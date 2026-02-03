ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে উত্তৰ-পূবৰ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে ডাটাবেছ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে: জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া

ড'নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে উত্তৰ-পূবৰ যুৱক-যুৱতীৰ বাবে ডাটাবেছ প্ৰস্তুত কৰিব পাৰে: জ্যেষ্ঠ আই পি এছ বিষয়া
কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাজেট আবণ্টন হিচাপে ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ বাবে ৬,৮১২.৩০ কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছে ।
Published : February 3, 2026 at 2:03 PM IST
নতুন দিল্লী : কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্ৰী নিৰ্মলা সীতাৰমণে ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ৰ বাজেট আবণ্টন হিচাপে ৬,৮১২.৩০ কোটি টকা অনুমোদন জনাইছে । এই বাজেট আবণ্টনৰ এদিন পিছতে ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া ৰবীন হিবুৱে কয় যে চাকৰিৰ বাবে ওলাই অহা উত্তৰ-পূবৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু অন্যান্য যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে সমগ্ৰ দেশতে এটা ডাটাবেছ প্ৰস্তুত কৰি ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে ।
উল্লেখ্য যে যোৱা বছৰৰ ২৬ ডিচেম্বৰত ডেৰাডুনত ত্ৰিপুৰাৰ ২৪ বছৰীয়া এম বি এ পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ এঞ্জেল চাকমাৰ মৃত্যুৰ পিছত হিবুৱে দিয়া বক্তব্যই বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে ।
বৰ্ণ বৈষম্যৰ ব্যাপক অভিযোগ উত্থাপন হোৱা হিংসাত্মক আক্ৰমণৰ পিছতে চাকমাৰ মৃত্যু হয় । এই ঘটনাৰ পিছতে ভাৰতত বৰ্ণবাদবিৰোধী আইন শক্তিশালী কৰাৰ বাবে বিভিন্ন পক্ষই মাত মাতে ।
দিল্লী আৰক্ষীৰ বিশেষ আয়ুক্ত হিবুৰ মতে, উত্তৰ-পূবৰ যুৱক-যুৱতীসকলে অঞ্চলটো এৰি যোৱাৰ পূৰ্বে কৰ্তৃপক্ষই অৰিয়েণ্টেচন কাৰ্যসূচী চলাব পাৰে ।
তেওঁ কয়, “আচলতে কৰ্তৃপক্ষই উত্তৰ-পূবৰ যুৱক-যুৱতীসকলৰ বাবে প্ৰব্ৰজন নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপনৰ বাবে বিভিন্ন ৰাজ্যৰ বেচৰকাৰী সংস্থা (এন জি অ’)কো জড়িত কৰিব পাৰে ।" তেওঁ লগতে কয়, "কৰ্তৃপক্ষই অঞ্চলটোৰ যুৱক-যুৱতীসকলক অন্য বিভিন্ন চহৰৰ বিষয়ে জনাবলৈ এক বৃহৎ সজাগতা কাৰ্যসূচীও গ্ৰহণ কৰিব লাগে ।"
উল্লেখ্য যে ১৯৯৩ বেটছৰ এ জি এম ইউ টি কেডাৰৰ আই পি এছ বিষয়া হিবুৱে দিল্লী আৰক্ষীত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে বিশেষ ইউনিটো স্থাপন কৰিছিল । দিল্লীত বাস কৰা উত্তৰ-পূবৰ লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা সুৰক্ষা, নিৰাপত্তা আৰু নিৰ্দিষ্ট প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ এই ইউনিটটো স্থাপন কৰা হৈছিল ।
তেওঁ কয়, "মই বিশ্বাস কৰোঁ যে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বাবে একেধৰণৰ এনে বিশেষ ইউনিট আন ৰাজ্যতো স্থাপন কৰিব পৰা যাব ।"
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা কথা-বতৰাত ৰাইটছ এণ্ড ৰিস্ক এনালাইছিছ গ্ৰুপৰ (স্বতন্ত্ৰ থিংক টেংক) সঞ্চালক সুহাস চাকমাই কয় যে উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদৰ ওপৰত এক সুকীয়া আইন প্রণয়ন কৰি উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণ বৈষম্য সমাধানৰ বাবে কেন্দ্রীয় চৰকাৰে পাঁচদফীয়া কার্যসূচী গ্রহণ কৰিব লাগে ৷
