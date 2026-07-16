মোৰ উপবাস শেষ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ২০ জুলাইৰ পদযাত্ৰাত যোগদান কৰক: সোণম ৱাংচুক
২০ জুলাইত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰস্তাৱিত সংসদ পদযাত্ৰা শক্তিশালী কৰিবলৈ সোণম ৱাংচুকে ভিডিঅ’ বাৰ্তাযোগে আহ্বান জনায় ৷
By PTI
Published : July 16, 2026 at 11:01 AM IST
নতুন দিল্লী: সমাজকৰ্মী সোণম ৱাংচুকে দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত ১৯ দিন ধৰি আমৰণ অনশন কাৰ্যসূচী পালন কৰি আছে ৷ দীৰ্ঘদিন উপবাসে থকাৰ ফলত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ যথেষ্ট ক্ষতিসাধন হৈছে । যাৰ ফলত তেওঁৰ সমৰ্থকসকল তেওঁৰ স্বাস্থ্যক লৈ চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু তেওঁক অনশন ভংগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ৷ ৱাংচুকক জোৰকৈ হ'লেও অনশন ভংগ কৰাব লাগে বুলি দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়তো আবেদন দাখিল কৰা হৈছে ।
ইফালে ৰাজনৈতিক নেতা আৰু সমৰ্থকৰ আবেদনৰ পিছতো অনিৰ্দিষ্টকালীন অনশন বন্ধ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে সমাজকৰ্মী ৱাংচুকে । চৰকাৰৰ কোনো সঁহাৰি নোপোৱাকৈ উপবাস ভংগ কৰিলে ভুল বাৰ্তা প্ৰেৰণ হ’ব বুলিও তেওঁ কয় । প্ৰশ্নকাকত ফাদিল আৰু শিক্ষা খণ্ডত অন্যান্য দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত তেওঁ এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰি আছে ৷
I’m Not in good shape but not so bad either...— Sonam Wangchuk (@Wangchuk66) July 15, 2026
Rather than asking me to break my fast please join me on 20th July... Peaceful March to the Parliament.#cockroachjanataparty #jantarmantar #cjpprotest #chalosansad pic.twitter.com/QZ6VyxVMAR
ৱাংচুকে কয়, "মই যদি কিবা এটা খাওঁ, তেন্তে ই কি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিব ? চৰকাৰে এই বাৰ্তা পাব যে জবাবদিহিতাৰ প্ৰয়োজন নাই । প্ৰতিবাদকাৰী বহি যাওক... ।"
তেওঁ বৰঞ্চ ২০ জুলাইত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ (চিজেপি) প্ৰস্তাৱিত পদযাত্ৰাক শক্তিশালী কৰিবলৈ জনসাধাৰণক আহ্বান জনায় । তেওঁ কয় যে স্কুল আৰু কলেজৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ‘ৰাজনৈতিক বিজ্ঞান আৰু গণতন্ত্ৰৰ প্ৰকৃত পাঠ’ শিকিবলৈ যোগদান কৰিব লাগে ।
বুধবাৰৰ মাজনিশা অৰ্থাৎ অনশনৰ ১৮ সংখ্যক দিনা প্ৰকাশ পোৱা এটা ভিডিঅ’ বাৰ্তাত ৱাংচুকে কয়, "মোক উপবাস ভংগ কৰিবলৈ কোৱা হাজাৰ হাজাৰ বাৰ্তা পাইছো । বহু জ্যেষ্ঠ ৰাজনীতিবিদ মোৰ ওচৰলৈ আহিছে আৰু মোৰ সৈতে মৰম আৰু চিন্তাৰে কথা পাতিছে ।" তেওঁ লগতে কয় যে একাংশই আনকি তেওঁক খুৱাই দিয়াৰ নিৰ্দেশ বিচাৰি আদালতৰ কাষ চাপিছে ।
তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি থকা উদ্বেগ দূৰ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি ৱাংচুকে কয় যে এতিয়ালৈকে কৰা চিকিৎসা পৰীক্ষাই কোনো তাৎক্ষণিক বিপদৰ ইংগিত দিয়া নাই ।
তেওঁ কয়, "মোৰ অৱস্থা এনেকুৱা নহয় যে এদিন বা দুদিনত মোৰ মৃত্যু হ'ব । কেইবাটাও চিকিৎসা পৰীক্ষা কৰা হৈছে আৰু ১৮ দিনৰ উপবাসৰ বাবে ফলাফল একেবাৰে স্বাভাৱিক । ইচিজিও কৰা হৈছিল আৰু ই বেয়া নহয় । মই আৰু বহুদিন চলিব পাৰিম ।"
তেওঁ আৰু কয়, "হয়, মোৰ দুৰ্বল অনুভৱ হৈছে আৰু মোৰ পেশীবোৰ দুৰ্বল হৈ আহিছে, কিন্তু মোৰ হৃদযন্ত্ৰ আৰু আভ্যন্তৰীণ অংগবোৰ এতিয়াও ঠিকেই আছে ।"
ৱাংচুকে তেওঁৰ উপবাস শেষ কৰিবলৈ আবেদন জনোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ২০ জুলাইত চিজেপিৰ প্ৰস্তাৱিত ‘চলো সংসদ’ পদযাত্ৰাত বৃহৎসংখ্যক যোগদান কৰি চৰকাৰক এই বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিবলৈ সমৰ্থকসকলক আহ্বান জনায় ।
তেওঁ কয়, "মই সকলো বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়কে অনুৰোধ কৰিছো যে ২০ জুলাইক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনত অভিজ্ঞতাভিত্তিক শিক্ষাৰ দিন হিচাপে উদযাপন কৰক । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু গণতন্ত্ৰৰ বাস্তৱ জীৱনৰ পাঠৰ সাক্ষী আৰু অংশগ্ৰহণৰ সুযোগ পাব ।"
তেওঁ অভিযানৰ ৱেবছাইট বা মিছকল পদক্ষেপৰ জৰিয়তে পদযাত্ৰাৰ বাবে পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । ৱাংচুকে কয়, "২০ জুলাইত হেজাৰ হেজাৰ আহিব । আমি একেলগে এই বিষয়টো সংসদলৈ লৈ যাম । তেতিয়া মই বিশ্বাস কৰিম যে ই সঠিক হাতত গৈছে ।"
নীট পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়মৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ দাবীত ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীয়ে যন্তৰ মন্তৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিন ২০ জুলাইত সংসদ পদযাত্ৰাৰ আহ্বান জনাইছে ।
লগতে পঢ়ক: অষ্টাদশ দিনত পঁইতাচোৰা পাৰ্টীৰ ধৰ্মঘট: আমৰণ অনশনত সোনম ৱাংচুকৰ ওজন ৭.৩ কেজি হ্ৰাস