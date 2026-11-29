ড্ৰাগছ যুৱপ্ৰজন্মৰ আকাংক্ষাৰ বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান : প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী
দেশৰ যুৱপ্ৰজন্মক ড্ৰাগছ আৰু নিচাসক্তিৰ পৰা বিৰত থকাৰ আহ্বান প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ।
By PTI
Published : November 29, 2026 at 2:35 PM IST
নতুন দিল্লী : "ড্ৰাগছ আৰু নিচাসক্তি যুৱপ্ৰজন্মৰ আকাংক্ষাৰ প্ৰতি এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে ।" প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এই মন্তব্য কৰিছে । দেওবাৰে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মাহেকীয়া ৰেডিঅ' অনুষ্ঠান 'মন কী বাত'ৰ জৰিয়তে দেশবাসীক সম্বোধন কৰি কয় যে দৃঢ় সংকল্প আৰু ইচ্ছাশক্তিৰ জৰিয়তে নিচাসক্তিৰ পৰা মুক্ত হৈ বহু যুৱকে আনৰ বাবেও প্ৰেৰণাৰ উৎস হৈছে । 'মন কী বাত'ত এই সামাজিক প্ৰত্যাহ্বানৰ বিভিন্ন দিশৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে দেশত নিচাসক্তিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজত সমাজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ বৃদ্ধি পোৱাত তেওঁ সন্তুষ্ট হৈছে ।
তেওঁ কয়, "ড্ৰাগছ আৰু নিচাসক্তিয়ে যুৱক-যুৱতীসকলৰ সপোনৰ বাবে এক বৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । অৱশ্যে বহু যুৱকে দৃঢ়তা আৰু ইচ্ছাশক্তিৰ জৰিয়তে ড্ৰাগছ আসক্তিৰ পৰা মুক্ত হৈ আনক অনুপ্ৰাণিত কৰিছে ।" অনুষ্ঠানৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ড্ৰাগছ আসক্তিৰ পৰা মুক্ত হোৱা এজন যুৱকৰ সৈতে কথা পাতি তেওঁৰ যাত্ৰা আৰু সংগ্ৰামৰ বিষয়েও ব্যক্ত কৰে ।
Today's #MannKiBaat brings inspiring efforts of people making a difference across India. Do hear! https://t.co/XVWNJaKgQm— PMO India (@PMOIndia) November 29, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে কয়, "নিচা মুক্ত যুৱ অভিযানো (ড্ৰাগছমুক্ত যুৱ অভিযান) পূৰ্ণগতিত চলি আছে ।" ইফালে বিভিন্ন কাৰণত মোবাইল ফোন হেৰুওৱা বা চুৰি হোৱা সমস্যাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰী 'সঞ্চাৰ সাথী' এপৰ উপযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰে । এই এপৰ জৰিয়তে হেৰুওৱা বা চুৰি হোৱা মোবাইল বিচাৰি উলিওৱাৰ লগতে সন্দেহজনক প্ৰৱঞ্চনামূলক ফোন কলৰ অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰি । ডিজিটেল জগতখন অধিক সুৰক্ষিত কৰি তোলাত এপটোৱে সহায় কৰিছে বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
Addressing the 140th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "On the iGOT Karmayogi portal, more than 7,000 courses in 17 languages are available for lakhs of government employees. Lakhs of them have completed numerous courses. Someone is studying AI, while someone is studying Indian Sign Language..."— ANI (@ANI) November 29, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে 'iGOT' কৰ্মযোগী প্লেটফৰ্মৰ কথাও উল্লেখ কৰে য'ত চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ দক্ষতা বিকাশৰ বাবে ১৭ টা ভাৰতীয় ভাষাত ৭ হাজাৰৰো অধিক পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত আছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "লাখ লাখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰিছে । কিছুমানে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছে, আন কোনোবাই ভাৰতীয় সাংকেতিক ভাষা শিকিছে ।"
Addressing the 140th Episode of Mann Ki Baat, Prime Minister Narendra Modi says, "Once you lose your phone, the hope of getting it back gradually begins to fade. However, it is not like that anymore. You can get your lost mobile phone back. And in that, the Bharat Government's digital platform can help you a lot. Its name is 'Sanchar Saathi'. So far, the 'Sanchar Saathi' portal has crossed more than 30 crore visits. Its app has been downloaded nearly 3 crore times..."— ANI (@ANI) November 29, 2026
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানত ভাৰতৰ সংগ্ৰহালয়সমূহে কেনেদৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত স্বীকৃতি লাভ কৰিছে সেই কথাও উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয় যে পাটনাস্থিত বিহাৰ সংগ্ৰহালয়ে বিশ্বৰ ১০০ টা শ্ৰেষ্ঠ সংগ্ৰহালয়ৰ তালিকাত নৱম স্থান লাভ কৰিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই ক্ষেত্ৰত বিহাৰ সংগ্ৰহালয় এছিয়াৰ ভিতৰতে প্ৰথম স্থানত আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে গুজৰাটৰ ৱাডনগৰত থকা 'অনন্ত অনাদি ৱাডনগৰ আৰ্কিঅ'লজিকেল এক্সপেৰিয়েন্সিয়েল মিউজিয়াম'ৰ কথাও উল্লেখ কৰে । পুৰাতত্ত্ব বিভাগৰ খননৰ সময়ত বিভিন্ন ঐতিহাসিক যুগৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিল । উক্ত খননস্থলীতে সংগ্ৰহালয়টো গঢ়ি তোলা হৈছে বুলিও প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে 'মন কী বাত' অনুষ্ঠানৰ সময়ত উল্লেখ কৰে ।
লগতে পঢ়ক :
বিতৰ্কিত সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণ বিধেয়কৰ বিৰুদ্ধে বিৰোধীক একত্ৰিত কৰাৰ প্ৰয়াস কংগ্ৰেছৰ