, মাতা সুন্দৰী মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ কাট অফ ৫০ শতাংশ ৷ বাকী সকলো শ্ৰেণীৰ বাবে কাট অফৰ পৰিমাণ ৪৫ শতাংশ । কেশৱ মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে ৫০ শতাংশ আৰু বাকী শ্ৰেণীৰ বাবে ৪০ শতাংশ কাট অফ । একেদৰে লক্ষ্মীবাই মহাবিদ্যালয় আৰু দেশবন্ধু মহাবিদ্যালয়ত সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ বাবে কাট অফৰ পৰিমাণ ৪৫ শতাংশ আৰু আন শ্ৰেণীৰ বাবে ৪০ শতাংশ ।

সৰ্বাধিক কাট অফ থকা মহাবিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত হন্সৰাজ কলেজ অন্যতম । মহাবিদ্যালয়খনত সাধাৰণ আৰু অনুসূচিত জাতি শ্ৰেণীত নামভৰ্তি সম্প্ৰতি বন্ধ । অ’বিচি আৰু ইডব্লিউএছ শ্ৰেণীৰ বাবে কাট অফ ৭৯.২৫ শতাংশ, এছটিৰ বাবে এই পৰিমাণ ৭৪ শতাংশ আৰু পিডব্লিউডিৰ বাবে ৬৯.২৫ শতাংশ । মিৰাণ্ডা হাউচত সাধাৰণ আৰু অনুসূচিত জাতি বিভাগৰ নামভৰ্তিও বন্ধ । অ’বিচি শিতানৰ বাবে ৭৯ শতাংশ, ইডব্লিউএছৰ বাবে ৭৯.২৫ শতাংশ আৰু পিডব্লিউডিৰ বাবে ৬৯.২৫ শতাংশ কাট অফ । এছটি শ্ৰেণীতো এই নামভৰ্তি বন্ধ হৈ আছে ।

লগতে পঢ়ক: সৰিয়হৰ ডুলিতে ভূত ! পঞ্জাব নেশ্ব'নেল বেংকত ওলাল ১৭ কোটি টকাৰ জাল নোট

TAGGED:

NCWEB CUTOFF LIST
দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ত নামভৰ্তি
কাট অফ
হন্সৰাজ কলেজ
DELHI UNIVERSITY ADMISSIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.