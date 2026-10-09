দিল্লীত খোলা থাকিব মেট্ৰ’ ষ্টেচন, ৰে'ল চলাচল, চৰকাৰলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ

দিল্লীত খোলা থাকিব মেট্ৰ’ ষ্টেচন, ৰে'ল চলাচল, চৰকাৰলৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ
শনিবাৰৰ চিজেপিৰ প্ৰতিবাদক লৈ ব্যাপক প্ৰস্তুতি দিল্লী আৰক্ষীৰ ৷ ৰজহুৱা যাতায়ত ব্যৱস্থা খুলাৰ নিৰ্দেশ ন্যায়ালয়ৰ ৷
Published : October 9, 2026 at 7:20 PM IST
হায়দৰাবাদ : দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ পদত্যাগৰ দাবীত ১০ অক্টোবৰ অৰ্থাৎ শনিবাৰে চিজেপিয়ে দিল্লী কঁপাব ৷ ইয়াৰ প্ৰক্ষেপটত কটকটীয়া নিৰাপত্ত ব্যৱস্থা নতুন দিল্লীত গঢ়ি তোলা হৈছে ৷
আনহাতে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে চিজেপিৰ প্ৰতিবাদৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি দিল্লীৰ মেট্ৰ’ চলাচল, ৰে'ল চলাচল, নতুনকৈ হোটেল বুকিং, ইণ্টাৰনেট সেৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰদ-বদল কৰিছিল ৷ কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰোপ কৰা আংশিক প্ৰতিবন্ধকতাৰ সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এক ৰাজহুৱা লেখ আবেদন দাখিল কৰা হৈছিল ৷
VIDEO | Advocate Subash Chandran says, "The (Supreme) Court has now given an order to the government. The government does not have the authority to shut it down completely, and in this, some restrictions can be imposed, but they cannot completely shut down Delhi Metro Rail, or the railways, or public transport. Whatever reasonable restrictions there are, those they can impose. These matters will be considered by the Supreme Court on Monday." (Full video available on PTI Videos - https://t.co/bIyFWTfmBd) #Delhi #Metro— Press Trust of India (@PTI_News) October 9, 2026
চিপিআই(এম)ৰ সাধাৰণ সম্পাদক এমএ বেবীয়ে দাখিল কৰা সেই আবেদন শুকুৰবাৰে সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্ত, ন্যায়াধীশ জয়মাল্য বাগচী আৰু ভি মোহনাৰে বিচাৰপীঠে গ্ৰহণ কৰে ৷
উক্ত আবেদখন গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে কয় যে জনসাধাৰণৰ স্বাৰ্থ জড়িত হোৱাৰ বাবে চৰকাৰে সকলো ৰাজহুৱা যাতায়ত ব্যৱস্থা সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ অধিকাৰ নাই ৷ নিয়ন্ত্ৰণ কেতিয়াও সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞাত পৰিণত হ’ব নোৱাৰে । সেয়ে মেট্ৰ’ আৰু ৰে’ল সেৱাৰ সম্পূৰ্ণ নিষেধাজ্ঞা প্ৰত্যাহাৰ কৰিবলৈ ন্যায়ালয়ে নিৰ্দেশ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে, চিপিআই(এম)ৰ নেতা বেবীয়ে দাখিল কৰা আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়ালয়ে কয়, "মাখি এটা মাৰিবলৈ কিয় হাতুৰীৰ ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে ?" সাধাৰণ জনতাৰ দৈনদিন জীৱন যাত্ৰা ব্যাহত হ'ব নালাগে ৷ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্যকান্তই কয় যে আইন শৃংখলা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ প্ৰশাসনে যি প্ৰয়োজনীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেয়া কৰা উচিত ৷ সম্পূৰ্ণ বন্ধ গ্ৰহণযোগ্য নহয় ৷
Shut metros. Shut trains. Shut roads. Shut everything. But we will NOT stop! No matter what they do, we’ll reach Jantar Mantar tomorrow. https://t.co/1oCXhzxCrf— Cockroach Janta Party - CJP (@Cockroachisback) October 9, 2026
ইফালে শুকুৰবাৰে দিল্লী আৰক্ষীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ৷ শনিবাৰৰ চিজেপিৰ কাৰ্যসূচীৰ বাবে দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ কটকটীয়া ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে ৷
ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশনাৰ পূৰ্বে চিজেপিৰ নেতাই আশুতোষ ৰাংকাই কয়, "মেট্ৰ', ৰে'ল চলাচল আৰু গাড়ী চলাচল বন্ধ কৰিছে চৰকাৰে ৷ সাধাৰণ জনতাৰ উশা লোৱা, শোৱা আদিও বন্ধ কৰি দিব চৰকাৰে ৷ কিন্তু প্ৰতিবাদ থমকি নাযায়, শনিবাৰে যন্তৰ-মন্তৰত প্ৰতিবাদ হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক: হিমাশ্ৰী বড়োৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু : কেন্দ্ৰীয় ৰে’লমন্ত্ৰী আৰু অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পত্ৰ