ঘৰুৱা এল পি জি বনাম পি এন জি: ভাৰতৰ এল পি জি সম্প্ৰসাৰণ বিশ্ব শক্তি যোগানত ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা
৩২ কোটিৰো অধিক ব্যৱহাৰকাৰীৰে ভাৰতৰ ঘৰুৱা ৰন্ধন ইন্ধন হিচাপে এল পি জিৰ আধিপত্য ৷ আনহাতে, পাইপলাইন সম্প্ৰসাৰণ লেহেমীয়াৰ বাবে পি এন জি চহৰবোৰতহে সীমাবদ্ধ ৷
Published : March 17, 2026 at 1:51 AM IST
সুৰভি গুপ্তাৰ প্ৰতিবেদন
নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ ঘৰুৱা ৰন্ধন ইন্ধনৰ বজাৰৰ অধিকাংশতে তৰলীকৃত পেট্ৰ’লিয়াম গেছ(এল পি জি) ৰ আধিপত্য আছে । বিগত দশকত এই ধাৰাটোক বৃহৎ পৰিসৰৰ কল্যাণমূলক কাৰ্যসূচী আৰু বিতৰণ নেটৱৰ্কৰ সম্প্ৰসাৰণে ইন্ধন যোগাইছে । ৰাষ্ট্ৰীয় শক্তিৰ তথ্যসমূহ অধিক পৰিমাণে পৰীক্ষা কৰিলে সমগ্ৰ দেশতে এল পি জি আৰু পাইপলাইন প্ৰাকৃতিক গেছ(পি এন জি) ব্যৱহাৰৰ মাজত এক তীব্ৰ বিভাজন দেখা যায় ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা(পি এম ইউ ৱাই)ৰ দৰে আঁচনিৰ জৰিয়তে এল পি জি চিলিণ্ডাৰবোৰ দুৰ্গম গ্ৰামাঞ্চলত উপলব্ধ হোৱাৰ বিপৰীতে উন্নত পাইপলাইন আন্তঃগাঁথনি থকা কেইটামান নগৰীয়া অঞ্চলতহে পি এন জি সংযোগ ব্যৱস্থা আছে ।
ভাৰত চৰকাৰৰ নীতিগত পদক্ষেপৰ জৰিয়তে ঘৰুৱা এল পি জি আঁচনিৰ সম্প্ৰসাৰণৰ ফলত অৰ্থনৈতিক পুনৰুদ্ধাৰ আৰু এল পি জিৰ সুবিধা বৃদ্ধি দুয়োটাৰে দ্বাৰা ভাৰতত এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ তীব্ৰগতিত বৃদ্ধি পাইছে ।
পেট্ৰ’লিয়াম পৰিকল্পনা আৰু বিশ্লেষণ কোষৰ তথ্য অনুসৰি, ১৯৯৮-৯৯ চনত ভাৰতত ব্যৱহৃত মুঠ এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ (৪৪৬,০০০ মেট্ৰিক টন - টি এম টি) পৰিমাণৰ পৰা প্ৰায় ছয়গুণ বৃদ্ধি হৈ ২০২৫-২৬ চনৰ ভিতৰত আনুমানিক ২,৭৫৪ টি এম টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
ভাৰতত এল পি জিৰ ব্যৱহাৰৰ সৰ্বাধিক দ্ৰুত বৃদ্ধি ২০০০-২০১০ চনৰ ভিতৰত দেখা গৈছিল ৷ সেই সময়ত বাৰ্ষিক ব্যৱহাৰ গড়ে ৮%-১১% লৈ বৃদ্ধি পাইছিল । ২০১৬-১৭ চনত প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনি আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে এল পি জিৰ ব্যৱহাৰৰ হাৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পায় ৷ সমগ্ৰ ভাৰতত এল পি জি ব্যৱহাৰৰ বাৰ্ষিক বৃদ্ধি প্ৰায় ১০.১% আছিল ৷ মূলতঃ লাখ লাখ পৰিয়ালে নতুন এল পি জি ব্যৱহাৰৰ সংযোজন কৰিছিল ৷
