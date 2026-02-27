গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত কেজৰিৱাল-ছিছোদিয়াৰ মুক্তিয়ে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে: দিল্লী কংগ্ৰেছ

ETV Bharat / bharat

নতুন দিল্লী : দিল্লীৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা আপৰ মুৰব্বী অৰবিন্দ কেজৰিৱাল আৰু প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী মনীষ ছিছোদিয়াক আদালতে সসন্মানে অভিযোগমুক্ত কৰি দিয়াৰ পিচতেই এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে দিল্লী কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী দেৱেন্দ্ৰ যাদৱে ।

দিল্লী আবকাৰী নীতি অৰ্থাৎ সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰৰ পৰা দুয়োকে আদালতে মুকলি কৰি দিয়াৰ পিচত দিল্লী কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী দেৱেন্দ্ৰ যাদৱে কয় যে এনে পৰিস্থিতি ৰাজ্যসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ লগত প্ৰায়ে মিলি যায় ।

এটা ভিডিঅ’ বিবৃতিত দিল্লী কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী যাদৱে কয় যে এই সিদ্ধান্তৰ অনুক্ৰমে 'প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে' আৰু বিশেষকৈ গুজৰাট বিধানসভা নিৰ্বাচন আহি থকাৰ সময়ত বিশেষ ৰাজনৈতিক বাৰ্তা বহন কৰিছে ।

এই ভিডিঅ’টোত দিল্লী প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয় ,"মই মাত্ৰ তথ্য পাইছো যে সুৰা কেলেংকাৰী গোচৰত কেজৰিৱাল আৰু মনীষ ছিছোদিয়াক মুকলি কৰি দিয়া হৈছে । এইটোৱে নিশ্চিতভাৱে ক’ৰবাত প্ৰশ্নৰ উত্থাপন কৰে, কিয়নো গুজৰাটৰ নিৰ্বাচনৰ সময় সমাগত ।"

দিল্লী কংগ্ৰেছৰ মুৰব্বী যাদৱে অভিযোগ কৰে যে যেতিয়াই নিৰ্বাচনৰ সময় আহি পৰে তেতিয়াই “সেই ৰাজ্যসমূহৰ সৈতে জড়িত নেতাৰ বিৰুদ্ধে নতুন সিদ্ধান্ত আৰম্ভ হয় ।” তেওঁ দাবী কৰে যে গুজৰাট নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে আপৰ নেতাসকলক চাকৰিৰ পৰা বৰ্খাস্ত কৰা আৰু আন এক ক্ষেত্ৰত তামিলনাডুৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা পি চিদাম্বৰমৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ চলাবলৈ অনুমোদন দিয়াটোৱে ৰাজনৈতিক সিদ্ধান্তত সুৰুঙাৰ ইংগিত বহন কৰে ।

ইয়াৰ পূৰ্বে ৰাউজ এভিনিউ আদালতে কেজৰিৱাল আৰু ছিছোদিয়া আৰু সুৰা নীতিৰ গোচৰত ৰাজনৈতিক অভিযোগত অভিযুক্ত আন ২১জনক মুকলি কৰি চিবিআইক সাঙুৰি কয় যে এই নীতিত কোনো সামগ্ৰিক ষড়যন্ত্ৰ বা অপৰাধমূলক উদ্দেশ্য পোৱা নাই ।

