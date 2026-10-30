হায়দৰাবাদত খোৱাপানীৰ ভয়াৱহ সংকট, বিমোৰত পৰিছে জনসাধাৰণ

হায়দৰাবাদত খোৱাপানীৰ ভয়াৱহ সংকট, বিমোৰত পৰিছে জনসাধাৰণ
৯ টাকৈ সমষ্টিত এই সমস্যাই ভয়াৱহ দিশলৈ গতি কৰিছে ৷
Published : October 30, 2026 at 1:37 PM IST
হায়দৰাবাদ: দেশৰ আগশাৰীৰ মহানগৰ হায়দৰাবাদত তীব্ৰ জলসংকট ৷ চহৰখনৰ প্ৰায় নটাকৈ সমষ্টিৰ জনসাধাৰণে কিছুদিনৰে পৰা জলসংকটত ভূগিবলৈ ধৰিছে ৷ হায়দৰাবাদৰ মঞ্জিৰা আৰু ছিংগুৰ জলাশয়ৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পোৱাৰ বাবে এই সমস্যাৰ উদ্ভৱ হৈছে ৷
বিশেষকৈ ‘এল নিনো’ৰ প্ৰভাৱৰ ফলত পূৰ্বৰ তুলনাত চহৰখনত বহু পৰিমাণে বৰষুণৰ অভাৱ ঘটিছে ৷ যিয়ে হায়দৰাবাদৰ বাসিন্দাসকলৰ ওপৰত গুৰুতৰ প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ শংকা ব্যক্ত কৰা হৈছে ৷ মঞ্জিৰা আৰু ছিংগুৰ নামৰ জলাশয় দুটাত দিনকদিনে পানীৰ মাত্ৰা আশ্বৰ্যজনকভাৱে হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে ৷ ইয়ে চহৰখনত হ’ব পৰা ভয়াৱহ জলসংকটৰ আগজাননী জাৰি কৰিছে ৷
উল্লেখ্য যে, মঞ্জিৰা পাইপলাইনে মহানগৰখনৰ এক বৃহৎ অংশলৈ পানী যোগান ধৰে ৷ যাৰ বাবে এতিয়া প্ৰায় ৯টাকৈ বৃহৎ বৃহৎ সমষ্টিৰ বাসিন্দাসকল ভয়াৱহ জলসংকটৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনাই দেখা দিছে ৷ তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে সংশ্লিষ্ট বিষয়াসকলক বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷
হায়দৰাবাদৰ খোৱাপানী যোগান ব্যৱস্থাৰ প্ৰধান উৎসসমূহ হৈছে ক্ৰমে - প্ৰধানকৈ ওছমান সাগৰ আৰু হিমায়ত সাগৰ, মঞ্জিৰা আৰু ছিংগুৰ জলাশয়, কৃষ্ণা আৰু গোদাবৰী নদী ৷ বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মঞ্জিৰা আৰু ছিংগুৰ জলাশয়ৰ পানী যোগান পৰিচালনা সমিতিৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত প্ৰায় ৩৬০ দিনৰ পানী মজুত থকা বুলি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিষয়াসকলে জানিবলৈ দিছে ৷ ৪০ এমজিডিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিপৰীতে বৰ্তমান মাত্ৰ ২৭ এমজিডি খোৱাপানীহে যোগান ধৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, ২২টা সমষ্টিক সামৰি হায়দৰাবাদ মহানগৰ এলেকা গঠিত লৈছে । ইয়াৰে ৯টাকৈ সমষ্টিয়ে মঞ্জিৰা পাইপলাইনৰ জৰিয়তে খোৱাপানী লাভ কৰে । বৰ্তমান ছিংগুৰ জলাশয়ত পানী সংৰক্ষণৰ মুঠ ক্ষমতা ২৯.৯১ টিএমচি যদিও ইয়াত আছে মাত্ৰ ৩.০২৯ টিএমচি পানী ৷ আনহাতে, মঞ্জিৰা জলাশয়ত ১.৫০ টিএমচি সংৰক্ষণৰ ক্ষমতাৰ বিপৰীতে মাত্ৰ ০.১৯ টিএমচি পানীহে মজুত আছে অৰ্থাৎ মুঠ ক্ষমতাৰ মাত্ৰ প্ৰায় ১০% পানীহে বৰ্তমান উপলব্ধ ।