তেওঁ কয়, "উত্তৰ-পূবৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণ বৈষম্যৰ কাৰ্যক মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰে বৃহৎ পৰিমাণৰ উত্তৰ-পূবৰ লোক থকা মহানগৰসমূহত বিশেষ আৰক্ষী ইউনিট স্থাপন কৰিব লাগে ।"
চাকমাই কয়, "উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মেট্ৰ'পলিটান চহৰসমূহত হোষ্টেল নিৰ্মাণ কৰিব পৰা যায় । লগতে উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলৰ আৱাসিক সংকট দূৰ কৰিবলৈও জনবহুল মহানগৰত এই কাম কৰিব পৰা যায় । উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ বৈচিত্ৰ্যক প্ৰতিফলিত কৰিবলৈ সকলো মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক শিক্ষা বোৰ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ পাঠ্যক্ৰমো চৰকাৰে সলনি কৰিব পাৰে আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকৰ বিৰুদ্ধে ঘৃণাজনিত অপৰাধৰ বিচাৰৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালত স্থাপন কৰিব পাৰে ।"
ৰাইটছ এণ্ড ৰিস্ক এনালাইছিছ গ্ৰুপ হৈছে দিল্লীস্থিত এটা স্বতন্ত্ৰ থিংক টেংক আৰু ই মানৱ অধিকাৰ আৰু মৌলিক স্বাধীনতা উলংঘা ৰোধ কৰিবলৈ ৰিস্ক এনালাইছিছো কৰে ।
ইফালে, দেওবাৰে বিত্তমন্ত্ৰী সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেটত ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে ড’নাৰ মন্ত্ৰালয়ৰ বাজেট আবণ্টন হিচাপে ৬,৮১২.৩০ কোটি টকাৰ পুঁজি অনুমোদন কৰা হয় ।
২০২৫-২৬ বৰ্ষৰ বাবে সংশোধিত অনুমানৰ (আৰ ই) ৪,৪৭৯.২০ কোটি টকাৰ পৰাও ৫০ শতাংশতকৈ অধিক বৃদ্ধি (৫২.০৯ শতাংশ) হৈছে ।
ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ বাবে মুঠ অনুমোদিত বাজেটৰ ভিতৰত ২০২৫-২৬ চনত ১০০০ কোটি টকাৰ আৰ ইৰ পৰা ১৭.৫ শতাংশ হ্ৰাস পাই উত্তৰ-পূব পৰিষদৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বাবে ৮২৫ কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছে ।
উত্তৰ-পূব বিশেষ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন আঁচনিৰ বাবে ২৫০০ কোটি টকা আবণ্টন দিয়া হৈছে, যিটো ২০২৫-২৬ চনত ১৬০০ কোটি টকাৰ আৰ ইৰ পৰা ৫৬.২৫ শতাংশ বৃদ্ধি পাইছে ।
বাজেট ঘোষণাত উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যসমূহৰ বিভিন্ন বিশেষ উন্নয়নমূলক পেকেজৰ বাবে ১,০৪৬ কোটি টকাৰ পুঁজি আবণ্টন দিয়া হৈছে ।
বাজেট আবণ্টন অনুসৰি, ২০২৬-২৭ বৰ্ষৰ বাবে বড়োলেণ্ড টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলৰ (বি টি চি) বাবে বিশেষ পেকেজ হিচাপে ১৫৬ কোটি টকা অনুমোদন কৰা হৈছে । আৰ ই বি টি চিৰ বাজেট আছিল ৫৩ কোটি টকা ।
একেদৰে কাৰ্বি আংলঙৰ বাবে পেকেজ ২০২৫-২৬ চনৰ সংশোধিত আনুমানিক ৯৫ কোটি টকাৰ পৰা ২০০ কোটি টকালৈ বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।
এই বাজেটত অসমৰ আদিবাসী আৰু ডিমাছা জনগোষ্ঠীৰ বাবেও ৭০ কোটি টকাকৈ বিশেষ পেকেজ অনুমোদন কৰা হৈছে ।
সীতাৰমণে বাজেট ঘোষণাত আলফাৰ প্ৰাক্তন সদস্যসকলৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলৰ উত্তৰণৰ বাবেও ৫০০ কোটি টকাৰ পেকেজত অনুমোদন জনায় । ত্ৰিপুৰাৰ জনজাতিসকলৰ বাবেও বিশেষ পেকেজ হিচাপে ঘোষণা কৰা হয় ৫০ কোটি টকা ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ উন্নয়ন পদক্ষেপকো (পি এম-ডিভাইন) ২৩০০ কোটি টকাৰে অনুমোদন জনোৱা হৈছে, যিটো ২০২৫-২৬ চনৰ সংশোধিত আনুমানিক হিচাপত ১৬০০ কোটি টকা আছিল ।