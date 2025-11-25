ম’বাইল ফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকল সাৱধান ! প্ৰৱঞ্চকে ব্যৱহাৰ কৰা ছীম কাৰ্ডৰ বাবে দায়ী হ’ব আপুনি

ম’বাইল ফোন ব্যৱহাৰকাৰীসকল সাৱধান ! প্ৰৱঞ্চকে ব্যৱহাৰ কৰা ছীম কাৰ্ডৰ বাবে দায়ী হ’ব আপুনি
দূৰসংযোগ বিভাগে নাগৰিকসকলক সজাগ হ’বলৈ আৰু আই এম ই আই নম্বৰৰ বিসংগতিপূৰ্ণ ম’বাইল ডিভাইচ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে ।
Published : November 25, 2025 at 8:45 AM IST
নতুন দিল্লী : দূৰসংযোগ বিভাগে ম’বাইল ব্যৱহাৰকাৰীসকলক দিছে সকীয়নি ৷ বিভাগটোৱে কয় যে নিজৰ নিজৰ নামত ক্ৰয় কৰা ছীম কাৰ্ড কোনো চাইবাৰ প্ৰবঞ্চনা অথবা অপৰাধমূলক কাম-কাজত ব্যৱহাৰ হ’লে দায়ী হ’ব পাৰে তেনে প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি ৷
এক আনুষ্ঠানিক বিবৃতিত দূৰসংযোগ বিভাগে নাগৰিকসকলক সজাগ হ’বলৈ আৰু আই এম ই আই নম্বৰৰ বিসংগতিপূৰ্ণ ম’বাইল ডিভাইচ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ পৰামৰ্শ দিছে ।
পৰামৰ্শটোত এনেদৰে কোৱা হৈছে, ‘‘আই এম ই আই নম্বৰৰ সৈতে খেলিমেলি কৰা ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰা, প্ৰৱঞ্চনামূলক উপায়েৰে ছীম কাৰ্ড লাভ কৰা অথবা চাইবাৰ অপৰাধৰ বাবে অপব্যৱহাৰ কৰিবলৈ আনক নিজৰ ছীম যোগান ধৰা আদিয়ে যাতে আপোনাক আইনৰ মেৰ-পেচত সোমাবলৈ বাধ্য কৰাব নোৱাৰে, তাৰ প্ৰতি নাগৰিকসকল সচেতন হ’ব লাগে ৷’’
ইয়াত পুনৰ কোৱা হৈছে, ‘‘যদিহে নিজৰ নামত ক্ৰয় কৰা ছীম কাৰ্ডৰ পিছত অপব্যৱহাৰ হয়, তেনেক্ষেত্ৰতো কাৰ্ডখনৰ মূল ব্যৱহাৰকাৰীজনক আইনীভাৱে দোষী সাব্যস্ত কৰিব পাৰে ৷’’
বিভাগে ক্ৰয় কৰা বা টেম্পাৰ কৰা আই এম ই আই থকা ডিভাইচসমূহ যেনে- মডেম, মডিউল, ছীম বক্স ক্ৰয় বা ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সকীয়নি প্ৰদান কৰিছে ৷
ইয়াৰোপৰি কলিং লাইন আইডেণ্টিটি(CLI) বা অন্যান্য টেলিকম চিনাক্তকৰ্তা সলনি কৰা ম’বাইল এপ্লিকেচন বা ৱেবছাইট ব্যৱহাৰ নকৰাৰো পৰামৰ্শ দিছে । টেলিকমিউনিকেশ্যন এক্ট, ২০২৩ অনুসৰি ম’বাইল হেণ্ডছেট আৰু অন্যান্য ডিভাইচৰ আই এম ই আই(আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ম’বাইল সঁজুলি পৰিচয়) নম্বৰকে ধৰি টেলিকম চিনাক্তকৰ্তাৰ সৈতে বেমেজালিৰ ক্ষেত্ৰত কঠোৰ শাস্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
তদুপৰি এই আইন উলংঘা কৰিলে তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড, ৫০ লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বা দুয়োটা শাস্তিয়ে প্ৰদান কৰিব পাৰে বুলি দূৰসংযোগ বিভাগে প্ৰকাশ কৰিছে । লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে টেলিকমিউনিকেশ্যন(টেলিকম চাইবাৰ ছিকিউৰিটি) অধিনিয়ম ২০২৪ অনুসৰি কোনো ব্যক্তিয়ে আই এম ই আই সলনি কৰা এনে ডিভাইচ ব্যৱহাৰ কৰা বা IMEI ৰ সৈতে ডিভাইচসমূহ তৈয়াৰ কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰা হৈছে ৷
দূৰসংযোগ বিভাগে জনসাধাৰণক সঞ্চাৰ সাথী প’ৰ্টেল বা সঞ্চাৰ সাথী ম’বাইল এপৰ জৰিয়তে আই এম ই আইৰ সবিশেষ পৰীক্ষা কৰিবলৈ পৰামৰ্শ দিছে, য’ত ডিভাইচটোৰ ব্ৰেণ্ডৰ নাম, মডেল আৰু নিৰ্মাতাৰ তথ্য উপলব্ধ ।
বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে, ‘‘চৰকাৰে সঞ্চাৰ সাথী পদক্ষেপক কাৰ্যকৰী কৰিছে, য’ত নাগৰিকসকলৰ নিজৰ নিজৰ ম’বাইল সংযোগ পৰীক্ষা আৰু সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে ডিজিটেল সঁজুলিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ৷ টেলিকম সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধ কৰাৰ লগতে সকলো নাগৰিকৰ বাবে সুৰক্ষিত টেলিকমিউনিকেশ্যন ইক’চিষ্টেম নিশ্চিত কৰিবলৈ চৰকাৰে কঠোৰ পৰীক্ষা-নিৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।’’
(এজেন্সীৰ পৰা লাভ কৰা তথ্য়ৰ ভিত্তিত প্ৰস্তুত কৰা প্ৰতিবেদন)
লগতে পঢ়ক: প্ৰথম দিনাই নতুন নিয়ম প্ৰৱৰ্তন CJI সূৰ্য কান্তৰ, ব্যতিক্ৰমী পৰিস্থিতিতহে গ্ৰহণ কৰা হ’ব মৌখিক অনুৰোধ