তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো জনজাতীয় অঞ্চলত কেনেকৈ চিকিৎসা সেৱা আৰম্ভ কৰিছিল ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰীয়ে...
ৰামোজী এক্সেলেন্স এৱাৰ্ড ২০২৬ বিজয়ী ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰী সৈতে ইটিভি ভাৰতৰ নিখিল বাপটৰ বাৰ্তালাপ ।
Published : November 24, 2026 at 7:06 AM IST
বিজয়ৱাড়া(অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : বহু মানুহে অৱসৰ লোৱাৰ পিছত শান্তিপূৰ্ণ জীৱন কটাবলৈ বিচাৰে ৷ কিন্তু ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰীয়ে (পূৰ্বৰ নাম জেম্মা জে. এডাছেৰী) এটা বেলেগ বাট বাছি লৈছিল ।
পেচাত এগৰাকী ইণ্টাৰনেল মেডিচিন (আভ্যন্তৰীণ চিকিৎসা) বিশেষজ্ঞ হিচাপে ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰী নিজৰ জীৱনৰ শেষৰ সময়ছোৱা ওড়িশাৰ কালাহাণ্ডি জিলাৰ জনজাতীয় অঞ্চলৰ মানুহক চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কামত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ৷
ডাঃ এডাছেৰী এই মহান কামৰ স্বীকৃতি হিচাপে যোৱা ১৬ নৱেম্বৰত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ বিজয়ৱাড়াত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত তেওঁক চিকিৎসা আৰু স্বাস্থ্য সেৱাৰ বাবে 'ৰামোজী এক্সেলেন্স বঁটা ২০২৬' প্ৰদান কৰা হয় ।
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ৰাজ্যপাল ছৈয়দ আব্দুল নাজিৰ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী পৱন কল্যাণ আৰু ৰামোজী গ্ৰুপৰ অধ্যক্ষ তথা পৰিচালন সঞ্চালক চি এইছ কিৰণৰ উপস্থিতিত অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে তেওঁক এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৷
তেওঁক অনুপ্ৰাণিত কৰা কিতাপখন
আমোদজনক কথা যে সাংবাদিক পি ছাইনাথৰ 'Everybody Loves a Good Drought' নামৰ কিতাপখনেই প্ৰথমে কালাহাণ্ডিৰ প্ৰতি ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰী মনত আগ্ৰহ জন্মাইছিল। অঞ্চলটোৰ মানুহৰ দুখ-কষ্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ গৈ পিছলৈ তেওঁ গোটেই জীৱন তাৰ পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে কাম কৰিবলৈ লয়।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এটা সাক্ষাৎকাৰত ডাঃ একুইনাছ এডাছেৰী কয়, "১৯৯০ৰ দশকৰ শেষৰ ফালে মই চিকিৎসালয়ৰ চাকৰি এৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো । মই এগৰাকী ইণ্টাৰনেল মেডিচিন বিশেষজ্ঞ আছিলো ৷ কিন্তু এটা সময়ত মই বুজি পালো যে বহু মানুহ চিকিৎসালয়লৈ আহিব পৰা নাই। আনকি তেওঁলোকে সাধাৰণ চিকিৎসা সেৱা পোৱা নাই। এই কথাটো বুজি পোৱাৰ পিছতে মই চিকিৎসালয়ৰ কাম এৰি গাঁৱলীয়া কৰ্ণাটকলৈ গুচি গৈছিলো ।"
