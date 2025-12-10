ETV Bharat / bharat

দীপাৱলীক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি ইউনেস্ক'ৰ, দিল্লী হাটত বিশাল আয়োজন

কপিল মিশ্ৰই কয় যে দীপাৱলী কেৱল উৎসৱ নহয় বৰঞ্চ ভাৰতীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা আৰু ‘আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰ’ৰ চিৰন্তন মনোভাৱৰ প্ৰতীক ।

Diwali Likely To Be Included In UNESCOs Intangible Cultural Heritage List
দীপাৱলীক বিমূৰ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিচাপে স্বীকৃতি ইউনেস্ক'ৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 10, 2025 at 4:41 PM IST

নতুন দিল্লী: ভাৰতৰ প্ৰধান সাংস্কৃতিক আৰু আধ্যাত্মিক উৎসৱ দীপাৱলীক বিমূৰ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ ইউনেস্ক’ৰ । বুধবাৰে সন্ধিয়া কৰা হ'ব আনুষ্ঠানিক ঘোষণা । এই তথ্য সদৰী কৰি দিল্লীৰ কলা, সংস্কৃতি, ভাষা আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী কপিল মিশ্ৰই কয়,"এয়া আমাৰ সকলোৰে বাবে আনন্দ আৰু গৌৰৱৰ বিষয় ।”

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ এই প্ৰচেষ্টাৰ শলাগ:

এই ঐতিহাসিক সাফল্যৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ অবিৰত প্ৰচেষ্টাক প্ৰশংসা কৰি কপিল মিশ্ৰই কয়, "এই সিদ্ধান্ত ভাৰতৰ চহকী আধ্যাত্মিক পৰম্পৰা আৰু সাংস্কৃতিক বৈচিত্ৰ্যক বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি দিয়াৰ প্ৰতীক । এই উপলক্ষে সমগ্ৰ দেশতে দীপাৱলীৰ দৰে উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিব ।"

মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে যে দিল্লী চৰকাৰে ইউনেস্ক’ৰ ঘোষণা উদযাপনৰ বাবে বিশাল অনুষ্ঠানৰ প্ৰস্তুতি চলাইছে । ইয়াৰ ভিতৰত লালকিল্লাত দীপাৱলী উদযাপন, বৃহৎ বন্তি প্ৰজ্বলন অনুষ্ঠান, সমগ্ৰ দিল্লীৰ ডাঙৰ ডাঙৰ চৌহদ আৰু ৰাজপথ পোহৰাই তোলা, দিল্লীৰ সকলো চৰকাৰী ভৱন বিশেষভাৱে আলোকিত কৰা, দিল্লী হাটত মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সমগ্ৰ কেবিনেটৰ উপস্থিতিত দীপাৱলী উদযাপন কৰা হ'ব ।

কপিল মিশ্ৰই কয় যে দীপাৱলী কেৱল উৎসৱ নহয় বৰঞ্চ ভাৰতীয় সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, আৰু 'আন্ধাৰৰ পৰা পোহৰ'ৰ চিৰন্তন মনোভাৱৰ প্ৰতীক । এই বিশ্বাসে সমগ্ৰ জাতিটোৰ বাবে সন্মান আৰু গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । এই ঐতিহাসিক অনুষ্ঠানৰ উদযাপনত উৎসাহ, সম্প্ৰীতি, সমৃদ্ধি আৰু সাংস্কৃতিক ঐক্যৰে যোগদান কৰিবলৈ দিল্লী চৰকাৰে সকলো নাগৰিকক আহ্বান জনায় । বিজেপি চৰকাৰে এইবাৰ দিল্লীৰ পথত বিশালভাৱে দীপাৱলী উদযাপন কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে ৭ ডিচেম্বৰত লালকিল্লাৰ প্ৰাচীৰত অনুষ্ঠিত ইউনেস্ক'ৰ আন্তঃচৰকাৰী সমিতিৰ ২০ সংখ্যক সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল বহু দেশৰ প্ৰতিনিধিয়ে । ইয়াৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দিল্লীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেখা গুপ্তাৰ লগতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী ড৹ এছ জয়শংকৰ, কেন্দ্ৰীয় সাংস্কৃতিক আৰু পৰ্যটন মন্ত্ৰী গজেন্দ্ৰ সিং শ্বেখাৱট, ইউনেস্ক’ৰ সঞ্চালক প্ৰধান ড৹ খালেদ এল এনানী, ইউনেস্ক’ৰ ভাৰতৰ স্থায়ী প্ৰতিনিধি বিশাল ভি শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।

মুখ্যমন্ত্রীয়ে উল্লেখ কৰে যে দিল্লী হৈছে এই বিশ্বব্যাপী অনুষ্ঠান আয়োজনৰ বাবে আটাইতকৈ উপযুক্ত আৰু প্ৰতীকী স্থান । দিল্লী কেৱল এখন চহৰ নহয়, এক জীৱন্ত সভ্যতা । যি মহাভাৰতত বৰ্ণনা কৰা ইন্দ্ৰপ্ৰস্থৰ পৰা আধুনিক ভাৰতৰ গণতান্ত্ৰিক ৰাজধানীলৈকে দিল্লীয়ে ৩০০০ বছৰ ধৰি এক অবিৰত সাংস্কৃতিক যাত্ৰাৰ সাক্ষী হৈ আহিছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে ভাৰতৰ অস্পষ্ট সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য বিশ্বৰ অন্যতম চহকী ঐতিহ্য । বেদ-উপনিষদ, যোগৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰকৃতি, ঋতু, শস্য আৰু সমন্বয়ক উদযাপন কৰা আমাৰ উৎসৱ, ৰীতি-নীতি আৰু পৰিৱেশন কলালৈকে ভাৰতে সদায় বিশ্বাস কৰি আহিছে যে সংস্কৃতি সংগ্ৰহালয়ত নহয়, মানুহৰ জীৱনত প্ৰতিফলিত হয় । কপিল মিশ্ৰই যে এইবাৰৰ ইউনেস্ক' সন্মিলন আয়োজন কৰি ভাৰতে নিজৰ বিমূৰ্ত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰ প্ৰতি নিজৰ দায়বদ্ধতা পুনৰবাৰ প্ৰকাশ কৰিছে ।