কিন্তু ২০২০ চনৰ পৰা এল পি জি সংযোগ আৰু ব্যৱহাৰৰ বৃদ্ধিৰ গতি লেহেমীয়া হৈছে ৷ কিয়নো ইতিমধ্যে দেশৰ প্ৰায় প্ৰতিটো অঞ্চলৰ পৰিয়ালৰ সৈতে এল পি জি সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনিৰ পূৰ্বে গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিয়ালসমূহে ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে ইন্ধন হিচাপে কাঠ, কৃষিজাত সামগ্ৰী আৰু পশুৰ আৱৰ্জনা আদি উৎসৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰিছিল ৷ এই আঁচনিয়ে কম আয়ৰ পৰিয়ালসমূহক বিনামূলীয়া বা ৰাজসাহায্যযুক্ত চিলিণ্ডাৰৰ সৈতে বিনামূলীয়া এল পি জি সংযোগ প্ৰদান কৰি গ্ৰাম্য পাকঘৰৰ বাবে বিকল্প হিচাপে এল পি জি সেৱা প্ৰদান কৰি সেই নিৰ্ভৰশীলতাক মৌলিকভাৱে সলনি কৰিছিল ।
এল পি জি চিলিণ্ডাৰসমূহ দেশৰ প্ৰায় যিকোনো অংশলৈ পথৰ জৰিয়তে পৰিবহণ কৰিব পৰা যায় ৷ আনহাতে পি এন জিৰ বাবে বিস্তৃত পাইপলাইন নেটৱৰ্ক, চহৰৰ গেছ বিতৰণ ব্যৱস্থা আৰু নগৰ পৰিকল্পনা সংহতিৰ প্ৰয়োজন ।
এল পি জি গ্ৰাহকৰ সৰ্বাধিক ভিত্তি থকা ৰাজ্যসমূহ
ৰাজ্যসমূহৰ এল পি জি ব্যৱহাৰৰ ধৰণে ভাৰতৰ জনগাঁথনিগত বিতৰণ আৰু কল্যাণমূলক আঁচনিৰ উপলব্ধতাক প্ৰতিফলিত কৰে । ভাৰতৰ মুঠ এল পি জি গ্ৰাহকৰ প্ৰায় ১৫% কেৱল উত্তৰ প্ৰদেশতেই আছে, যিয়ে দেশৰ সৰ্বাধিক জনবহুল ৰাজ্যখনত এল পি জি নিৰ্ভৰশীলতাৰ পৰিসৰক স্পষ্টৰূপত প্ৰকাশ কৰিছে ৷
প্ৰধানমন্ত্ৰী উজ্জ্বলা যোজনা আঁচনিৰ অধীনত, ১ কোটি ৮৮ লাখ হিতাধিকাৰীৰে শীৰ্ষত আছে উত্তৰ প্ৰদেশ । ১ কোটি ২৪ লাখ হিতাধিকাৰীৰে দ্বিতীয় স্থানত আছে পশ্চিমবংগ । বিহাৰত ১ কোটি ১৮ লাখ হিতাধিকাৰী, মধ্যপ্ৰদেশত ৮৯ লাখ হিতাধিকাৰী আৰু ৰাজস্থানত ৭৪.৩ লাখ হিতাধিকাৰী আছে ।
এই ৰাজ্যসমূহৰ গ্ৰামাঞ্চলত জনসংখ্যাও তুলনামূলকভাৱে বেছি । লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি,
উত্তৰ প্ৰদেশ : ৭৭.৭% গ্ৰামাঞ্চল
বিহাৰ : ৮৮.৭% গ্ৰামাঞ্চল
মধ্যপ্ৰদেশ : ৭২.৪% গ্ৰামাঞ্চল
ৰাজস্থান : ৭৫.১% গ্ৰামাঞ্চল
গ্ৰামাঞ্চলৰ এই আধিপত্যৰ কাৰণেই এই ৰাজ্যসমূহত এল পি জি সংযোগৰ ইমান বেছি চাহিদা ।
চহৰৰ পৰিয়ালত এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ বেছি
