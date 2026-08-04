ETV Bharat / bharat

প্ৰথমে চাহ আৰু তাৰ পিছত খাওক কাপটো : এগৰাকী চফট্ ৱেৰ পেছাদাৰীৰ সপোন হ'ল বাস্তৱ

অনুষাই বাজৰাক খাব পৰা চাহৰ কাপলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিছে । সহায় কৰিছে স্থানীয় কৃষকক ।

Software professional Anusha, who has developed edible tea cups
চফটৱেৰ পেছাদাৰী অনুষা, যিয়ে খাব পৰা চাহ কাপ প্ৰস্তুত কৰিছে (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 4, 2026 at 6:54 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

জাগীত্যালা (তেলেংগানা) : আইচক্ৰীম খোৱাৰ সময়ত কনটো যে সমানেই খাই থাকে সেয়া কোনোৱে অনুভৱ নকৰে । আইচক্ৰীম আৰু কন দুয়োটা উপভোগ কৰাৰ পিচত পেলাবলগীয়া একোৱে নাথাকে বাবে আৱৰ্জনাৰো সৃষ্টি নহয় । ইয়াৰ বিপৰীতে আমি চাহ খোৱাৰ সময়ত সেয়া উপভোগ কৰিব নোৱাৰো । কাৰণ চাহ খোৱাৰ পিচত কাপটো আপুনি টেবুলৰ ওপৰতেই ধুবৰ বাবে ৰাখিব লাগিব ।

পিছে এতিয়া চাহখোৱাৰ সময়তো তেনে অনুভৱ কৰিব পাৰিব । চাহ খোৱাৰ সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বাজৰাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা চাহৰ কাপো খোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিব । গতিকে, চাহ-কফি প্ৰেমীসকলে নিজৰ পানীয় শেষ কৰি তাৰ পিছত কাপটো পেলাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে খাব পাৰিব ।

অস্বাভাৱিক যেন লাগিলেও এই ধাৰণাটো চফট্ ৱেৰ পেছাদাৰী অনুষাৰ বাবে এক বহনক্ষম ব্যৱসায়লৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । তেওঁ প্লাষ্টিক আৰু কাগজৰ কাপৰ ব্যৱহাৰ হ্ৰাস কৰিবলৈ এইদৰে খাব পৰা চাহৰ কাপবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছে । অনুষাই কয় যে এই উদ্ভাৱন কেৱল জৈৱ-বিঘ্নিত হোৱাই নহয়, পুষ্টিকৰ, দেশৰ অন্যতম সাধাৰণতে পেলোৱা একক ব্যৱহাৰৰ সামগ্ৰীৰ পৰিৱেশ অনুকূল সমাধান আগবঢ়াইছে ।

সাধাৰণতে ঘৰত চিৰামিক আৰু ষ্টীলৰ কাপত চাহ খায় । এইদৰে ব্যৱহাৰ কৰিলে স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশৰ ওপৰত ইয়াৰ ক্ষতিকাৰক প্ৰভাৱ পৰে । এই বিষয়ে সজাগতা বৃদ্ধি পোৱাৰ পিছতো কিন্তু চাহৰ ষ্টল আৰু ৰাজহুৱা স্থানত প্লাষ্টিক আৰু কাগজৰ কাপৰ আধিপত্য অব্যাহত আছে । এইবোৰ দেখিয়েই অনুষাই সেয়া সলনি কৰিব বিচাৰি এটা স্বাস্থ্যসন্মত বিকল্পৰ বাবে পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে । তেওঁ ব্যৱহাৰৰ পিছত খাব পৰা চাহৰ কাপ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উঠিপৰি লাগে ।

এই প্ৰসংগত অনুষাই কয়, "সুস্থ জীৱন-যাপনৰ বাবে এটা সুস্থ পৰিৱেশ অতি প্ৰয়োজন আৰু শেহতীয়াকৈ প্ৰায় সকলোৱেই সচেতন গ্ৰাহক হৈ পৰিছে ; কিন্তু বাহিৰত বিক্ৰী হোৱা বেছিভাগ খাদ্য আৰু পানীয় প্লাষ্টিকত পৰিবেশন বা পেকেট কৰা হোৱা বাবে তেওঁলোকৰ হাতত বিকল্প নাই । আমি এনেকুৱা কিবা এটা সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছিলো যিয়ে মানুহৰ স্বাস্থ্য আৰু পৰিৱেশ উভয়ৰে উপকাৰ কৰে ।"

অনুষাই বিকশিত কৰা খাব পৰা কাপবোৰ কণীধান (কোৰা), মৰুৱা ধান (ৰাগি), বজ্ৰা (ছাজা), জোৱাৰ আৰু কুটকী (আৰিকেলু) আদি বাজৰাৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । গৰম চাহ ধৰি ৰাখিব পৰাকৈ শক্তিশালী এই কাপবোৰ পিছত কোনো আৱৰ্জনা নাৰাখি খাব বা পেলাই দিব পাৰি।

