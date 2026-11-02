বিমানত ভ্ৰমণ নকৰিব ! দীপাৱলীৰ সময় বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য

বিমানত ভ্ৰমণ নকৰিব ! দীপাৱলীৰ সময় বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মন্তব্য
আবেদনখনত চলিত উৎসৱৰ বতৰ আৰু বছৰৰ শেষত বিমান ভাড়াৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবেও অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা বিচাৰিছিল ।
Published : November 2, 2026 at 10:12 PM IST
নতুন দিল্লী: সোমবাৰে উচ্চতম ন্যায়ালয়ে ২০২৬ চনৰ দীপাৱলী উৎসৱৰ বতৰত ঘৰুৱা বিমান ভাড়া বৃদ্ধি সন্দৰ্ভত দাখিল কৰা এখন আবেদন জৰুৰীভাৱে তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে । ন্যায়াধীশ বিক্ৰম নাথ, সন্দীপ মেহতা আৰু অপৰেশ সিঙৰ বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত এই আবেদনৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছিল । এই আবেদনখনত উৎসৱৰ বতৰত ঘৰুৱা বিমান ভাড়াৰ হাৰ নিৰ্ধাৰণৰ ব্যৱস্থা স্থাপন কৰিবলৈ চৰকাৰৰ নিৰ্দেশনা বিচৰা হৈছিল ।
আবেদনখনত চলিত উৎসৱৰ বতৰ আৰু বছৰৰ শেষত বিমান ভাড়াৰ সীমা নিৰ্ধাৰণৰ বাবেও অন্তৱৰ্তীকালীন নিৰ্দেশনা বিচাৰিছিল । অধিবক্তা অভিনৱে বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত দাবী কৰিছিল যে বিমান যাত্ৰা এক অপৰিহাৰ্য সেৱা, বিমান ভাড়া স্বাভাৱিকতকৈ ৭০০ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে আৰু এনে বৃদ্ধি সংবিধানৰ ১৪ নং অনুচ্ছেদ উলংঘাৰ সমান ।
“তেন্তে, বিমানেৰে যাত্ৰা নকৰিব ।’’ বিষয়টো জৰুৰীভাৱে তালিকাভুক্ত কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি বিচাৰপীঠে কয় । উৎসৱভিত্তিক গতিশীল মূল্য নিৰ্ধাৰণ, চৰ্ট ন’টিচত টিকটৰ মূল্য তীব্ৰ বৃদ্ধি আৰু আনুষংগিক চাৰ্জৰ বিৰুদ্ধে এছ লক্ষ্মীনাৰায়ণে এই অন্তৱৰ্তীকালীন আবেদন দাখিল কৰে । তেওঁৰ বিচাৰাধীন আবেদনৰ সপক্ষে অধিবক্তা চাৰু মাথুৰে যুক্তি আগবঢ়ায় ৷
এই আবেদন ১৬ নৱেম্বৰত শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে । ১৩ জুলাইত ভাৰতীয় সংঘক ভাৰতীয় বিমান অধিনিয়ম, ২০২৪ৰ অধীনত খচৰা নিয়মসমূহ ছীল আৱৰণত ৰাখিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছিল । ১৬ অক্টোবৰত ছ’লিচিটৰ জেনেৰেলে কয় যে নিয়মসমূহ চূড়ান্ত কৰা হৈছে আৰু দুসপ্তাহৰ ভিতৰত প্ৰকাশ কৰা হ’ব ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে ২৯ অক্টোবৰত প্ৰকাশিত এক বাতৰিৰ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে কেইবাটাও ডাঙৰ পথৰ ভাড়া সাধাৰণ দিনৰ ভাৰাতকৈ ২-৭ গুণ হৈছেগৈ । সাধাৰণতে ১০ হাজাৰৰ পৰা ১১ হাজাৰ টকাৰ দিল্লী-কলকাতাৰ ভাড়া যোৱা ৬ নৱেম্বৰত ৭৮,৬৯৪ টকালৈ বৃদ্ধি পাইছিল ।