ৰাজ্যসমূহৰ গ্ৰামাঞ্চলত এল পি জিৰ বৃহৎ সংখ্যক গ্ৰাহক থকাৰ পাছতো তথ্য অনুসৰি নগৰীয়া পৰিয়ালসমূহৰ প্ৰায় প্ৰতিটো পৰিয়ালে যথেষ্ট পৰিমাণে এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰে ।
উদাহৰণস্বৰূপে:
- দিল্লীৰ পৰিয়ালসমূহে প্ৰতিমাহে গড়ে ১১.৪ কিলোগ্ৰাম এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰে ।
- উত্তৰ প্ৰদেশৰ পৰিয়ালসমূহে প্ৰায় ৭.৭ কিলোগ্ৰাম এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰে ।
- বিহাৰৰ পৰিয়ালসমূহে প্ৰতিমাহে প্ৰায় ৬.৭ কেজি এল পি জি ব্যৱহাৰ কৰে ।
এটা মানক ঘৰুৱা এল পি জি চিলিণ্ডাৰত ১৪.২ কিলোগ্ৰাম থাকে ৷ গতিকে গড়ে বিহাৰৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে প্ৰতিমাহে আধাতকৈ কম চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰে ।
ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে এল পি জি সংযোগ থকা বহু গ্ৰামাঞ্চলৰ পৰিয়ালে এতিয়াও ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে পৰম্পৰাগত ইন্ধন ব্যৱহাৰ কৰি আছে বা অধিক সময়ৰ বাবে চিলিণ্ডাৰ ব্যৱহাৰ কৰি আছে । খৰচৰ এই পাৰ্থক্য পি এম ইউ ৱাই হিতাধিকাৰীৰ বিতৰণৰ সৈতে স্পষ্টভাৱে জড়িত ।
যিহেতু পি এম ইউ ৱাইৰ সংযোগৰ অধিকাংশই গ্ৰামাঞ্চলৰ, বহু পৰিয়ালে এল পি জিৰ সুবিধা লাভ কৰে যদিও চহৰীয়া পৰিয়ালতকৈ ইয়াক কম পৰিমাণে ব্যৱহাৰ কৰে ৷ চহৰীয়া লোকসকলে ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে প্ৰায় সম্পূৰ্ণৰূপে এল পি জিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল ।
উপভোক্তাৰ অভ্যাস আয় বিতৰণৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হয় । উচ্চ আয়ৰ মাত্ৰা থকা ৰাজ্যসমূহত সাধাৰণতে প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মাহিলী গড়ে এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ অধিক হয় ৷ যিয়ে তেওঁলোকৰ ক্ৰয় ক্ষমতা আৰু এল পি জি ৰন্ধনৰ ওপৰত যথেষ্ট বেছি নিৰ্ভৰশীলতাক প্ৰতিফলিত কৰে ।