অনুষা আৰু তেওঁৰ স্বামী মনোজ দুয়োগৰাকীয়েই জাগীত্যালাৰ চফটৱেৰ পেছাদাৰী । অৱেশ্য়ে ইয়াৰ পূৰ্বে তেওঁলোকৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ কোনো অভিজ্ঞতা নাছিল; কিন্তু অনুষাৰ স্বাস্থ্য আৰু পুষ্টিৰ শৈক্ষিক পটভূমিয়ে তেওঁক এনে এটা সামগ্ৰী প্ৰস্তুত কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰে । তেওঁ পিতৃ-মাতৃৰ সৈতে কেইবামাহো ধৰি এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ ওপৰত আলোচনা কৰাৰ লগতে অনলাইনত গৱেষণা কৰি বিভিন্ন প্ৰস্তুতিৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰে ।

তেওঁলোকে এই কাপ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ সঞ্চিত ধন বিনিয়োগ কৰে । আনকি যোৱা বছৰৰ ডিচেম্বৰত শ্ৰী লক্ষ্মী বাজৰা চাহ কাপ মুকলি কৰিবলৈ বেংকৰ ঋণো লৈছিল । তেওঁলোকৰ এই যাত্ৰা পথ মসৃণ নাছিল । বহু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেদি এইদৰে এইদৰে সফলতাৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

অনুষাই কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত সম্পূৰ্ণৰূপে বাজৰাৰ পৰা কাপ প্ৰস্তুত কৰাটো অত্যন্ত কঠিন আছিল । আমি কেইবাটাও ব্যৰ্থ প্ৰচেষ্টা আৰু প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজেৰে অতিক্ৰম কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।"

পৰিয়ালটোৱে স্থানীয় কৃষকৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কেঁচামালৰ উৎস বিচাৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে । ফলত বাজৰা খেতিয়কসকলৰ বাবে আয়ৰ অতিৰিক্ত উৎসৰ সৃষ্টি হ’ল । ইয়াৰ পিচত তেওঁলোকে বিপণনৰ ক্ষেত্ৰত আন এক প্ৰত্য়াহ্বানৰ সন্মুখীন হয়, কিয়নো গ্ৰাহকসকলে প্ৰথম অৱস্থাত প্ৰডাক্টটো আৰু ইয়াৰ সুবিধাৰ বিষয়ে জ্ঞাত নাছিল । তেওঁ কয়, "আমি স্থানীয় ব্যৱসায়ী আৰু গ্ৰাহকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি এই ধাৰণাটো প্ৰদৰ্শন কৰিলো আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশগত সুবিধাসমূহৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰিলো । তেওঁলোকে ইয়াক আকোৱালি লৈ অধিক আনন্দিত হৈছিল ।"

অৱশেষত তেওঁলোকৰ অধ্যৱসায়ৰ ফল লাভ কৰিছে । আজি এই উদ্যোগটোৱে দিনটোত প্ৰায় ৬০০ টা খাব পৰা কাপ উৎপাদন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । লগতে দম্পতীয়ে নিজৰ চফট্ ৱেৰ কেৰিয়াৰো অব্যাহত ৰাখিছে । এতিয়া কেৱল ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰাই নহয়, বহিঃৰাজ্যৰ পৰাও অৰ্ডাৰ আহে । সঁহাৰিত উৎসাহিত হৈ তেওঁলোকে আইচক্ৰীম আৰু মিঠাই পৰিবেশনৰ বাবে ডিজাইন কৰা খাব পৰা কাপৰ বিষয়েও চিন্তা-চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছে ।

অনুষাই ভৱিষ্য়তে উৎপাদন বৃদ্ধি কৰিব আৰু খাব পৰা বাজৰাৰ কাপক ডিচপ’জেবল কাপৰ ব্যৱহাৰিক, বহনক্ষম বিকল্প হিচাপে গঢ়ি তোলাৰ আশা মনতে পুহি ৰাখিছে বুলি উল্লেখ কৰি কয়, “মোৰ এটা সৰু ধাৰণা এক উদ্ভাৱনলৈ বিকশিত হৈছে যিয়ে প্লাষ্টিকৰ আৱৰ্জনা হ্ৰাস কৰাৰ লগতে সুস্থ জীৱনশৈলীৰ প্ৰসাৰ ঘটাব । তদুপৰি স্থানীয় কৃষকসকলকো সহায় কৰিব পাৰে ।"

লগতে পঢ়ক:ঘৰৰ ছাদত উৰাজাহাজ, ট্ৰেক্টৰ, সিংহ ! ব্যতিক্ৰমী পচন্দ, ব্যতিক্ৰমী ৰুচিবোধ

গৰুৰ বাবে মিনাৰেল ৱাটাৰ ! এটুপি বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ বাবে মানুহে হাহাকাৰ কৰা দেশত বিপৰীত দৃশ্য

TAGGED:

তেলেংগানা
ইটিভি ভাৰত অসম
আইচক্ৰীম মিলেট
SOFTWARE ENGINEER ENTREPRENEUR
EDIBLE MILLET TEA CUPS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.