কৰ্ণাটকৰ গাঁৱত কাম কৰাৰ অভিজ্ঞতাই তেওঁৰ এই বিশ্বাসক অধিক দৃঢ় কৰি তুলিছিল যে ডাঙৰ চিকিৎসালয়তকৈ গাঁৱৰ মানুহৰ মাজত থাকিহে প্ৰকৃত স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়াব পাৰি । ডাঃ এডাছেৰী কয়, "কৰ্ণাটকৰ গাঁৱৰ কাম-কাজে মোক বুজাই দিলে যে জাকজমকীয়া চিকিৎসালয়ত কাম কৰাতকৈ সাধাৰণ মানুহৰ মাজত থাকি কাম কৰিলেহে আচল পৰিৱৰ্তন আহে ।"
২০০০ৰ দশকৰ আৰম্ভণিতে ডঃ এডাছেৰীয়ে পি ছাইনাথৰ কিতাপখন পঢ়িছিল ৷ য’ত ভাৰতৰ গাঁৱলীয়া দৰিদ্ৰতাৰ কঠিন বাস্তৱ ছবিখন তুলি ধৰা হৈছে । ক্ষেত্ৰভিত্তিক প্ৰতিবেদনৰ জৰিয়তে কিতাপখনে দেখুৱাইছিল যে চৰকাৰী অৱহেলা, দুৰ্নীতি আৰু ভুল উন্নয়নমূলক আঁচনিয়ে কেনেকৈ সমস্যা সমাধান কৰাৰ পৰিৱৰ্তে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত লোকসকলক অধিক শোষণহে কৰে ।
অৱশ্যে, ২০১৪ চনতহে চিকিৎসকগৰাকীয়ে ওড়িশালৈ যোৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় । তেওঁ কয়, "তাত থকা পৰিস্থিতি দেখি মই মুখ ঘূৰাই থাকিব নোৱাৰিলো । মই কিবা এটা কৰিবই লাগিব বুলি ভাবিলো । সেয়েহে অৱসৰ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে মই কালাহাণ্ডিলৈ আহি কাম কৰাৰ সিদ্ধান্ত ল’লো । আমি এটা জনজাতীয় অধ্যুষিত গাঁৱত কাম কৰো আৰু সেয়াই আমাৰ মূল লক্ষ্য ।"
বাধা অতিক্ৰম আৰু বিশ্বাস অৰ্জন
কালাহাণ্ডিত তেওঁৰ যাত্ৰা মুঠেও সহজ নাছিল । ডঃ এডাছেৰীৰ প্ৰথমটো ডাঙৰ বাধা আছিল ভাষা । তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলটো স্থানীয় ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ সৈতে চিনাকি নাছিল । কিন্তু গাঁওবাসীৰ চিকিৎসা সেৱাৰ প্ৰয়োজনীয়তাই তেওঁলোকৰ মাজত বিশ্বাস গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিছিল ।
তেওঁ সেই দিনবোৰ মনত পেলাই কয়, "যাত্ৰাটো প্ৰত্যাহ্বানেৰে ভৰা আছিল । মই ভাষা, সংস্কৃতি বা মানুহবোৰক চিনি পোৱা নাছিলো ৷ তেওঁলোকেও আমাক চিনি পোৱা নাছিল । কিন্তু আমি তিনিগৰাকী মহিলা আছিলো আৰু যেতিয়া আমি গাঁৱলৈ গৈছিলো ৷ মানুহে আমাক আদৰি লৈছিল ।"
তেওঁ লগতে কয়,"যিহেতু মই এগৰাকী চিকিৎসক আৰু তেওঁলোকক চিকিৎসা সেৱাৰ অতি প্ৰয়োজন আছিল ৷ সেয়েহে আমাক গ্ৰহণ কৰাত কোনো সমস্যা হোৱা নাছিল । আমি মধ্যস্থতাকাৰীৰ (দোভাষীৰ) সহায়ত কথা পাতিছিলো । যেতিয়া আমি সঁচা অন্তৰেৰে কিবা এটা কৰিব বিচাৰো, তেতিয়া ভাষা কোনো ডাঙৰ বাধা হ’ব নোৱাৰে ।"
ড° এডাছেৰী 'স্বাস্থ্য স্বৰাজ' (Swasthya Swaraj) নামৰ সংস্থাটোৰ সম্পাদিকা, যাৰ জৰিয়তে তেওঁৰ দলটোৱে স্বাস্থ্যসেৱাৰ পদক্ষেপসমূহ ৰূপায়ণ কৰি আছে আৰু স্থানীয় স্বেচ্ছাসেৱকসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়ে । তেওঁলোকৰ কাম কৰাৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে ডঃ এডাছেৰীয়ে কয় যে, তেওঁলোকৰ মূল লক্ষ্য হৈছে জনসাধাৰণক নিজৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ দায়িত্ব নিজে ল’ব পৰাকৈ সক্ষম কৰি তোলা।
