দীপাৱলীৰ উপহাৰ, ৪.৫ লাখ লোকলৈ পেঞ্চনৰ সুবিধা তেলেংগনা চৰকাৰৰ
তেলেংগনা চৰকাৰৰ ডাঙৰ ঘোষণা, এক কোটি মহিলাক কোটিপতিলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব ৷
Published : November 8, 2026 at 10:04 PM IST
কুদানগাল(তেলেংগানা) : দীপাৱলীৰ দিনাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ডাঙৰ ঘোষণা ৷ ৭০ বছৰে নকৰা কাম কৰিব ৰাজ্য চৰকাৰে ৷ আগন্তুক সময়ত এক কোটি মহিলাক কোটিপতিলৈ ৰূপান্তৰ কৰা হ'ব বুলি ঘোষণা কৰিলে তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে ৷ দেওবাৰে 'চেয়ুথা' (Cheyutha) পেঞ্চন আঁচনিৰ প্ৰক্ৰিয়া আনুষ্ঠানিকভাৱে শুভাৰম্ভ কৰি এই ঘোষণা কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেড্ডীয়ে ৷
উল্লেখ্য যে, তেলেংগানা চৰকাৰে ৩.৫ লাখ মহিলাসহ মুঠ ৪.৫ লাখ লোকলৈ ৰাজ্য চৰাকৰে পেঞ্চনৰ সুবিধা প্ৰদান কৰিব । সমগ্ৰ ৰাজ্যখনত ৪.৫ লাখ নতুন হিচাধিকাৰীক 'চেয়ুথা' পেঞ্চন আঁচনিত অন্তৰৰ্ভুক্ত কৰিব ৷ হেকিমপেটত মহিলা আত্মসহায়ক গোটসমূহৰ সৈতে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নতুন হিতাধিকাৰীসকলৰ হাতত চেক পত্ৰসমূহ বিতৰণ কৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেড্ডীয়ে কয় যে, মহিলাসকলক সুৰক্ষাৰ অনুভৱ প্ৰদান কৰাৰ বাবে তেওঁলোকক 'ইন্দিৰাম্মা' (Indiramma) গৃহও আৱণ্টন কৰা হৈছে । মহিলাসকলৰ আৰ্থিক বোজা লাঘৱ কৰিবলৈ চৰকাৰে উন্নত মানদণ্ডৰ চাউল আৰু ২০০ ইউনিট পৰ্যন্ত বিনামূলীয়া বিদ্যুৎ যোগান ধৰিছে ।
আনফালে বিৰোধীক সমালোচনা কৰি তেওঁ কয়,"মহিলাসকলৰ বাবে বিনামূলীয়া আৰটিচি বাছ যাত্ৰাৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ কৰাৰ পিছত অটো-ৰিক্সা চালকসকলক একাংশই উচটাই দিছে ৷ যিসকলে বিনামূলীয়া বাছ যাত্ৰা আঁচনিখন বাতিল কৰাৰ দাবী জনাইছে, তেওঁলোকৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ মই ৰাইজক আহ্বান জনাইছো । বিগত ৭০ বছৰত আন কোনো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰূপায়ণ নকৰা কল্যাণমুখী আঁচনি আমি প্ৰৱৰ্তন কৰিছো ৷"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"চৰকাৰে ৰাজ্যখনৰ ৩.৪ কোটি লোকক বিনামূলীয়াকৈ উন্নত মানদণ্ডৰ চাউল যোগান ধৰিছে । ৰাজ্যৰ এক কোটি মহিলাক কোটিপতিলৈ ৰূপান্তৰ কৰাটোৱেই আমাৰ জীৱনৰ লক্ষ্য । আম্মা আদৰ্শ পাঠশালা, শিক্ষাৰ্থীৰ ইউনিফৰ্ম চিলাই কৰা আৰু পেট্ৰ'ল পাম্প পৰিচালনাৰ দায়িত্ব মহিলাসকলক অৰ্পণ কৰা হৈছে । সচিবালয় আৰু চৰকাৰী কাৰ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত "ইন্দিৰাম্মা কেণ্টিন" আৱণ্টন কৰা হৈছে । বেংকৰ জৰিয়তে মহিলাসকলক ৭৯,০০০ কোটি টকাৰ ঋণ প্ৰদান কৰা হৈছে ।"
লগতে পঢ়ক: কংগ্ৰেছলৈ অনুদানৰ পৰিমাণ ৭৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস, এটা দশকত সৰ্বাধিক পতন