সঞ্চাৰ সাথী এপ এক 'চোৰাংচোৱা সঁজুলি' ! অসাংবিধানিক আখ্যা দি শীঘ্ৰে আঁতৰোৱাৰ দাবী কংগ্ৰেছৰ
টেলিকম বিভাগৰ মতে, চাইবাৰ জালিয়াতিত টেলিকম সম্পদৰ অপব্যৱহাৰ ৰোধৰ লগতে টেলিকম চাইবাৰ সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে সঞ্চাৰ সাথী পদক্ষেপ ।
Published : December 2, 2025 at 1:35 PM IST
নতুন দিল্লী : কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা লোকসভাৰ সাংসদ কে চি বেণুগোপালে টেলিকম বিভাগৰ শেহতীয়া নিৰ্দেশনাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰিছে । উল্লেখ্য যে টেলিকম বিভাগে দেশৰ সকলো নতুন মোবাইল ফোনত জালিয়াতিৰ ৰিপ'ৰ্ট কৰা এপ সঞ্চাৰ সাথী প্ৰি-ইনষ্টল কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে । এই চৰকাৰী আদেশক 'অসাংবিধানিকৰো ওপৰত' বুলি অভিহিত কৰি তেওঁ কয় যে কেতিয়াও আঁতৰাব নোৱৰা চৰকাৰীভাৱে ইনষ্টল কৰা এপটো “প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে এক চোৰাংচোৱা সঁজুলি”ৰ সমান ।
উল্লেখ্য যে টেলিকম বিভাগে ২৮ নৱেম্বৰত এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰি মোবাইল হেণ্ডছেটৰ নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকাৰকসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে যে তেওঁলোকৰ জালিয়াতিৰ ৰিপ'ৰ্ট এপ সঞ্চাৰ সাথী যাতে ৯০ দিনৰ ভিতৰত সকলো নতুন ডিভাইচতে প্ৰি-ইনষ্টল কৰা হয় । এই নিৰ্দেশ অনুসৰি, ভাৰতত নিৰ্মিত বা অৰ্ডাৰ প্ৰদানৰ তাৰিখৰ পৰা ৯০ দিনৰ পিছত আমদানি কৰা সকলো মোবাইল ফোনত এই এপটো থাকিব লাগিব ।
আদেশটোত কোৱা হৈছে, "কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ইয়াৰ দ্বাৰা ভাৰতত ব্যৱহাৰৰ উদ্দেশ্যে নিৰ্মাণ কৰা মোবাইল হেণ্ডছেটৰ প্ৰতিটো নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকাৰকক নিৰ্দেশ দিয়ে যে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ ৯০ দিনৰ পৰা, এইটো নিশ্চিত কৰক যে টেলিকম বিভাগে নিৰ্দিষ্ট কৰা সঞ্চাৰ সাথী মোবাইল এপ্লিকেচনটো ভাৰতত ব্যৱহাৰৰ বাবে নিৰ্মিত বা আমদানি কৰা সকলো মোবাইল হেণ্ডছেটত প্ৰি-ইনষ্টল কৰা হৈছে ।"
আনহাতে, ইতিমধ্যে নিৰ্মিত আৰু ভাৰতত বিক্ৰীৰ বাবে সাজু হৈ থকা এনে সকলো ডিভাইচৰ বাবে মোবাইল হেণ্ডছেটৰ নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকাৰকসকলে ছফ্টৱেৰ আপডেটৰ জৰিয়তে এপটোক ইনষ্টল কৰাব লাগিব । টেলিকম বিভাগৰ আদেশত কোৱা হৈছে যে ভাৰতত ব্যৱহাৰৰ বাবে উদ্দেশ্য নিৰ্মাণ কৰা মোবাইল হেণ্ডছেটৰ সকলো নিৰ্মাতা আৰু আমদানিকাৰকে এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ ১২০ দিনৰ ভিতৰত টেলিকম বিভাগক ইয়াৰ অনুপালনৰ ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰিব লাগিব ।
এই এপটোৱে ব্যৱহাৰকাৰীসকলক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মোবাইল সঁজুলি পৰিচয় নম্বৰ (Equipment Identity number, IMEI) সম্পৰ্কীয় সন্দেহজনক অপব্যৱহাৰৰ ৰিপ'ৰ্ট দিবলৈ আৰু লগতে মোবাইল ডিভাইচত ব্যৱহৃত আই এম ই আইৰ সত্যতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ সক্ষম কৰে ।
মোবাইল ফোনৰ ১৫ সংখ্যাৰ আই এম ই আই নম্বৰকে ধৰি টেলিকম চিনাক্তকৰ্তাৰ সৈতে খেলিমেলি কৰাটো এক জামিনহীন অপৰাধ আৰু ইয়াৰ বাবে টেলিকম আইন, ২০২৩ৰ অধীনত তিনি বছৰ পৰ্যন্ত কাৰাদণ্ড, ৫০ লাখ টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা বা দুয়োটা হ’ব পাৰে ।
