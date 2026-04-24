ETV Bharat / bharat

ইৰাণ ভ্ৰমণ নকৰিবঃ নাগৰিকলৈ ভাৰত চৰকাৰৰ পৰামৰ্শ

মধ্য প্ৰাচ্যত অব্যাহত আছে সংঘাত ৷ তাৰ মাজতে ভাৰতীয় নাগৰিকৰ বাবে ইৰাণস্থিত ভাৰতীয় দূতাবাসে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ জাৰি কৰিছে ৷

MEA spokesperson Randhir Jaiswal
বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছৱাল (ANI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : April 24, 2026 at 10:23 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী: আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত চলি থকা উত্তেজনাৰ মাজতে ভাৰতে নিজৰ নাগৰিকসকলক ইৰাণলৈ যোৱাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ লগতে ইতিমধ্যে তাত থকা লোকসকলক অতি সোনকালে দেশখন এৰি আহিবলৈ আহ্বান জনাইছে । বৃহস্পতিবাৰে নিশা জাৰি কৰা নিৰ্দেশত টেহৰাণত থকা ভাৰতীয় দূতাবাসে কয় যে ভাৰত আৰু ইৰাণৰ মাজত পুনৰাই কেইখনমান বিমান সেৱা আৰম্ভ হ’লেও পৰিস্থিতি এতিয়াও সুস্থিৰ নহয় । অব্যাহত থকা উত্তেজনাৰ বাবে আকাশমাৰ্গৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু অনিশ্চয়তাই বিমান পৰিচালনাত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

দূতাবাসে কয় যে ভাৰত আৰু ইৰাণৰ মাজত কিছু বিমান সেৱা আৰম্ভ হোৱাৰ বাতৰি আৰু পূৰ্বৰ পৰামৰ্শসমূহ অব্যাহত ৰখাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ভাৰতীয় নাগৰিকসকলক বিমান বা স্থলপথেৰে ইৰাণলৈ যাত্ৰা নকৰিবলৈ কঠোৰ পৰামৰ্শ দিয়া হৈছে । ইয়াত লগতে কোৱা হৈছে যে এই উত্তেজনাৰ বাবে আকাশমাৰ্গৰ নিষেধাজ্ঞা আৰু কাৰ্যকৰী অনিশ্চয়তাই ইৰাণলৈ অহা-যোৱা কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান সেৱাত প্ৰভাৱ পেলাইছে ।

চৰকাৰে লগতে কয় যে বৰ্তমান ইৰাণত থকা সকলো ভাৰতীয় নাগৰিকে দূতাবাসৰ সৈতে সমন্বয় সাপেক্ষে নিৰ্দিষ্ট স্থল সীমান্ত পথেৰে দেশ এৰি যাব লাগে । বৰ্তমানেও আমেৰিকা আৰু ইৰাণৰ মাজত উত্তেজনা অব্যাহত আছে, যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি অভাৱনীয় হৈ পৰিছে ৷ তাৰ মাজতে এই পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছে ভাৰতীয় দূতাবাসে ।

ভাৰতীয় নাগৰিকক কোনো ধৰণৰ সহায়ৰ প্ৰয়োজন হ’লে সেয়া নিশ্চিত কৰিবৰ বাবে দূতাবাসে জৰুৰীকালীন যোগাযোগ নম্বৰ আৰু ইমেইল আইডিও প্ৰকাশ কৰিছে ৷ যিকোনো সহায়ৰ বাবে দূতাবাসৰ সৈতে এই নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব: +৯৮৯১২৮১০৯১১৫; +৯৮৯১২৮১০৯১০৯; +৯৮৯১২৮১০৯১০২; +৯৮৯৯৩২১৭৯৩৫৯ । ইমেইল: cons.tehran@mea.gov.in ৷

যোৱা সপ্তাহত ভাৰতৰ বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ে জনাইছিল যে পশ্চিম এছিয়াত সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীকে ধৰি ২৩৬১ জন লোকক নিৰাপদে ঘৰলৈ ঘূৰাই অনা হৈছে । "সংঘাত আৰম্ভ হোৱাৰ পিছৰে পৰা আমি ২,৩৬১ জন ভাৰতীয় নাগৰিকক ইৰাণৰ পৰা নিৰাপদে ভাৰতলৈ অনাত সহায় কৰিছোঁ । ইয়াৰে ২০৬০ জন আৰ্মেনিয়া হৈ আৰু ৩০১ জন আজাৰবেইজান হৈ ভাৰতলৈ আহিছিল । এই ২,৩৬১ জনৰ ভিতৰত ১,০৪১ জন ভাৰতীয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ৷ লগতে তিনিজন বিদেশী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও আছিল ৷ ইয়াৰে এজন বাংলাদেশৰ, এজন শ্ৰীলংকাৰ আৰু এজন গুয়ানাৰ । সেই সময়ত ইৰাণত প্ৰায় ৭৫০০ ভাৰতীয় নাগৰিক আছিল ।’’ বিদেশ মন্ত্ৰণালয়ৰ মুখপাত্ৰ ৰন্ধীৰ জয়ছৱালে এইদৰে কয় ।

চলিত বৰ্ষৰ ২৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ বিৰুদ্ধে আমেৰিকা আৰু ইজৰাইলৰ যৌথ সামৰিক আক্ৰমণৰ পিছতে পশ্চিম এছিয়াত বৰ্তমানেও সংঘাত অব্যাহত আছে । ইয়াৰ পিছত ২ মাৰ্চত ইজৰাইলৰ বিৰুদ্ধে হিজবুল্লাই ৰকেট আক্ৰমণ চলোৱাৰ পিছত লেবাননক টানি অনাৰ লগে লগে সংঘাত বৃদ্ধি পায় ।

TAGGED:

মধ্য প্ৰাচ্যৰ সংঘাত
ইৰাণ
আমেৰিকা
ইটিভি ভাৰত
IRAN CONFLICTS

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.