উত্তৰ-পূবৰ ৮ বিশেষ আকৰ্ষণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ চিনাক্ত ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ

উত্তৰ-পূবৰ ৮ বিশেষ আকৰ্ষণ আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰ চিনাক্ত ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ
মন্ত্ৰণালয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ব্ৰেণ্ড নৰ্থ-ইষ্ট ষ্ট্ৰেটেজীৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবক বিশ্ব পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক গন্তব্যস্থান হিচাপে স্থান দিয়াৰ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : October 18, 2025 at 12:02 PM IST
গৌতম দেৱৰয়
নতুন দিল্লী : ভাৰতৰ বিকাশৰ ইঞ্জিন হৈ পৰিছে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল । এই কথা উল্লেখ কৰি উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য এম সিন্ধিয়াই শুকুৰবাৰে কয় যে তেওঁৰ মন্ত্ৰণালয়ে অঞ্চলটোৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা এক ঐক্যবদ্ধ ব্ৰেণ্ডিং কৌশলৰ অধীনত আঠ ইউ এছ পি (বিশেষ আকৰ্ষণ) আৰু সমসংখ্যক গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰ্যটন গন্তব্যস্থান চিনাক্ত কৰিছে ।
সিন্ধিয়াই কয়, "মন্ত্ৰণালয়ে এক ঐক্যবদ্ধ ব্ৰেণ্ড নৰ্থ-ইষ্ট ষ্ট্ৰেটেজীৰ (Northeast strategy) জৰিয়তে উত্তৰ-পূবক বিশ্বজনীন পৰ্যটন আৰু সাংস্কৃতিক গন্তব্যস্থান হিচাপে স্থান দিয়াৰ উদ্যোগ লৈছে । প্ৰতিখন ৰাজ্যৰে নিজস্ব একক সামগ্ৰী আৰু অভিজ্ঞতা আছে । যেনে অসমৰ মুগা শিল্প, মেঘালয়ৰ লাকাডং হালধি, মণিপুৰৰ প’লো, ছিকিমৰ জৈৱিক কৃষি, আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কুইন আনাৰস আদিয়ে এই ৰাজ্যসমূহৰ চিনাকি দাঙি ধৰে ।" সিন্ধিয়াই কয় ।
তেওঁ কয়, "কাজিৰঙা (অসম), জিৰো (অৰুণাচল প্ৰদেশ), সোহৰা (মেঘালয়), থেনজাউল (মিজোৰাম), মাতাবাৰী (ত্ৰিপুৰা), কিছামা (নাগালেণ্ড), নামচি (ছিকিম) আৰু মইৰাঙকে (মণিপুৰ) ধৰি আঠটা জনপ্ৰিয় পৰ্যটনস্থলীক ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্বৰ অধীনত বিশ্বমানৰ আকৰ্ষণ হিচাপে গঢ়ি তোলা হৈছে ।”
সিন্ধিয়াই কয় যে ৰাজ্যজুৰি হোমষ্টে আৰু ইক’-টুৰিজিমৰ মডেল সম্প্ৰসাৰণ কৰা হৈছে, যাৰ ফলত গ্ৰাম্য আয় ৪৫ শতাংশ বৃদ্ধিৰ লগতে বহনক্ষম জীৱিকাৰ পথ মুকলি হৈছে । তেওঁ কয় যে ২০২৪–২৫ বিত্তীয় বৰ্ষত ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে এতিয়ালৈকে সৰ্বাধিক ৩,৪৪৭.৭১ কোটি টকা ব্যয় কৰিছে, যিটো পূৰ্বৰ বছৰৰ তুলনাত ৭৪.৪ শতাংশ বৃদ্ধি আৰু তিনি বছৰৰ ভিতৰত ২০০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি ।
"এই প্ৰদৰ্শনে বিত্তীয় অনুশাসন, ডিজিটেল নিৰীক্ষণ আৰু সময়মতে ডেলিভাৰীৰ ওপৰত মন্ত্ৰণালয়ে গুৰুত্ব প্ৰদানৰ প্ৰতিফলন ঘটায় । সাপ্তাহিক পৰ্যালোচনা ব্যৱস্থা, চাৰিটা কিস্তিৰ পুঁজি মুকলি কৰা আৰু পূৰ্বোত্তৰ বিকাশ সেতু পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ডিজিটেল ট্ৰেকিঙে স্বচ্ছতা আৰু কাৰ্যক্ষমতা আনিছে, যাৰ ফলত ৯৭ শতাংশ প্ৰকল্প পৰিদৰ্শন ক'ভাৰেজ আৰু সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্পসমূহৰ ৯১ শতাংশ কাৰ্যকৰীকৰণ হৈছে ।" উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰণালয়ৰ এবছৰৰ কৃতিত্ব দাঙি ধৰি বিভাগীয় মন্ত্ৰী সিন্ধিয়াই কয় ।