টেলিকম গ্ৰাহকে প্ৰৱঞ্চনামূলক ফোন কল, হেৰোৱা মোবাইল ফোন আদিৰ বিষয়েও এপটোৰ জৰিয়তে ৰিপ'ৰ্ট কৰিব পাৰিব । টেলিকম বিভাগে মোবাইল ফোন কোম্পানীসমূহক কৈছে যে পূৰ্বতে ইনষ্টল কৰা সঞ্চাৰ সাথী এপ্লিকেচনটো যাতে প্ৰথম ব্যৱহাৰ বা ডিভাইচ ছেটআপৰ সময়ত অন্তিম ব্যৱহাৰকাৰীসকলৰ বাবে সহজে দৃশ্যমান আৰু প্ৰৱেশযোগ্য হয় আৰু ইয়াৰ কাৰ্যক্ষমতা নিষ্ক্ৰিয় বা নিষিদ্ধ নহয় ।
টেলিকম বিভাগৰ নিৰ্দেশনাত কোৱা হৈছে যে যদিহে প্ৰতিষ্ঠানসমূহে এই নিয়ম মানি নচলে তেন্তে টেলিকম আইন-২০২৩, টেলিকম চাইবাৰ সুৰক্ষা বিধা-২০২৪ আৰু অন্যান্য প্ৰযোজিত আইনসমূহৰ বিধান অনুসৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ’ব । বৰ্তমান সকলো প্ৰধান মোবাইল ফোন কোম্পানী এপ'ল, ছেমছাং, গুগল, ভিভ’, অ’প’, ছাঅ’মি আদিয়ে ভাৰতত নিজৰ হেণ্ডছেট নিৰ্মাণ কৰে ।
Big Brother cannot watch us. This DoT Direction is beyond unconstitutional.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) December 1, 2025
The Right to Privacy is an intrinsic part of the fundamental right to life and liberty, enshrined in Article 21 of the Constitution.
A pre-loaded government app that cannot be uninstalled is a… pic.twitter.com/kx33c7fmda
অৱশ্যে কংগ্ৰেছ সাংসদ বেণুগোপালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক তীব্ৰ আক্ৰমণ কৰি টেলিকম বিভাগৰ নিৰ্দেশনাক সংবিধানৰ ওপৰত আক্ৰমণ বুলি অভিহিত কৰে ।
X পোষ্টত তেওঁ কয়, "বিগ ব্রাদাৰে আমাক চাই থাকিব নোৱাৰে । গোপনীয়তাৰ অধিকাৰ জীৱন আৰু স্বাধীনতাৰ মৌলিক অধিকাৰৰ এক অন্তৰ্নিহিত অংশ, যিটো সংবিধানৰ ২১ নং অনুচ্ছেদত সন্নিবিষ্ট কৰা হৈছে ।"
তেওঁ লগতে আৰু কয় যে এই পদক্ষেপ ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ ওপৰত আক্ৰমণ । লগতে শীঘ্ৰে ইয়াক বাতিল কৰাৰ দাবী জনায় । "এটা আগতীয়াকৈ ইনষ্টল কৰা চৰকাৰী এপ, যিটো আনইনষ্টল কৰিব নোৱাৰি, সেয়া প্ৰতিজন ভাৰতীয়ক নিৰীক্ষণ কৰাৰ বাবে এক চোৰাংচোৱা সঁজুলি । ই প্ৰতিজন নাগৰিকৰ প্ৰতিটো গতিবিধি, পাৰস্পৰিক ক্ৰিয়াকলাপ আৰু সিদ্ধান্তৰ ওপৰত চকু ৰখাৰ এক মাধ্যম । এইটো ভাৰতীয় নাগৰিকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্মম আক্ৰমণৰ দীঘলীয়া শৃংখলাৰ অংশ আৰু ইয়াক চলি থাকিবলৈ দিয়া নহ'ব । আমি এই নিৰ্দেশনা নাকচ কৰিছোঁ আৰু তৎকালীনভাৱে প্ৰত্যাহাৰৰ দাবী জনাইছোঁ ।"
উল্লেখ্য যে যোৱা সপ্তাহত কেন্দ্ৰই এনে নিৰ্দেশনাও জাৰি কৰিছিল, যিয়ে এপ ভিত্তিক যোগাযোগ সেৱা যেনে ৱাটছএপ, ছিগনেল, টেলিগ্ৰাম আদি ব্যৱহাৰকাৰীৰ সক্ৰিয় ছিম কাৰ্ডৰ সৈতে অবিৰতভাৱে সংযুক্ত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব ।
ইয়াত নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে যে ৯০ দিনৰ ভিতৰত এপটোৰ যিকোনো ৱেব সংস্কৰণ ছয় ঘণ্টাৰ মূৰে মূৰে অন্ততঃ এবাৰ ব্যৱহাৰকাৰীয়ে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে লগ আউট কৰিব লাগিব । তাৰ পিছত ব্যৱহাৰকাৰীসকলে এটা QR ক’ড ব্যৱহাৰ কৰি ডিভাইচটো পুনৰ লিংক কৰি পুনৰ ছাইন-ইন কৰিব পাৰে ।
ভাৰতত এপ ভিত্তিক যোগাযোগ সেৱা প্ৰদান কৰা সকলো পক্ষকে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ ১২০ দিনৰ ভিতৰত দূৰসংযোগ বিভাগক (DoT) অনুপালন ৰিপ'ৰ্ট দাখিল কৰিবলৈও কোৱা হৈছে ।