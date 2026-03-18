ফোন কৰিলেই ৰক্তদানৰ বাবে সাজু : এগৰাকী শিক্ষকৰ মানৱ সেৱাই দৃষ্টি কাঢ়িছে
এগৰাকী শিক্ষকে হাজাৰ হাজাৰ ৰক্তদাতাক কৰিছে সংযোগ । জানিবলৈ পঢ়ক এই কাহিনী...
Published : March 18, 2026 at 6:18 PM IST
কোঠাগুডেম (তেলেংগানা) : এগৰাকী শিক্ষকৰ এক মানৱীয় পদক্ষেপৰ বাবে আজি হাজাৰ হাজাৰ ৰোগীৰ জীৱন ৰক্ষা পৰিছে । তেলেংগানাৰ পেনাগাডাপু (গৌথামপুৰ)ৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকগৰাকীৰ নাম জাৰ্পুলা বালু । এইগৰাকী শিক্ষকেই ৪৫ হাজাৰ ৰোগীৰ জীৱনত হাঁহি বিৰিঙাবলৈ সক্ষম হৈছে । ইয়াৰ আঁৰত আছে এক কাহিনী ।
ইয়ং ইণ্ডিয়া ব্লাড ড’নাৰ্ছ ক্লাব :
জাৰ্পুলা বালুৱে চিকিৎসালয়ত তেজৰ অভাৱত পিতৃ-মাতৃক সংগ্ৰাম কৰা দেখাৰ পিছতেই মনলৈ আহিছিল মানুহক বিপদৰ সময়ত সহায়ৰ বাবে সংগঠিত কৰাৰ চিন্তা । জাৰ্পুলাৰে লাভ কৰা অভিজ্ঞতাই তেওঁৰ জীৱনৰ গতিপথ সলনি কৰিলে । সেইবাবে আজিৰ পৰা ১০ বছৰ পূৰ্বে গঠন কৰিছিল ইয়ং ইণ্ডিয়া ব্লাড ড’নাৰ্ছ ক্লাব । এই সংগঠনটোৰ জৰিয়তে শিক্ষকগৰাকীয়ে এক ৰক্তদানৰ আন্দোলন গঢ়ি তুলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
গঢ়ি তুলিছে শক্তিশালী নেটৱৰ্ক :
২০১৬ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইয়ং ইণ্ডিয়া ব্লাড ড’নাৰ্ছ ক্লাব গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰাই এই আন্দোলনে এক গতি লয় । এই ক্লাবটোৰ প্ৰায় ৫,৫০০ দাতাই গঢ়ি তুলিছে এক শক্তিশালী নেটৱৰ্ক । এতিয়া এই নেটৱৰ্ক তেলেংগানা, অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ, তামিলনাডু, পুডুচেৰী, মুম্বাই আৰু বেংগালুৰুলৈ প্ৰসাৰিত হৈছে । বালুৱে কেন্দ্ৰীয় সমন্বয়ক হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰি আহিছে আৰু জৰুৰীভাৱে প্ৰয়োজনীয় ৰোগীসকলক তেওঁলোকৰ ওচৰৰ দাতাৰ সৈতে সংযোগ কৰে ।
মিনিটৰ ভিতৰতে ৰক্তদানৰ বাবে সাজু :
এই সন্দৰ্ভত জাৰ্পুলা বালুৱে কয়, "যেতিয়াই আমালৈ ফোন আহে, তেতিয়াই আমি লগে লগে সেই অঞ্চলৰ আমাৰ সদস্যসকলৰ জৰিয়তে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াওঁ । মিনিটৰ ভিতৰতে কোনোবাই দান দিবলৈ সাজু হয় ।"
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সহায়ৰ হাত :
বালুৰ বাবে সমাজসেৱা কেৱল ৰক্তদান নহয়, নিজৰ দৰমহাৰ ধনেৰে তেওঁ পঢ়ুওৱা চৰকাৰী প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকো সহায় কৰে । এইগৰাকী শিক্ষকে দুখীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিনামূলীয়াকৈ বহী, ইউনিফৰ্ম আৰু জোতা যোগান ধৰি আহিছে । তেওঁ অনাথ আশ্ৰম আৰু বৃদ্ধাশ্ৰমৰ বাসিন্দাসকলৰ সৈতে ব্যক্তিগত আৰু পাৰিবাৰিক অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ লগতে সহায় কৰে । তেওঁলোকৰ মাজত খাদ্য আৰু অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীও বিতৰণ কৰে ।
তদুপৰি যিসকল লোকৰ অস্ত্ৰোপচাৰৰ প্ৰয়োজন হোৱাৰ পিচতো চিকিৎসাৰ ব্য়য় বহন কৰিব নোৱাৰা বাবে চিকিৎসা গ্ৰহণ কৰিব নোখোজে তেনে ৰোগীকো আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায় শিক্ষকগৰাকীয়ে । বালুৱে তেওঁৰ সংগঠনৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ সমাজসেৱাত নিয়োজিত লোকসকলকো সন্মান জনায়, দানো দিয়ে ।
গোটটোৱে আয়োজন কৰা অনুষ্ঠানসমূহত চিভি আনন্দ আৰু ষ্টিফেন ৰাবীন্দ্ৰৰ দৰে জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ অংশগ্ৰহণে ইয়াৰ প্ৰসাৰতা আৰু বিশ্বাসযোগ্যতাক আৰু অধিক প্ৰভাৱিত কৰিছে । বালুৰ ভাষাত “চিন্তা নকৰিব, আমি আপোনাৰ বাবে ইয়াত আছো ।”