প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ মুঠ এল পি জি ব্যৱহাৰ আৰু গড় এল পি জি ব্যৱহাৰ তুলনা কৰিলে এক স্পষ্ট, বিপৰীতমুখী ছবি দেখা যায় । অধিক পৰিমাণৰ জনসংখ্যা আৰু অধিক ঘনত্বৰ এল পি জি সংযোগ থকা ৰাজ্য, যেনে - উত্তৰ প্ৰদেশ, পশ্চিমবংগ, বিহাৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশ মুঠ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত তালিকাৰ শীৰ্ষত আছে ৷ কিন্তু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ ব্যৱহাৰৰ গড় হিচাপত ইহঁতৰ স্থান তুলনামূলকভাৱে কম । উদাহৰণস্বৰূপে, উত্তৰ প্ৰদেশত সৰ্বাধিক এল পি জি ব্যৱহাৰ হৈছে ৩৭৭.৪ টি এম টি/মাহ, কিন্তু প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ গড় ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰত ই দেশৰ ভিতৰতে ২২ নম্বৰত আছে ।
ইয়াৰ পৰা অনুমান কৰিব পাৰি যে যদিও এল পি জি সংযোগ বহু পৰিমাণে সম্প্ৰসাৰিত হৈছে, তথাপিও প্ৰতিটো পৰিয়ালৰ প্ৰকৃত ব্যৱহাৰ ভৌগোলিকভাৱে বহু কম ৷
সমগ্ৰ দেশতে পি এন জিৰ বৃদ্ধিৰ হাৰ একে নহয়
ঘৰসমূহত ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে এতিয়াও এল পি জি ইন্ধনৰ প্ৰধান উৎস ৷ কিন্তু সমগ্ৰ দেশতে চি জি ডি নেটৱৰ্ক সম্প্ৰসাৰণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি পি এন জিয়ে ক্ৰমাগতভাৱে স্থান লাভ কৰিছে । ভাৰতৰ বিভিন্ন অঞ্চলত পি এন জিৰ বিস্তাৰৰ পাৰ্থক্য দেখা গৈছে ।
পশ্চিম ভাৰতত আগবাঢ়ি আছে
- পশ্চিমীয়া ৰাজ্যসমূহত পি এন জি(পেনচিলভেনিয়া গেছ) ৰ ব্যৱহাৰ সৰ্বাধিক ।
- প্ৰায় ৭.১৮ মিলিয়ন পি এন জি সংযোগ
- এল পি জি গ্ৰাহকৰ তুলনাত ১৫.৭% ব্যৱহাৰ
- ৩৯.৭% পি এন জি ব্যৱহাৰৰে দেশৰ আগশাৰীৰ স্থানত আছে গুজৰাট । নগৰীয়া গেছ বিতৰণ নেটৱৰ্ক গ্ৰহণ কৰা ৰাজ্যখনৰ ভিতৰত অন্যতম আছিল এই ৰাজ্যখন ।
- মহাৰাষ্ট্ৰতো পি এন জিৰ পৰিসৰ বৃদ্ধি হৈছে ৷ প্ৰায় ৩৬.১৭ লাখ সংযোগৰ সৈতে এই পৰিসৰ সৰ্বাধিক, যিয়ে এল পি জি ব্যৱহাৰকাৰীৰ তুলনাত প্ৰায় ১৪% ব্যৱহাৰক সূচায় ।
উত্তৰ ভাৰতত পি এন জিৰ ব্যৱহাৰ মধ্যমীয়া
- উত্তৰ ভাৰতৰ ৰাজ্যসমূহত পি এন জিৰ ব্যৱহাৰ মধ্যমীয়া ।
- এই অঞ্চলত ৪১.৩৭ লাখ পি এন জি সংযোগ আছে, যিয়ে ৬.১% ব্যৱহাৰক সূচায় ।
অঞ্চলটোৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত
- দিল্লীত এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ প্ৰায় ২৯.৩%, যিটো ভাৰতৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক ।
- উত্তৰ প্ৰদেশত প্ৰায় ৪৭.৬৭ মিলিয়ন এল পি জি গ্ৰাহক আছে, তথাপিও মাত্ৰ ১৬.৫ মিলিয়ন এল পি জি সংযোগহে আছে ৷ যিয়ে আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ উল্লেখযোগ্য প্ৰয়োজনীয়তাক পৰিস্ফুট কৰি তুলিছে ।
