ড্ৰ’ন যুদ্ধ আৰু এণ্টি টেংক অভিযানৰ বাবে সাজু ভাৰত, সম্পন্ন কৰিলে ULPGM-V3 মিছাইলৰ পৰীক্ষণ
DRDO ই সফলতাৰে চূড়ান্ত পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰিলে UAV ৰ দ্বাৰা নিক্ষেপ কৰা প্ৰিচিচন গাইডেড মিছাইল (ULPGM) ৰ ৷
Published : May 20, 2026 at 10:58 AM IST
নিজৰ থলুৱা প্ৰতিৰক্ষা ক্ষমতা শক্তিশালী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মঙলবাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা লাভ কৰিছে ভাৰতে ৷ প্ৰতিৰক্ষা গৱেষণা আৰু উন্নয়ন সংস্থা চমুকৈ DRDO ই সফলতাৰে চূড়ান্ত পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰিলে UAV ৰ দ্বাৰা নিক্ষেপ কৰা প্ৰিচিচন গাইডেড মিছাইল (ULPGM) ৰ ৷ ভূ-পৃষ্ঠৰ পৰা বায়ুমণ্ডললৈ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ পৰা বায়ুমণ্ডললৈ এই দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে এই ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ চূড়ান্ত পৰীক্ষণ সম্পন্ন কৰা হয় অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ কুৰ্ণুলস্থিত উৎক্ষেপণ থলীত ৷
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰালয়ৰ মতে, ULPGM অস্ত্ৰ ব্যৱস্থাক আদেশ আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সংহত গ্ৰাউণ্ড কণ্ট্ৰল চিষ্টেম (GCS) ব্যৱহাৰ কৰি চূড়ান্ত ডেলিভাৰেবল কনফিগাৰেচন ডেভেলপমেণ্ট পৰীক্ষা কৰা হৈছিল । GCS ত প্ৰস্তুতি আৰু লঞ্চ অপাৰেচন স্বয়ংক্ৰিয় কৰিবলৈ অত্যাধুনিক প্ৰযুক্তিৰ বৈশিষ্ট্য আছে বুলিও কোৱা হৈছে ।
DRDO has successfully completed the final deliverable configuration development trials of the Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile (ULPGM)-V3 in both Air-to-Ground and Air-to-Air modes at the DRDO test range near Kurnool, Andhra Pradesh.— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) May 19, 2026
DRDO ই এই ক্ষেপণাস্ত্ৰসমূহৰ বিকাশ আৰু উৎপাদনৰ বাবে দুটা উৎপাদন সংস্থা - ভাৰত ডাইনেমিক্স লিমিটেড, হায়দৰাবাদ আৰু আদানী ডিফেন্স চিষ্টেমছ এণ্ড টেকন’লজিছ লিমিটেড, হায়দৰাবাদৰ সৈতে অংশীদাৰিত্ব কৰিছে । এই ব্যৱস্থাটো বৰ্তমানৰ পৰীক্ষাৰ বাবে বেংগালুৰুৰ নিউস্পেচ ৰিচাৰ্চ এণ্ড টেকন’লজিছে প্ৰস্তুত কৰা UAV ত সংযুক্ত কৰা হৈছে ।
ULPGM মিছাইলটো হায়দৰাবাদৰ ৰিচাৰ্চ চেণ্টাৰ ইমাৰাটে আন DRDO লেবৰেটৰী ক্ৰমে ডিফেন্স ৰিচাৰ্চ এণ্ড ডেভেলপমেণ্ট লেবৰেটৰী (DRDL) হায়দৰাবাদ, টাৰ্মিনেল বেলিষ্টিকছ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী (TBRL), চণ্ডীগড় আৰু হাই এনাৰ্জি মেটেৰিয়েলছ ৰিচাৰ্চ লেবৰেটৰী (HEMRL), পুনেৰ সৈতে ন’ডেল লেব হিচাপে প্ৰস্তুত কৰিছে ।
তথ্য অনুসৰি এই ক্ষেপণাস্ত্ৰটো সম্পূৰ্ণৰূপে ভাৰতীয় প্ৰতিৰক্ষা পৰিৱেশ তন্ত্ৰৰ জৰিয়তে উৎপাদন কৰা হৈছে য’ত বৃহৎ সংখ্যক MSME আৰু অন্যান্য উদ্যোগ জড়িত হৈ আছে । মন্ত্ৰণালয়ে লগতে কয় যে এই পৰীক্ষাসমূহে সম্পূৰ্ণ পৰিপক্ক ঘৰুৱা যোগান শৃংখল নিশ্চিত কৰিছে, যিটো তাৎক্ষণিক ধাৰাবাহিক গণ উৎপাদনৰ বাবে সজ্জিত ।
Development trials of Unmanned Aerial Vehicle Launched Precision Guided Missile-V3 in Air-to-Ground & Air-to-Air modes was successfully completed at DRDO test range near Kurnool, Andhra Pradesh. pic.twitter.com/Hl3AuJhsMP— DRDO (@DRDO_India) May 19, 2026
কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে DRDO, ৰাজহুৱা খণ্ডৰ ইউনিট (PSU), প্ৰতিৰক্ষা সহ উৎপাদন অংশীদাৰ আৰু উদ্যোগক প্ৰশংসা কৰিছে ৷ ULPGM-V৩ ক্ষেপণাস্ত্ৰৰ এণ্টি টেংক ভূমিকা আৰু এয়াৰ টু এয়াৰ মোডত ড্ৰ’ন, হেলিকপ্টাৰ আৰু অন্যান্য আকাশমাৰ্গৰ লক্ষ্যৰ বাবে এয়াৰ টু এয়াৰ মোডত সফল উন্নয়ন পৰীক্ষাৰ বাবে শলাগ লৈছে সিঙে । তেওঁ ইয়াক প্ৰতিৰক্ষা খণ্ডত আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দিশত অৰ্জন কৰা কৌশলগত মাইলৰ খুঁটি বুলি অভিহিত কৰে ।
প্ৰতিৰক্ষা বিভাগৰ অনুসন্ধান আৰু বিকাশ বিভাগৰ সচিব তথা DRDO ৰ অধ্যক্ষ সমীৰ ভি কামাটেও পৰীক্ষাসমূহৰ সৈতে জড়িত সকলো দলকে এই প্ৰশংসনীয় কৃতিত্বৰ বাবে অভিনন্দন জনায় ।