তেওঁ কয়, "আমি গান্ধীবাদী দৰ্শন অনুসৰণ কৰো । আমি মানুহৰ বাবে কাম কৰাতকৈ মানুহৰ সৈতে মিলি কাম কৰো । আমাৰ এখন চিকিৎসালয় থকা সত্ত্বেও দুৰ্গম অঞ্চলৰ মানুহ সদায় তাত উপস্থিত হ’ব নোৱাৰে । সেয়েহে আমি একেবাৰে শেষ প্ৰান্তৰ আটাইতকৈ দুৰ্গম অঞ্চললৈ যাওঁ । আমি গাঁৱৰ লোকসকলক সক্ষম কৰি তোলো আৰু তেওঁলোকেই এই স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰসমূহ চলায় ।"
সংস্থাটোৱে যুৱ চিকিৎসকসকলকো একত্ৰিত কৰি পোনপটীয়াকৈ গাঁৱৰ মানুহৰ সৈতে কাম কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰে। তেওঁ কয়, "দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা চিকিৎসকসকল আহে আৰু তেওঁলোক সকলোৱে গাঁওবোৰলৈ যাব লাগে । তেওঁলোক কেৱল চিকিৎসালয়তে বহি নাথাকে ।"
মেলেৰিয়া, যক্ষ্মা আৰু পুষ্টিহীনতাৰ সৈতে মোকাবিলা
অঞ্চলটোৰ আটাইতকৈ জৰুৰী স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাসমূহৰ ভিতৰত মেলেৰিয়া আছিল অন্যতম । তেওঁ কয়, "মেলেৰিয়াৰ বাবে বহু শিশুৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু শিশু মৃত্যুৰ হাৰ অতি বেছি আছিল । সেয়েহে আমি মেলেৰিয়া চিনাক্তকৰণ আৰু চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলো ৷ লগতে স্থানীয় লোকসকলকো এই কামৰ বাবে প্ৰশিক্ষণ দিলো ।"
"যক্ষ্মা (TB) আছিল আন এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান ৷ আমি যক্ষ্মা ৰোগীৰ চিকিৎসা আৰম্ভ কৰিলো আৰু আৰম্ভণিৰে পৰাই তেওঁলোকক পুষ্টিকৰ খাদ্য আৰু নিয়মীয়া চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ালো । এনেদৰেই আমি ৰোগী আৰোগ্য হোৱাৰ উচ্চ হাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ’লো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পুষ্টিহীনতা এটা ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান আৰু আমি ইয়াৰ ওপৰত কাম কৰি আছো । বিগত বছৰবোৰত ইয়াৰ হাৰ যথেষ্ট কমিছে। যেতিয়া আমি মেলেৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণলৈ আনিলো, তেতিয়া পুষ্টিহীনতাও কিছু পৰিমাণে কমি গ’ল । আমি কেৱল সৰু ল’ৰা-ছোৱালীৰ ওপৰতে নহয়, বৰঞ্চ স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, কিশোৰ-কিশোৰী, ছোৱালী, গৰ্ভৱতী মহিলা আৰু স্তন্যপান কৰাই থকা মাতৃসকলৰ ওপৰতো গুৰুত্ব দি বহু স্তৰত কাম কৰো ।"
এই কাম হাতত লোৱাৰ সিদ্ধান্তৰ বিষয়ে সোঁৱৰণ কৰি ড° এডাছেৰীয়ে স্বীকাৰ কৰে যে, সকলোৱে তেওঁৰ এই সিদ্ধান্ত বুজি পোৱা নাছিল। তেওঁ হাঁহি এটা মাৰি কয়, "মই কি 'পাগলামি' কৰিবলৈ ওলাইছো, সেয়া কোনেও বুজি পোৱা নাছিল। মই এটা ধৰ্মীয় সংগঠনৰ সৈতে জড়িত, কিন্তু আনকি তেওঁলোকেও এই কথা বুজি পোৱা নাছিল। মই বিশ্বাস কৰো যে যেতিয়া আমি সঠিক সময়ত সঠিক কামটো কৰো, তেতিয়া সকলো কথা নিজে নিজে মিলি যায় আৰু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডই আমাক সহায় কৰে ।"
তেওঁৰ মূল লক্ষ্য হৈছে জনজাতীয় লোকসকলে নিজেই যাতে এই স্বাস্থ্যসেৱাৰ পদক্ষেপসমূহৰ নেতৃত্ব লয় আৰু আগুৱাই নিয়ে। তেওঁ আমাক কয়, "আমাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে জনজাতীয় লোকসকলে গোটেই পদক্ষেপটোৰ নেতৃত্ব ল’ব লাগে। তেওঁলোকে নিজেই ইয়াক আগুৱাই নিবলৈ সক্ষম হ’ব লাগে।"