বাষ্পীভৱন আৰু অন্যান্য কাৰকৰ বাবে হোৱা পানীৰ ব্য়য়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি জল ব’ৰ্ডৰ বিষয়াসকলে চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছে । দুয়োটা জলাশয়তে সম্প্ৰতি উপলব্ধ পানীৰ দ্বাৰা সৰ্বাধিক ৬০ দিনলৈকে মহানগৰবাসীক যোগান ধৰিব পৰা যাব বুলি প্ৰতিবেদনত উল্লেখ কৰা হৈছে ৷ যাৰ বাবে বৰ্তমান দুদিনৰ মূৰে মূৰে এবাৰহে মাত্ৰ পানীৰ যোগান ধৰা হৈছে আৰু সেয়াও এবাৰত মাত্ৰ ৪০-৪৫ মিনিটৰ বাবেহে ।
মঞ্জিৰা জলাশয়ৰ পাইপলাইনসমূহ আইটি কৰিড’ৰ আৰু চেৰিলিংগামপল্লী সমষ্টিৰ বিত্তীয় জিলাৰ মাজেৰে পাৰ হৈ গৈছে । এই অঞ্চলসমূহত ইতিমধ্যে ভূগৰ্ভস্থ পানীৰ মাত্ৰা যথেষ্ট হ্ৰাস পাইছে ৷ যাৰ ফলত পানীৰ টেংকাৰবোৰৰ চাহিদা তীব্ৰভাৱে বৃদ্ধি পাইছে ।
মঞ্জিৰা জলাশয়ৰ পৰা পানীৰ যোগান বন্ধ হ’লে কুকটপল্লী সমষ্টিৰ ভিতৰুৱা অঞ্চলসমূহ, যেনে - কেপিএইচবি, ভাৰত নগৰ আৰু মুছাপেট অঞ্চলসমূহো যথেষ্ট ক্ষতিৰ সন্মুখীন হ’ব । সমান্তৰালকৈ পাটানচেৰু সমষ্টি, খৈৰেটাবাদ সমষ্টিৰ ভিতৰুৱা এলেকা ইৰম মঞ্জিল, সোমাজিগুড়া আৰু বাঞ্জাৰাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলৰ লগতে জুবিলী হিলছ সমষ্টিৰ ইউছুফগুড়া আৰু বৰাবন্দা এলেকাতো জলসংকটে দেখা দিছে ৷
কাৰৱান সমষ্টিৰ শইকপেট আৰু টলিচৌকী, সনাত নগৰ সমষ্টিৰ আমিৰপেট আৰু সনাত নগৰ, ৰাজেন্দ্ৰ নগৰ সমষ্টিৰ কিছমতপুৰ আৰু নৰসিংহী আৰু কুঠবুল্লাপুৰ ছেগমেণ্টত নিজামপেট আৰু প্ৰগতি নগৰতো খোৱাপানীৰ সমস্যাই দেখা দিছে ৷
মঞ্জিৰা পাইপলাইনৰ সৈতে সংযুক্ত অঞ্চলসমূহক গোদাবৰী ফেজ-১ ব্যৱস্থাৰ সৈতে সংযোগ কৰি এই সংকট দূৰ কৰাৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰা হৈছে । এনে হ’বলৈ হ’লে য়েলাম্পালি জলাশয়ৰ পানীৰ স্তৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি হ’ব লাগিব । জলব’ৰ্ডৰ বিষয়াসকলে জলসিঞ্চন বিভাগক এই সন্দৰ্ভত প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে ।
বৰ্তমান য়েলাম্পালি জলাশয়ত ১৭.৭০৩ টিএমচি পানী আছে ৷ ইয়াৰ মুঠ ক্ষমতা ২০.১৭ টিএমচি । বৰ্তমান এই পানী খোৱা আৰু জলসিঞ্চন দুয়োটা কামতে ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ইয়াত মজুত থকা সকলো পানী অকল খোৱাপানীৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিলেহে এই সংকট দূৰ কৰিব পৰা যাব ৷
বৰ্তমান এই উৎসৰ পৰাই ১৬৩ এমজিডি পানী মহানগৰখনলৈ যোগান ধৰা হৈছে । ইতিমধ্যে মঞ্জিৰা পাইপলাইনক গোদাবৰী পাইপলাইনৰ সৈতে সংযোগ কৰাৰ কাম অব্যাহত আছে । যদিহে পৰৱৰ্তী দুমাহৰ ভিতৰত এই কাম সম্পূৰ্ণ হয়, তেন্তে এই সমস্যাৰ সমাধান সম্ভৱ হ’ব । অন্যথা ভয়াৱহ জলসংকটত সমগ্ৰ হায়দৰাবাদ মহানগৰখনে ভূগিব লাগিব ৷
লগতে পঢ়ক: ভূটানত হিমবাহ হ্ৰদ বিস্ফোৰণ : অসমত সতৰ্কতামূলক ব্যৱস্থা, পৰিস্থিতিৰ তীব্ৰ নিৰীক্ষণ