মোৰ আদালতত বেয়া আচৰণ নকৰিব... ! আদালতৰ ভিতৰতে অধিবক্তাক সকীয়নী মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তৰ
Published : February 23, 2026 at 8:12 PM IST
নতুন দিল্লী : দেশৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে সোমবাৰে আদালতৰ ভিতৰতে এগৰাকী অধিবক্তাক তেওঁৰ অসাৱধান যুক্তিৰ বাবে ধমক দি তেওঁৰ অসৎ আচৰণ অব্যাহত ৰাখিলে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সকীয়নী দিয়ে ।
ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ (চি জে আই)ৰ নেতৃত্বত গঠিত বিচাৰপীঠৰ সন্মুখত জৰুৰী শুনানিৰ বাবে গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰি অধিবক্তা মেথিউছ নেদুমপাৰাই কলেজিয়াম ব্যৱস্থাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই ৰাষ্ট্ৰীয় ন্যায়িক নিযুক্তি আয়োগ পুনৰ সংস্থাপন বিচৰা এখন আৱেদনৰ কথা উল্লেখ কৰিছিল ।
কিন্তু মুখ্য ন্যায়াধীশে কয় যে পঞ্জীয়নত তেনে কোনো আৱেদন নাই । নেদুমপাৰাই উল্লেখ কৰে যে গৌতম আদানী আৰু মুকেশ আম্বানীৰ বাবে সংবিধানৰ বিচাৰপীঠ গঠন হৈ থকাৰ সময়ত সাধাৰণ মানুহক লৈ গোচৰৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই । তেওঁৰ দাখিলৰ ওপৰত বিচাৰপীঠে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে আৰু আপাতঃদৃষ্টিত ক্ষুব্ধ হৈ মুখ্য ন্যায়াধীশে নেদুমপাৰাক কঠোৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে কয়, "মিষ্টাৰ নেদুমপাৰা, আপুনি মোৰ আদালতত যি জমা দিয়ে, সাৱধান হওক । আপুনি মোক চণ্ডীগড়ত, দিল্লীত দেখিছে । মই আপোনাক সকীয়াই দিছো, সাৱধান হওক ।"
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে আৰু কয়, "আপুনি আগতে বিচাৰপীঠৰ সৈতে বেয়া আচৰণ কৰিছে বুলিয়েই মোৰ আদালততো একে কাম নকৰিব... ।" ২০২৪ চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ পঞ্জীয়কে সাংবিধানিক আদালতত ন্যায়াধীশ নিযুক্তিৰ কলেজিয়াম ব্যৱস্থাৰ বৈধতাক প্ৰত্যাহ্বান জনাই নেদুমপাৰা আৰু অন্যান্যই দাখিল কৰা ৰীট আৱেদন পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, এই আৱেদনখন আইনৰ প্ৰতিষ্ঠিত নীতি উলংঘা কৰি দাখিল কৰা হৈছে ।