পূব ভাৰতত এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ সীমিত
এতিয়ালৈকে কৰা অনুমান অনুসৰি,
- ১.৪% ব্যৱহাৰে পূব ভাৰতত ৪.৪৮ লাখ সংযোগ স্থাপন কৰা হৈছে ৷
- পশ্চিমবংগ আৰু বিহাৰ আদি ৰাজ্য এল পি জিৰ উল্লেখযোগ্য ব্যৱহাৰকাৰী ৷ কিন্তু তাত পাইপলাইনৰ আন্তঃগাঁথনি সীমিত ।
দক্ষিণ ভাৰতত
একেদৰে দক্ষিণ ভাৰতত আনুমানিকভাৱে ১.৫% ব্যৱহাৰৰ সৈতে ১০.৩৬ লাখ এল পি জি সংযোগ আছে ।
তামিলনাডু আৰু কেৰালাত যথেষ্ট সংখ্যক এল পি জি ব্যৱহাৰকাৰী আছে যদিও বিশেষভাৱে প্ৰধান চহৰসমূহৰ বাবে পাইপ গেছৰ আন্তঃগাঁথনি সীমিতভাৱেহে উপলব্ধ ।
উত্তৰ-পূবত নূন্যতম পি এন জিৰ প্ৰসাৰ
উত্তৰ-পূব অঞ্চলত মাত্ৰ ১.২ লাখ পি এন জি সংযোগ আছে ৷ যাৰ অৰ্থ হ’ল এল পি জি গ্ৰাহকৰ তুলনাত প্ৰায় ২% ব্যৱহাৰ ।
ৰাষ্ট্ৰীয় পাইপলাইন আন্তঃগাঁথনিত ভৌগোলিক প্ৰত্যাহ্বান আৰু সীমা দুয়োটাৰে বাবে সমগ্ৰ ভাৰততে এল পি জি চিলিণ্ডাৰ ৰন্ধন ইন্ধনৰ প্ৰাথমিক মাধ্যম হৈ পৰিছে ।
এল পি জি আন্তঃগাঁথনিৰ সম্প্ৰসাৰণ
ভাৰতৰ লোকপিয়লৰ তথ্য অনুসৰি, বিগত লোকপিয়ল সমাপ্ত হোৱাৰ পিছৰে পৰা সমগ্ৰ ভাৰততে ব্যৱহাৰকাৰীক এল পি জি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট বৃদ্ধি দেখা গৈছে ।
২০১৪ চনৰ এপ্ৰিল মাহৰ পৰা
- এল পি জি সংযোগ ১৪.৫২ কোটিৰ পৰা ৩২.৮৩ কোটিলৈ বৃদ্ধি ।
- এল পি জি বিতৰক ১৩,৮৯৬ ৰ পৰা ২৫,৫৩২ লৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
- ৯০% তকৈ অধিক নতুন বিতৰকে গ্ৰাম্য অঞ্চলত সেৱা আগবঢ়ায় ।
- লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰি ৰাজসাহায্য হস্তান্তৰ সম্ভৱপৰ কৰি তোলা PAHAL প্ৰত্যক্ষ সুবিধা হস্তান্তৰ আঁচনিৰ অধীনত ৩০.৪৩ কোটিতকৈ অধিক এল পি জি গ্ৰাহক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।
ইফালে, “গিভ ইট আপ” অভিযানৰ অধীনত ১.১৪ কোটিৰো অধিক পৰিয়ালে স্বেচ্ছাই এল পি জিৰ ৰাজসাহায্য ত্যাগ কৰে ।
উজ্জ্বলা পৰিয়ালৰ মাজত বৃদ্ধি পোৱা এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ
চৰকাৰী তথ্যই পি এম ইউ ৱাই হিতাধিকাৰীসকলৰ মাজত এল পি জিৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পোৱাৰ ইংগিত দিয়ে ।
