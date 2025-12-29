এঞ্জেল চাকমাৰ মৃত্যুত জড়িত দোষীক কঠোৰ শাস্তি দিবলৈ আহ্বান ড’নাৰ মন্ত্ৰীৰ
এই ঘটনা কেৱল অপৰাধমূলক ঘটনা নহয়, বৰং মানৱীয়তা আৰু সংবেদনশীলতাৰ ওপৰত চৰম আঘাত - এই মন্তব্য মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াৰ ৷
Published : December 29, 2025 at 9:45 PM IST
নতুন দিল্লী: উত্তৰাখণ্ডত ত্ৰিপুৰাৰ এজন যুৱক বৰ্ণবৈষম্যৰ বলি হৈ মৃত্যুক আঁকোৱালি লোৱা ঘটনাত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই ৷
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ উন্নয়ন মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য সিন্ধিয়াই সোমবাৰে উত্তৰাখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামীক ত্ৰিপুৰাৰ যুৱক এঞ্জেল চাকমাৰ মৃত্যুত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
‘‘মই উত্তৰাখণ্ডৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী পুষ্কৰ ধামী জীৰ সৈতে দীঘলীয়া বাৰ্তালাপত মিলিত হৈছো আৰু এই বিষয়ত ন্যায্য, তৎকালীন আৰু অত্যন্ত কঠোৰ তদন্ত নিশ্চিত কৰিবলৈ তেওঁক দৃঢ়ভাৱে আহ্বান জনাইছো ৷ দোষীক ন্যায়ৰ কাঠগড়ালৈ আনি সম্ভৱপৰ কঠোৰতম শাস্তি দিব লাগে যাতে ভুক্তভোগীয়ে ন্যায় পায় আৰু এনে অপৰাধৰ কোনো স্থান নাই বুলি সমাজলৈ এটা স্পষ্ট বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা হয়’’ - এই ভাষ্য ড’নাৰ মন্ত্ৰী সিন্ধিয়াৰ ৷
যোৱা ৯ ডিচেম্বৰত ডেৰাডুনৰ চেলাকি থানা এলেকাৰ পথৰ কাষত থকা খাদ্যৰ বিপণিৰ সমীপত ত্ৰিপুৰাৰ বাসিন্দা এঞ্জেল চাকমাক ছয়জনীয়া স্থানীয় যুৱকৰ এটা দলে নৃশংসভাৱে আক্ৰমণ কৰে ৷ অৱশ্যে ১৭ দিনৰ চিকিৎসাৰ অন্তত ২৬ ডিচেম্বৰত চাকমাই চিকিৎসাধীন অৱস্থাত মৃত্যুক সাৱটি লয় ।
সিন্ধিয়াই কয় যে এই ঘটনা কেৱল অপৰাধমূলক ঘটনা নহয়, মানৱতা আৰু সংবেদনশীলতাৰ ওপৰত চৰম আঘাত ।
সিন্ধিয়াই কয়, ‘‘তদুপৰি ত্ৰিপুৰাৰ সন্মানীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ মাণিক সাহা জীৰ সৈতে এই বিষয়ত আলোচনা কৰি থাকোতে মই স্পষ্ট কৰি দিছো যে এই কঠিন সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ৰাজ্যৰ সৈতে দৃঢ়তাৰে থিয় দিছে ।’’
তেওঁ কয় যে মানৱ মৰ্যাদাৰ বিৰুদ্ধে এনে অপৰাধ আমাৰ সমাজ আৰু আমাৰ সংবিধান উভয়ৰে মূল্যবোধৰ ওপৰত প্ৰত্যক্ষ আক্ৰমণ, যিটো কোনো কাৰণতে মানি ল’ব নোৱাৰি ।
ইফালে, ভাৰতীয় চাকমা ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যনে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ ওচৰত আবেদন জনাইছে যে এঞ্জেল চাকমা হত্যাকাণ্ডৰ গোচৰটোৰ যাতে ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত শুনানি হয় ।
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ জনসাধাৰণৰ ওপৰত বৰ্ণবৈষম্যমূলক হিংসাৰ ক্ৰমবৰ্ধমান ঘটনাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সাংসদ বেজবৰুৱা কমিটীয়ে পৰামৰ্শ দিয়া অনুসৰি বৰ্ণবৈষম্যমূলক হিংসা বিৰোধী আইনখন কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবেও ভাৰতীয় চাকমা ডেভেলপমেণ্ট ফাউণ্ডেশ্যনে দাবী জনায় ।
এই ঘটনাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি উত্তৰ-পূব মিডিয়া ফ’ৰামে ক্ষিপ্ৰ, স্বচ্ছ আৰু সময়োপযোগী তদন্ত, ঘৃণাজনিত অপৰাধৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ উপযুক্ত বিধান কাৰ্যকৰী কৰা আৰু সকলো দোষীক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদানৰ দাবী জনাইছে ।
আইন প্ৰয়োগকাৰী বিষয়াৰ যিকোনো ভুলৰ বাবেও জবাবদিহিতাৰ দাবী জনাইছে এন ই এম এফে ।
‘‘উত্তৰ-পূৱ মিডিয়া ফ’ৰামে উত্তৰ-পূবৰ জনসাধাৰণৰ বিৰুদ্ধে বৰ্ণবাদ, বৈষম্য আৰু হিংসাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি গঠন কৰা বেজবৰুৱা সমিতিৰ প্ৰতিবেদন শীঘ্ৰে আৰু সম্পূৰ্ণ ৰূপায়ণৰ বাবে দীৰ্ঘদিনীয়া দাবী পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ পৰামৰ্শক অব্যাহত ৰখাৰ অৱজ্ঞাৰ ফলত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু এতিয়াই শেষ হ’ব লাগিব’’ - ফ’ৰামে কয় ।
২০১৪ চনত গৃহ মন্ত্ৰালয়ে নিযুক্তি দিয়া বেজবৰুৱা কমিটীয়ে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে । যিয়ে ভাৰতৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ লোকসকলে সন্মুখীন হোৱা নিৰাপত্তাজনিত বিষয়, বৈষম্য আৰু অন্যান্য প্ৰত্যাহ্বানসমূহৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ।
সমিতিখনে তাৎক্ষণিক, হ্ৰস্বম্যাদী আৰু দীৰ্ঘম্যাদী ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায় । কিন্তু চৰকাৰে এতিয়াও প্ৰতিবেদনৰ পৰামৰ্শ সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা নাই ।
