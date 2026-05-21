অসমৰ এড়ী সূতাক লৈ নতুন পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ

অসমৰ এড়ী সূতাক লৈ নতুন পৰিকল্পনা কেন্দ্ৰীয় ড’নাৰ মন্ত্ৰণালয়ৰ
Published : May 21, 2026 at 5:55 PM IST
কোটা (ৰাজস্থান): মধ্যপ্ৰদেশৰ বিখ্যাত চান্দেৰী বয়ন শিল্পৰ সৈতে অসমৰ এড়ী ৰেচমৰ এক সফল সংহতি প্ৰকল্পৰ পিছত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্ৰালয়ে (DoNER) উত্তৰ-পূব আৰু ৰাজস্থানৰ চিনাকি ঐতিহ্য বস্ত্ৰ শিল্পৰ অৰ্থনৈতিক সংযোগ গঢ়ি তোলাৰ বাবে আন এক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এইক্ষেত্ৰত এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিচাপে ড’নাৰৰ সচিব সঞ্জয় জাজুৰ লগতে কোটা জিলা উপায়ুক্ত পীযুষ সমৰিয়া, আৰু উত্তৰ-পূব হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰশিল্প উন্নয়ন নিগমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা মাৰা কোচোৱে দেওবাৰে কোটাৰ কাইথুন কমন ফেচিলিটি চেণ্টাৰ পৰিদৰ্শন কৰে ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত কোচোৱে কয় যে, “এই ভ্ৰমণৰ উদ্দেশ্য আছিল উত্তৰ-পূবৰ স্থানীয় বহুমূলীয়া এড়ী ৰেচম আৰু কোটাৰ বিশ্ববিখ্যাত ড’ৰিয়া বস্ত্ৰ শিল্পৰ সৈতে সংহতি স্থাপনৰ সম্ভাৱনীয়তা অন্বেষণ কৰা ।”
তেওঁ কয় যে প্ৰস্তাৱিত সংযোজনৰ লক্ষ্য হৈছে ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় উভয়তে প্ৰিমিয়াম বজাৰৰ স্থান নিৰ্ধাৰণক লক্ষ্য কৰি মিহি, বিলাসী এড়ী ৰেচমক কোটাৰ ড’ৰিয়াৰ বৈশিষ্ট্যপূৰ্ণ লঘু আৰু স্বচ্ছ সূতাৰ সৈতে অনন্যভাৱে সংযুক্ত কৰি এক সুকীয়া, প্ৰিমিয়াম গ্ৰেডৰ বস্ত্ৰ প্ৰস্তুত কৰা ।
এই ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰতিনিধি দলটোৱে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাক কোটাস্থিত তেওঁৰ বাসগৃহত সাক্ষাৎ কৰে । কোটাৰ পৰা নিৰ্বাচিত ফেশ্বন ডিজাইনাৰসকলৰ সৈতে দলটোৱে অধ্যক্ষক উদ্ভাৱনীমূলক বস্ত্ৰ সংযোজন প্ৰস্তাৱ আৰু ভাৰতৰ হস্ততাঁত ৰপ্তানি বিশ্বৰ মঞ্চত উন্নীত কৰাৰ সমান্তৰালভাৱে দুয়োটা অঞ্চলৰ শিল্পীসকলৰ বাবে নতুন জীৱিকাৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰে ।
এনইএইচএইচডিচি আৰু ৰাজস্থান চৰকাৰৰ জিলা উদ্যোগ কেন্দ্ৰৰ মাজত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ জৰিয়তে এই পদক্ষেপ আনুষ্ঠানিক ৰূপত ৰূপায়ণ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই বুজাবুজি চুক্তিয়ে যৌথভাৱে আৰ্হি বিকাশ, শিল্পী প্ৰশিক্ষণ আৰু বজাৰ সংযোগ সমৰ্থনকে ধৰি সহযোগিতাৰ বাবে প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপন কৰিব ।
এই পদক্ষেপে মেক ইন ইণ্ডিয়া মিছনকো শক্তিশালীভাৱে প্ৰতিফলিত কৰে ৷ থলুৱা কাৰুকাৰ্যক উদগনি যোগোৱা, ঘৰুৱা উৎপাদনক উন্নীত কৰা আৰু ভাৰতৰ হস্ততাঁত খণ্ডক বিশ্বব্যাপী প্ৰতিযোগিতামূলক শক্তি হিচাপে স্থান দিয়া এই পদক্ষেপৰ অন্যতম লক্ষ্য ।
কোচোৱে কয়, “উত্তৰ-পূবৰ এড়ী ৰেচম আৰু ৰাজস্থানৰ কোটা ড’ৰিয়া —দুটা সুকীয়া আঞ্চলিক বস্ত্ৰ পৰম্পৰাৰ সংযোজন ৷ এয়া ভাৰতৰ চহকী আৰু বৈচিত্ৰময় বস্ত্ৰ ঐতিহ্যক আধুনিক, প্ৰিমিয়াম বজাৰৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰাৰ প্ৰমাণ ।”
উল্লেখযোগ্য যে শেহতীয়াকৈ এনইএইচএইচডিচিয়ে মধ্যপ্ৰদেশৰ জিলা প্ৰত্নতত্ত্ব, পৰ্যটন আৰু সংস্কৃতি পৰিষদৰ সৈতে বুজাবুজিৰ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিছিল ৷ এড়ী ৰেচমক মধ্যপ্ৰদেশৰ চাণ্ডেৰী বয়ন শিল্পৰ সৈতে একত্ৰিত কৰি দেশৰ পূব, মধ্য আৰু পশ্চিমৰ শিল্পকলা পৰিৱেশ তন্ত্ৰক সংযোগ কৰাৰ এক উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ চিহ্নিত কৰিছিল ।