উজ্জ্বলা পৰিয়ালৰ মাজত এল পি জি চিলিণ্ডাৰৰ জনমূৰি ব্যৱহাৰ বৃদ্ধি পাইছে :
- ২০১৯–২০ চনত প্ৰতি বছৰে ৩.০১ চিলিণ্ডাৰ
- ২০২৩–২৪ চনত ৩.৯৫ চিলিণ্ডাৰ
- ২০২৪–২৫ চনত ৪.৩৪ চিলিণ্ডাৰ (প্ৰ’-ৰেটেড) ।
আঁচনিখন আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই এই আঁচনিৰ অধীনৰ পৰিয়ালসমূহলৈ প্ৰায় ২২২ কোটি এল পি জি চিলিণ্ডাৰ প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ দৈনিক প্ৰায় ১৩ লাখ চিলিণ্ডাৰ লোৱা হৈছে ।
শক্তি সুৰক্ষাৰ চিন্তা আৰু হৰমুজ প্ৰণালী
ভাৰতৰ এল পি জি সম্প্ৰসাৰণেও বিশ্ব শক্তি যোগানৰ ব্যাঘাতৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি কৰিছে ৷ ভাৰতৰ মুঠ এল পি জিৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ প্ৰায় ৬০% আমদানিকৃত ৷ ইয়াৰে ৯০% হৰমুজ জলদ্বীপৰ মাজেৰে পৰিবহণ হয়, যিটো বিশ্বৰ এক প্ৰধান তেল বাণিজ্যৰ পথ ।
২০২৪ চনত প্ৰতিদিনে প্ৰায় ২ কোটি বেৰেল খাৰুৱা তেল জলদ্বীপৰ মাজেৰে পৰিবহণ কৰা হৈছিল ৷ এই পৰিমাণ বিশ্বৰ মুঠ পেট্ৰ’লিয়ামজাত তৰল পদাৰ্থৰ ব্যৱহাৰৰ প্ৰায় ২০% ৰ সমান । এই অঞ্চলৰ মাজেৰে খাৰুৱা তেলৰ প্ৰবাহত যিকোনো ধৰণৰ ব্যাঘাত জন্মালে পৰিবহণত পলম হ’ব পাৰে, মালবাহী আৰু বীমাৰ খৰচ বৃদ্ধি পাব পাৰে বা ইন্ধনৰ উৎসৰ উপলব্ধতাত পলম হ’ব পাৰে ।
ভাৰতৰ বাবে এনে বিঘিনিৰ আশংকা বিশেষভাৱে অধিক, কাৰণ এল পি জি হৈছে দেশৰ লাখ লাখ পৰিয়ালে ৰন্ধা-বঢ়াৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা এক সহজাত ইন্ধন ।
গেছভিত্তিক অৰ্থনীতিলৈ পৰিৱৰ্তন
একে সময়তে ভাৰতে আমদানিকৃত এল পি জিৰ পৰা আঁতৰি আৰু গেছভিত্তিক অৰ্থনীতিৰ দিশত নিজৰ শক্তিৰ উৎসসমূহৰ বৈচিত্ৰ্যৰ উপায় হিচাপে নিজৰ প্ৰাকৃতিক গেছৰ আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নত বিনিয়োগ কৰিছে ।
মূল উন্নয়নসমূহৰ ভিতৰত আছে:
ভাৰতত কাৰ্যকৰী গেছ পাইপলাইনৰ দৈৰ্ঘ ১৫,৩৪০ কিলোমিটাৰ (২০১৪)ৰ পৰা প্ৰায় ২৫,০০০ কিলোমিটাৰ (২০২৪)লৈ বৃদ্ধি । কমেও ১০,৮০০ কিলোমিটাৰ নতুন পাইপলাইন সংযোজন কৰা হ’ব । ৩০৭ টাকৈ ভৌগোলিক অঞ্চলত চহৰৰ গেছ বিতৰণৰ বাবে পাইপলাইনৰ অনুমতি দিয়া হৈছিল ।
পাইপলাইনৰ শুল্কও সংযোজিত কৰা হ’ব যাতে ইয়াক সহজে উপলব্ধ কৰিব পাৰি ৷ এই ব্যৱস্থাসমূহৰ লক্ষ্য হৈছে প্ৰধান চাহিদা কেন্দ্ৰসমূহক সংযোগ কৰা আৰু সময়ৰ লগে লগে বিস্তৃত পি এন জি গ্ৰহণক প্ৰসাৰ কৰা ।