‘‘একেটা প্ৰতিবেদনতে ৬ নৱেম্বৰৰ পুৱা ৫ বজাত বেংগালুৰু-দিল্লী বিমানখনৰ ভাড়া প্ৰায় ১৫,৯০১ টকাত উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে সেইদিনা বিয়লি ৩.৪৫ বজাত বিমানখনৰ ভাড়া ৪০,৫০৬ টকালৈ বৃদ্ধি পায় ।’’ আবেদনখনত কোৱা হৈছে ।
আবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে, ‘‘বিমান সংস্থাসমূহে এনে ভাড়াৰ কাৰণ বিমান টাৰ্বাইন ইন্ধনৰ খৰচ বুলি কয়, আৰু প্ৰতিবাদী নং ১ (ভাৰতীয় সংঘ)ই ৰাজহুৱাভাৱে সেই ব্যাখ্যাৰ উল্লেখ দিছে । ইয়াৰ দ্বাৰা নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন নাই ।’’
আবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে, ‘‘যিজন ব্যক্তিয়ে উৎসৱৰ বাবে ঘৰলৈ যাব খোজে, বা অসুস্থতা, মৃত্যু বা কৰ্মসংস্থাপনৰ বাবে কম সময়ৰ ভিতৰতে যাত্ৰা কৰিব লাগে, তেওঁৰ হাতত উৰাজাহাজত যোৱাৰ বাহিৰে আন উপায় নাথাকে আৰু উচ্চ হাৰত যাত্ৰা কৰাৰ বাহিৰে অন্য উপায় নাথাকে । উৎসৱৰ সময়ত এই পথসমূহত বিমান সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে চলি থাকে, আৰু বিমান সংস্থাসমূহে ইয়াৰ ওপৰত কোনো লোকচানৰ আশংকাৰ সন্মুখীন নহয় । আন কোনো অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাৰ মূল্য এইদৰে নিৰ্ধাৰণ কৰা নহয় ।’’
ইয়াত কোৱা হৈছে যে ৰে’লৱেৰ ফ্লেক্সিফেয়াৰৰ সীমা ভিত্তি ভাড়াৰ ডেৰগুণ; অত্যাৱশ্যকীয় ঔষধৰ মূল্য ড্ৰাগছ (মূল্য নিয়ন্ত্ৰণ) আদেশ, ২০১৩ৰ অধীনত সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে; বিদ্যুতৰ শুল্ক নিয়ন্ত্ৰণ কমিছনে নিৰ্ধাৰণ কৰে, গতিকে বিমান যাত্ৰা একমাত্ৰ ব্যতিক্ৰম হ’ব নোৱাৰে ।
আবেদনখনত লগতে কোৱা হৈছে যে, “ৰিট আবেদনত আবেদন কৰা অনুসৰি ১৯৮১ চনৰ অত্যাৱশ্যকীয় সেৱা ৰক্ষণাবেক্ষণ আইনৰ অধীনত বিমান পৰিবহণ এক অপৰিহাৰ্য সেৱা। ৰাষ্ট্ৰই ইয়াৰ ধাৰাবাহিকতা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে অপৰিহাৰ্য বুলি গণ্য কৰা সেৱাক ইয়াৰ মূল্যৰ ক্ষেত্ৰত সম্পূৰ্ণৰূপে নিয়ন্ত্ৰণহীন কৰি ৰাখিব নোৱাৰি, ইয়াৰ ফলত সেৱা আগবঢ়োৱা জনসাধাৰণৰ ক্ষতি হ’ব ।”
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে ভাৰতীয় বিমান অধিনিয়াম ২০২৪ৰ ধাৰা ৪৩(২)ৰ দ্বাৰা ৰক্ষা কৰা বিমান নিয়ম, ১৯৩৭ৰ নিয়ম ১৩৫ অনুসৰি পৰিচালনাৰ খৰচ, যুক্তিসংগত লাভ আৰু সাধাৰণতে প্ৰচলিত শুল্কৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শুল্ক নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব, আৰু ডিজিচিএক অত্যধিক শুল্ক বা লুণ্ঠনৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্দেশনা জাৰি কৰাৰ ক্ষমতা প্ৰদান কৰে ।
আবেদনখনত কোৱা হৈছে যে আবেদনকাৰীয়ে জনস্বাৰ্থত বৰ্তমানৰ লেখ আবেদন দাখিল কৰিছে, নিৰ্ধাৰিত ঘৰুৱা বিমান সংস্থাসমূহে আৰোপ কৰা ভাড়া আৰু আনুষংগিক চাৰ্জৰ বাধ্যতামূলক নিয়ন্ত্ৰণ বিচাৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: উৎসৱৰ বতৰত এলপিজিয়ে কন্দুৱাব, বাণিজ্যিক এলপিজি চিলিণ্ডাৰৰ মূল্য পুনৰ বৃদ্ধি