পূৰ্বৰ দৰেই অব্যাহত আছে ঘৰুৱা এলপিজিৰ যোগান : পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ ঘোষণা
প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব সুজাতা শর্মাই কয় যে সামগ্ৰিক পৰিস্থিতি চিন্তাৰ বিষয় হৈয়েই আছে যদিও ঘৰুৱা গ্ৰাহক সেৱা সুস্থিৰ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন হৈ আছে ৷
By ANI
Published : March 19, 2026 at 5:45 PM IST
নতুন দিল্লী: পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ে বৃহস্পতিবাৰে জোৰ দি কয় যে বৰ্তমান দেশৰ কোনো এলপিজি বিতৰকেই জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই, ঘৰুৱা যোগান আৰু চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰী নিৰ্ধাৰিত অনুসৰি অব্যাহত আছে । পশ্চিম এছিয়াৰ শেহতীয়া পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ ব্ৰিফিঙত ভাষণ দি পেট্ৰ’লিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ মন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিব সুজাতা শর্মাই কয় যে সামগ্ৰিক আঞ্চলিক পৰিস্থিতি চিন্তাৰ বিষয় হৈয়েই আছে যদিও ঘৰুৱা গ্ৰাহক সেৱা সুস্থিৰ আৰু নিৰৱচ্ছিন্ন হৈ আছে ৷
"এলপিজিৰ বিষয়ত মই পুনৰ ক'ব বিচাৰো যে পৰিস্থিতি এতিয়াও চিন্তাৰ বিষয় হৈয়ে আছে । অৱশ্যে বৰ্তমান কোনো এলপিজি বিতৰকে জৰুৰী পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হোৱা নাই ৷ সকলো ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ বাবে এলপিজি যোগান আৰু চিলিণ্ডাৰ ডেলিভাৰী পূৰ্বৰ দৰেই চলি আছে ।" শৰ্মাই কয় ।
মন্ত্ৰণালয়ে ডিজিটেল পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট অগ্ৰগতিৰ ৰিপৰ্ট দিছে, তেওঁলোকে লক্ষ্য কৰিছে যে এতিয়া প্ৰায় ৯৪ শতাংশ চিলিণ্ডাৰ বুকিং অনলাইনত কৰা হৈছে, আনহাতে ডেলিভাৰী প্ৰমাণীকৰণ ক’ড ব্যৱস্থাই ৭৬ শতাংশ কাৰ্যক্ষমতা লাভ কৰিছে । বাণিজ্যিক কাৰ্যকলাপৰ সন্দৰ্ভত শৰ্মাই উল্লেখ কৰে যে প্ৰথম অৱস্থাত যোগান সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ হৈ পৰিছিল যদিও তাৰ পিছত আংশিকভাৱে পুনৰুদ্ধাৰ কৰা হৈছে ।
বজাৰখন আৰু অধিক সুস্থিৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে ১০ শতাংশ অতিৰিক্ত বাণিজ্যিক এলপিজি প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়ায় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক পিএনজি নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণত সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় । এই পদক্ষেপসমূহৰ ফলত যোৱা দুসপ্তাহত প্ৰায় ১.২৫ লাখ নতুন ঘৰুৱা, বাণিজ্যিক আৰু উদ্যোগিক সংযোগৰ সৃষ্টি হৈছে ।
শৰ্মাই কয়, "ভাৰত চৰকাৰে সকলো ৰাজ্য চৰকাৰক পিএনজি নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ ক্ষেত্ৰত সহযোগিতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ কৈছে আৰু ১০% অতিৰিক্ত বাণিজ্যিক এলপিজি প্ৰদানৰ প্ৰস্তাৱ দিছে । এই সকলোবোৰ পদক্ষেপ আৰু প্ৰচেষ্টাৰ বাবেই যোৱা দুসপ্তাহত প্ৰায় ১.২৫ লাখ নতুন ঘৰুৱা, বাণিজ্যিক আৰু উদ্যোগিক সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।"
মন্ত্ৰণালয়ে এইটোও নিশ্চিত কৰিছে যে বিকল্প ইন্ধনৰ দিশত ক্ৰমাৎ পৰিৱৰ্তন হৈছে, কিয়নো “যোৱা তিনিদিনত ৫৬০০ ৰো অধিক ঘৰুৱা এলপিজি ব্যৱহাৰকাৰী পিএনজি সংযোগলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে ।” শৰ্মাই এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি কয় যে চৰকাৰে "ঘৰুৱা গ্ৰাহকৰ বাবে এলপিজি উপলব্ধ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ সকলো স্তৰতে সম্ভৱপৰ সকলো প্ৰচেষ্টা চলাই আছে" আৰু জনসাধাৰণক আতংকিত নহৈ কেৱল চৰকাৰী তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।
শেহতীয়াকৈ কেন্দ্ৰই ৰাজ্য চৰকাৰসমূহক ক’লা বজাৰ আৰু অধিক মজুতৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈও এক নিৰ্দেশ জাৰি কৰিছে । শৰ্মাই কয় যে প্ৰায় ৩১খন ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চলত নিয়ন্ত্ৰণ কক্ষ স্থাপন কৰা হৈছে, প্ৰায় ২৫ টা অঞ্চলত জিলা পৰ্যায়ৰ নিৰীক্ষণ সমিতি সক্ৰিয় হৈ আছে । ইতিমধ্যে কেইবাখনো ৰাজ্যই অভিযান চলাইছে, এফআইআৰ পঞ্জীয়ন কৰিছে, ক’লা বজাৰৰ সৈতে জড়িত ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ।
শৰ্মাই কয়, "মই সকলো গ্ৰাহকক অনুৰোধ কৰিছো যে অনুগ্ৰহ কৰি অনলাইন বুকিং কৰক আৰু আপোনাৰ চিলিণ্ডাৰ লাভৰ সময়লৈ অপেক্ষা কৰক; অপ্ৰয়োজনীয়ভাৱে গেছ এজেন্সীলৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ।" তেওঁ উল্লেখ কৰে যে পেনিক বুকিং হ্ৰাস পাইছে যদিও এতিয়াও কিছুমান বিতৰকত দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে ।
"মানুহে উৰাবাতৰিৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিব নালাগে আৰু কেৱল চৰকাৰী তথ্যৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লাগে । পেনিক বুকিং হ্ৰাস পাইছে, কিন্তু বিতৰকসকলৰ ওচৰত এতিয়াও দীঘলীয়া শাৰী দেখা গৈছে । সেয়েহে মই সকলো গ্ৰাহকক অনলাইনত ৰিফিল বুকিং কৰিবলৈ অনুৰোধ কৰিছো ।" শৰ্মাই কয় ৷
