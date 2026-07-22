আমাৰ সময় নষ্ট নকৰিব, এইবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ আগ্ৰহো নাই, সময়ো নাই: মুখ্য ন্যায়াধীশে ক'লে

আমাৰ সময় নষ্ট নকৰিব, এইবোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ আমাৰ আগ্ৰহো নাই, সময়ো নাই: মুখ্য ন্যায়াধীশে ক'লে
'নীট'ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ বিৰুদ্ধে হোৱা প্ৰতিবাদৰ সময়ত কথিত আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা সম্পৰ্কে জৰুৰী শুনানিৰ আহ্বান অধিবক্তাৰ । সময় নষ্ট নকৰিবলৈ অধিবক্তাক নীতি শিক্ষা মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ।
Published : July 22, 2026 at 3:48 PM IST
নতুন দিল্লী: 'নীট'ৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল প্ৰসংগত দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । প্ৰতিবাদস্থলীত আৰক্ষী আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ সংঘৰ্ষৰ দৃশ্যবোৰো সম্প্ৰতি সংবাদ মাধ্যম তথা সামাজিক মাধ্যমত তীব্ৰ বিতৰ্কৰ বিষয় হৈ পৰিছে । তাৰ মাজতে এই বিষয়টো আদালতৰ মজিয়া পাইছে । অৱশ্যে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কথিত 'আৰক্ষীৰ বৰ্বৰতা'ক প্ৰত্যাহ্বান জনাই দাখিল কৰা আবেদন উচ্চতম ন্যায়ালয়ে খাৰিজ কৰে । মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তই এই আবেদনৰ জৰুৰী শুনানি গ্ৰহণ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । লগতে মুখ্য ন্যায়াধীশে কয়, "আমি ভিডিঅ'বোৰৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় আৰু আমাৰ চাবলৈ সময়ো নাই ।"
ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বত চলি থকা প্ৰতিবাদৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে প্ৰতিবাদকাৰীৰ ওপৰত কৰা আক্ৰমণৰ ওপৰত মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপীঠৰ পৰ্যবেক্ষণ বিচাৰি এজন অধিবক্তাই আবেদন কৰিছিল ।
মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নেতৃত্বত ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে গঠিত বিচাৰপীঠখনৰ সন্মুখত অধিবক্তাই প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে কন্দুৱা গেছ আৰু অন্যান্য ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা বুলি দাবী কৰে আৰু বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰাৰ প্ৰয়াস কৰে । অৱশ্যে মুখ্য ন্যায়াধীশে অধিবক্তাজনক উদ্দেশ্যি কয়, "আমাৰ আৰু আপোনাৰ সময় নষ্ট নকৰিব । আপোনাৰ সময় আমাৰ তুলনাত অধিক মূল্যৱান ।"
অধিবক্তাজনে দাবী কৰে যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কাতৰভাৱে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যে নীট পৰীক্ষা বিনামূলীয়া আৰু ন্যায্য হ'ব লাগে; ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থা ভংগ কৰা উচিত । সেই সময়ত মুখ্য ন্যায়াধীশে স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে বিচাৰপীঠে তেওঁ দাখিল কৰা তথ্যসমূহ বিবেচনা কৰিবলৈ আগ্ৰহী নহয় ।
অৱশ্যে অধিবক্তাই বিষয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি জোৰ দি প্ৰতিবাদকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ দিশত আদালতৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰাৰ চেষ্টা কৰে ।
প্ৰতিবাদকাৰীক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে বেআইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰে অধিবক্তাজনে । আদালতৰ অনুমতি বিচাৰি অধিবক্তাই কয়, "মোৰ হাতত (প্ৰতিবাদ সন্দৰ্ভত) ভিডিঅ' আছে ।" মুখ্য ন্যায়াধীশে প্ৰত্যুত্তৰত কয়, "আমি ভিডিঅ'ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী নহয় আৰু চাবলৈও সময় নাই ।"
ইফালে উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্বনে এক প্ৰস্তাৱযোগে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ওপৰত লাঠীচালনাৰ তীব্ৰ গৰিহণা দিয়ে । এছ'চিয়েশ্বনে প্ৰস্তাৱত কয়, "এই ঘটনাৰ সময়ত এছ'চিয়েশ্বনৰ সদস্যসকলো আহত হয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বাৰৰ সদস্যৰ বিৰুদ্ধে অত্যধিক আৰু অসমতাপূৰ্ণ শক্তিৰ ব্যৱহাৰ গভীৰভাৱে বিৰক্তিকৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক সমাজত সম্পূৰ্ণৰূপে অগ্ৰহণযোগ্য ।"
প্ৰস্তাৱৰ জৰিয়তে এছ'চিয়েশ্বনে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষক এই ঘটনাৰ তাৎক্ষণিক, নিৰপেক্ষ তদন্ত কৰি, অত্যধিক বল প্ৰয়োগৰ বাবে দোষীসকলক চিনাক্ত কৰি, আইন অনুসৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
প্ৰস্তাৱটোত লগতে কোৱা হৈছে, "উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ বাৰ এছ'চিয়েশ্বনে কৰ্তৃপক্ষক সকলো আহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু আইনী সেৱাৰ সদস্যৰ বাবে উপযুক্ত চিকিৎসা আৰু সাহায্য নিশ্চিত কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে আৰু এনেধৰণৰ কাণ্ডৰ পুনৰাবৃত্তি ৰোধৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছে ।"
লগতে পঢ়ক :
কংগ্ৰেছ-ৰাহুল গান্ধীয়ে শিক্ষাৰ্থীক ৰাজনৈতিক আহিলা হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান