নীটত সংঘটিত অনিয়ম প্ৰতিৰোধৰ বাবে জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ পত্ৰ ফাইমাৰ
নীটৰ অনিয়ম সন্দৰ্ভত সৰৱ ফেডাৰেচন অৱ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যন ।
Published : July 19, 2026 at 1:20 PM IST
নতুন দিল্লীঃ ৰাষ্ট্ৰীয় যোগ্যতা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা (নীট)ত সংঘটিত অনিয়ম প্ৰতিৰোধৰ বাবে এইবাৰ ফেডাৰেচন অৱ অল ইণ্ডিয়া মেডিকেল এছ’চিয়েশ্যন (ফাইমা) সৰৱ হৈ পৰিছে । সংস্থাটোৱে এই সন্দৰ্ভত জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে ।
'ফাইমা'ই নীটৰ বিফলতাক লৈ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ দাবী জনাইছে । লগতে যন্তৰ মন্তৰত অনশনৰ পৰা সোণম ৱাংচুকক বলপূৰ্বকভাৱে অপসাৰণ কৰা সন্দৰ্ভতো সংস্থাটোৱে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্যমত দিয়া এটা পোষ্টত সংস্থাটোৱে কয় যে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ বাৰে বাৰে হোৱা নীট অনিয়ম, ৰাষ্ট্ৰীয় পৰীক্ষণ সংস্থাৰ জবাবদিহিতা আৰু পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ গাঁথনিগত সংস্কাৰ সন্দৰ্ভত জৰুৰী হস্তক্ষেপ বিচাৰি পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ।
ফাইমা'ই এক্সত লিখিছে , "আমি সোণম ৱাংচুকৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ ওপৰত দৈনিক দুবাৰকৈ স্বচ্ছ চিকিৎসা বুলেটিনৰ অনুৰোধ জনাইছো । একে সময়তে তেওঁৰ মৰ্যাদা, আইনী অধিকাৰ আৰু গণতান্ত্ৰিক স্বাধীনতা সম্পূৰ্ণৰূপে সুৰক্ষিত হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ অনুৰোধ জনাইছো । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা আৰু ন্যায়ৰ যোগ্য ।"
#FAIMA has written to the Hon'ble President of India @rashtrapatibhvn seeking urgent intervention on repeated #NEET irregularities,accountability of the NTA & structural reforms in the examination system.— FAIMA Doctors Association (@FAIMA_INDIA_) July 18, 2026
We have also requested transparent twice-daily medical bulletins on Shri… pic.twitter.com/More3AuMS7
ফাইমা'ই এক্সত পুনৰ লিখিছে, "নীট পৰীক্ষাত বাৰে বাৰে সংঘটিত অনিয়ম আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ অভিযোগে দেশৰ চিকিৎসা প্ৰৱেশ পৰীক্ষা ব্যৱস্থাৰ প্ৰতি লাখ লাখ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ আস্থাত আঘাত হানিছে । এনেধৰণৰ পুনৰাবৃত্তিমূলক ঘটনাই মানসিকভাৱে অশান্তিৰ সৃষ্টি কৰিছে । আকাংক্ষীসকলৰ মাজত কেইবাগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে নিজৰ প্ৰাণ হেৰুৱাবলগীয়া হোৱাটো গভীৰভাৱে উদ্বেগজনক কথা । এই বিতৰ্কসমূহৰ পিছত অৰ্থপূৰ্ণ সংস্কাৰৰ জৰুৰী প্ৰয়োজন হৈছে ।"
ৰাষ্ট্ৰপতিলৈ লিখা পত্ৰত ফাইমাই কয়, "উচ্চতম সাংবিধানিক কাৰ্যালয়ৰ পৰা তৎকালীন হস্তক্ষেপে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু নাগৰিকসকলক আশ্বস্ত কৰিব যে জবাবদিহিতা, স্বচ্ছতা আৰু ন্যায় আমাৰ গণৰাজ্যৰ পথ প্ৰদৰ্শক নীতি হৈয়েই আছে । আমি আন্তৰিকতাৰে আশা কৰিছো যে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ স্বাৰ্থ, জনসাধাৰণৰ আস্থা আৰু আমাৰ গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানসমূহৰ সততাৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"
নীট পৰীক্ষাত সংঘটিত অনিয়ম আৰু প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ সকলো ক্ষেত্ৰত উচ্চ পৰ্যায়ৰ স্বতন্ত্ৰ তদন্ত কৰিবলৈ ফাইমাই ৰাষ্ট্ৰপতিক অনুৰোধ জনাইছে । পৰীক্ষা চলোৱাৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা ভুলৰ বাবে ব্যক্তিগত জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু স্বচ্ছতা আৰু জনসাধাৰণৰ আস্থা ঘূৰাই অনাৰ বাবে এনটিএত ব্যাপক গাঁথনিগত সংস্কাৰ কৰিবলেও সংস্থাটোৱে ৰাষ্ট্ৰপতিক আহ্বান জনাইছে ।
এক্স'ত পুনৰ উল্লেখ কৰা হয়, "সংশোধনী ব্যৱস্থাৰ পিছতো বাৰে বাৰে বিফলতা অব্যাহত থাকিলে এনটিএ ভংগ কৰা আৰু পুনৰ্গঠন বা বিকল্প শক্তিশালী প্ৰতিষ্ঠানিক কাঠামো স্থাপনৰ বাবে গুৰুত্বসহকাৰে বিবেচনা কৰা উচিত । তদুপৰি বাৰে বাৰে ব্যৱস্থাগত বিফলতা সংঘটিত হোৱা আৰু পৰ্যাপ্ত প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা নিশ্চিত নকৰা বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণকে ধৰি মন্ত্ৰীৰ জবাবদিহিতা নিৰ্ধাৰণ কৰাটো প্ৰয়োজন ।"
লগতে পঢ়ক:ৱাংচুকৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰি চিকিৎসকে ক'লে- অৱস্থা সুস্থিৰ আৰু সম্পূর্ণ সচেতন