যুৱ চিকিৎসকসকলৰ বিশেষ আহ্বান
স্বাস্থ্যসেৱা আগবঢ়োৱাৰ উপৰিও 'স্বাস্থ্য স্বৰাজে' যুৱ চিকিৎসা শিক্ষাৰ্থীসকলক জনজাতীয় অঞ্চলৰ স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাস্তৱ ছবিখনৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিবলৈ এটা অভিজ্ঞতা বিনিময় কাৰ্যসূচীও চলায় । 'স্বাস্থ্য স্বৰাজ ট্ৰাইবেল হেল্থ এক্সপ’জাৰ প্ৰগ্ৰেম' (Swasthya Swaraj Tribal Health Exposure Programme) নামৰ এই কাৰ্যসূচীয়ে চিকিৎসা শিক্ষাৰ্থীসকলক গাঁৱলৈ যাবলৈ, গাঁৱলীয়া জীৱনৰ অভিজ্ঞতা ল’বলৈ আৰু দুৰ্গম অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়োৱাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহ বুজিবলৈ উৎসাহিত কৰে ।
তেওঁ কয়, "আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক সৰু সৰু দলত আহি গাঁৱত থাকিবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰো । তেওঁলোকৰ থকাৰ অন্তত আমি তেওঁলোকৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰো । কেইবাখনো চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।"
ড° এডাছেৰীয়ে বিশ্বাস কৰে যে এই অভিজ্ঞতাসমূহে যুৱ চিকিৎসকসকলৰ কেৰিয়াৰ বাছনিত প্ৰভাৱ পেলাব পাৰে ৷ তেওঁলোকক চহৰীয়া স্বাস্থ্যসেৱাৰ বাহিৰলৈ গৈ চিন্তা কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰিব পাৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "আমাৰ সৈতে কাম কৰা বহু যুৱ চিকিৎসকে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ ডাঙৰ চিকিৎসালয়ত (corporate settings) চাকৰি কৰিব নিবিচাৰে। তাৰ পৰিৱৰ্তে তেওঁলোকে গ্ৰাম্য অঞ্চলত কাম কৰিবলৈ বাছি লয়, যিটো এটা বৰ ভাল কথা । আমি চিকিৎসা শিক্ষাৰ্থীসকলক জনজাতীয় স্বাস্থ্যসেৱাৰ প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে চিনাকি কৰাই দিবলৈ আৰু সেৱা আগবঢ়াবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰাৰ বাবেও এনে কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰো।"
বছৰ বছৰ ধৰি ক্ষেত্ৰভিত্তিক কাম কৰাৰ পিছত ড° এডাছেৰীয়ে এতিয়া নিজৰ অভিজ্ঞতা আৰু শিক্ষাসমূহ এখন কিতাপত লিপিবদ্ধ কৰিব বিচাৰে । তেওঁ সংস্থাটোৰ কামৰ নেতৃত্ব ল’ব পৰা এজন যোগ্য ব্যক্তিৰ বাবেও অপেক্ষা কৰি আছে ।
সামৰণিত তেওঁ কয়, "মই মোৰ কাম কৰিলো আৰু এতিয়া মই মোৰ চিন্তা আৰু অভিজ্ঞতাসমূহ লিখি ৰাখিব বিচাৰো । কোনোবা এজন আহি মোক দায়িত্বৰ পৰা অব্যাহতি দিব লাগে আৰু কামৰ ভাৰ ল’ব লাগে । মই তাৰ বাবেই অপেক্ষা কৰি আছো । সেয়া কেতিয়া হ’ব মই ক’ব নোৱাৰো, কিন্তু আশা কৰো সেয়া সোনকালেই হ’ব ।"
লগতে পঢ়ক: ৰাইজে বন্ধ কোঠাত আৱদ্ধ কৰি ৰখা পডিলি ৰাজশেখৰ ৰাজুৱে প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজতো সফলতা লাভ কৰি কেনেকৈ 'দক্ষিণ মণ্ডলৰ জলমানৱ' হৈ পৰিল !