সিন্ধিয়াই কয় যে চলিত বৰ্ষৰ মে’ মাহত অনুষ্ঠিত ৰাইজিং নৰ্থ-ইষ্ট ইনভেষ্টৰ্ছ ছামিটত ৪.৪৮ লাখ কোটি টকাৰ বিনিয়োগৰ প্ৰতিশ্ৰুতি নিশ্চিত কৰা হৈছে, য’ত আঠজন মুখ্যমন্ত্ৰী, আঠজন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী, শতাধিক ৰাষ্ট্ৰদূত আৰু ১০৮ টা পি এছ ইউৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।
তেওঁ কয় যে মন্ত্ৰণালয়ে পৰ্যটন, বিনিয়োগ, হস্তশিল্প, কৃষি, আন্তঃগাঁথনি, ক্ৰীড়া, উত্তৰ-পূব অৰ্থনৈতিক কৰিড’ৰ আৰু প্ৰ’টিন আত্মনিৰ্ভৰশীলতাৰ দৰে আঠটা খণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নেতৃত্বাধীন খণ্ডগত উচ্চ পৰ্যায়ৰ টাস্ক ফ’ৰ্চক প্ৰতিষ্ঠানিকৰণ কৰিছে ।
তেওঁ কয়, “এই টাস্ক ফ’ৰ্চসমূহে আন্তঃৰাজ্যিক সহযোগিতাক লাভান্বিত কৰিছে, নীতিৰ সংহতি সক্ষম কৰি তুলিছে আৰু উন্নয়নৰ প্ৰচেষ্টাসমূহ ৰাষ্ট্ৰভিত্তিক নহয়, আঞ্চলিকভাৱে সংহত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে ।”
আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ সুবিধা প্ৰদান ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে মন্ত্ৰণালয়ে শিলচৰ বিমানবন্দৰ সম্প্ৰসাৰণ, ছিকিমৰ ১০ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ বিকল্প ব্যৱস্থাকৰণ আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কৈলাশাহাৰ বিমানবন্দৰ উন্নয়নকে ধৰি বৃহৎ আন্তঃগাঁথনি প্ৰকল্পৰ অনুমোদন ত্বৰান্বিত কৰিছে । যাৰ ফলত অঞ্চলটোৰ সংযোগ মেৰুদণ্ড শক্তিশালী হৈছে বুলি সিন্ধিয়াই কয় ।
পৰ্যটনৰ সম্ভাৱনা সম্পূৰ্ণৰূপে উপলব্ধি কৰিবলৈ যোগাযোগ উন্নত কৰাৰ গুৰুত্ব সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বিগত ১১ বছৰৰ ভিতৰত হোৱা উল্লেখযোগ্য অগ্ৰগতিৰ কথাও উল্লেখ কৰে ।
"উত্তৰ-পূবৰ আঠখন ৰাজ্যৰ মাত্ৰ ৯টা বিমানবন্দৰৰ তুলনাত ছিকিম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশত কোনো বিমানবন্দৰ নাছিল । এতিয়া এই সংখ্যা ১৭টালৈ বৃদ্ধি পাইছে । কেৱল অৰুণাচল প্ৰদেশতে চাৰিটা বিমানবন্দৰ আছে । ৰে’ল সংযোগৰ ক্ষেত্ৰত ২০২৯ চনৰ ভিতৰত সকলো উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্য সংযুক্ত হ’ব । আমিও কালাদান আৰু ভাৰত-ম্যানমাৰ-থাইলেণ্ড ত্ৰিপাক্ষিক ঘাইপথ প্ৰকল্পৰ সৈতে আগবাঢ়িছোঁ । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক বিশ্বৰ বাকী অংশৰ সৈতে সংযোগ কৰিবলৈ অঞ্চলটোৱে শেষ সীমান্ত হোৱাতকৈ ভাৰতৰ দুৱাৰমুখ হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ।"
উদ্যোগ-নেতৃত্বাধীন কৃষি-উদ্যাশস্য মূল্য শৃংখল উন্নয়নৰ জৰিয়তে উত্তৰ-পূবৰ অৰ্থনীতিৰ বৈচিত্ৰ্য বৃদ্ধিৰ বাবে চৰকাৰে কৰা প্ৰচেষ্টাৰ কথাও সিন্ধিয়াই আলোকপাত কৰে ।
তেওঁ কয়, “নেশ্যনেল মিছন অন ইডিবল অইলছ – অইল পামৰ ফলত ৪৭ খন নাৰ্ছাৰী আৰু পাঁচখন বীজপাম স্থাপন কৰি ৬৮ হাজাৰ হেক্টৰতকৈ অধিক মাটিত খেতিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।”
অগৰু খণ্ডত ৰপ্তানি কোটা ছয়গুণ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ডি জি এফ টিৰ সহযোগত ৰপ্তানি সুবিধা প্ৰদানকাৰী পৰ্টেল কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে । বৰ্তমান ইয়াৰ জি আই পঞ্জীয়ন চলি আছে ।
সিন্ধিয়াই কয়, "১২৬.৭ কোটি টকাৰ ২২টা প্ৰকল্পৰে বাঁহ খণ্ডই ২,৫৮৭ জন শিল্পীক প্ৰশিক্ষণ দিছে আৰু আমাজন সংযুক্ত বজাৰ প্ৰৱেশৰ আৰ্হি মুকলি কৰিছে, পৰম্পৰাগত শিল্পকলাক বিশ্বৰ বজাৰৰ সৈতে একত্ৰিত কৰিছে । এই হস্তক্ষেপে চাকৰিৰ সৃষ্টি কৰিছে, ৰপ্তানি শক্তিশালী কৰিছে, আৰু গ্ৰাম্য উদ্যোগীকৰণ বৃদ্ধি কৰিছে ।"