ETV Bharat / bharat

দিল্লীত খোলা থাকিব মেট্ৰ’ ষ্টেচন, ৰে'ল চলাচল, চৰকাৰলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

শনিবাৰৰ চিজেপিৰ প্ৰতিবাদক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দিল্লী আৰক্ষীৰ ৷ ৰজহুৱা যাতায়ত ব্যৱস্থা খুলাৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ ৷

Metro, Railways Over CJP Protest On Saturday
চৰকাৰলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2026 at 7:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হায়দৰাবাদ : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ১০ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰে চিজেপিয়ে দিল্লী কঁপাব ৷ ইয়াৰ প্ৰক্ষেপটত কটকটীয়া নিৰাপত্ত ব্যৱস্থা নতুন দিল্লীত গঢ়ি তোলা হৈছে ৷

আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীৰ মেট্ৰ’ চলাচল, ৰে'ল চলাচল, নতুনকৈ হোটেল বুকিং, ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰদ-বদল কৰিছিল ৷ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰোপ কৰা আংশিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক ৰাজহুৱা লেখ আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল ৷

চিপিআই(এম)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক এমএ বেবীয়ে দাখিল কৰা সেই আবেদন শুকুৰবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰে ৷

উক্ত আবেদখন গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে কয় যে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ জড়িত হোৱাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো ৰাজহুৱা যাতায়ত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ অধিকাৰ নাই ৷ নিয়ন্ত্ৰণ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞাত পৰিণত হ’ব নোৱাৰে । সেয়ে মেট্ৰ’ আৰু ৰে’ল সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।

উল্লেখ্য যে, চিপিআই(এম)ৰ নেতা বেবীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে কয়, "মাখি এটা মাৰিবলৈ কিয় হাতুৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ?" সাধাৰণ জনতাৰ দৈনদিন জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হ'ব নালাগে ৷ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তই কয় যে আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনে যি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া কৰা উচিত ৷ সম্পূৰ্ণ বন্ধ গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷

ইফালে শুকুৰবাৰে দিল্লী আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ শনিবাৰৰ চিজেপিৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷

ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পূৰ্বে চিজেপিৰ নেতাই আশুতোষ ৰাংকাই কয়, "মেট্ৰ', ৰে'ল চলাচল আৰু গাড়ী চলাচল বন্ধ কৰিছে চৰকাৰে ৷ সাধাৰণ জনতাৰ উশা লোৱা, শোৱা আদিও বন্ধ কৰি দিব চৰকাৰে ৷ কিন্তু প্ৰতিবাদ থমকি নাযায়, শনিবাৰে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ হ'ব ৷"

লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ

TAGGED:

চিজেপিৰ প্ৰতিবাদ
দিল্লী আৰক্ষী
মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰ
দিল্লী মেট্ৰ’
DELHI POLICE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.