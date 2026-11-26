মতানৈক্য সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ বাবে ভাবুকি নহয়: মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্ত
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে দৈনন্দিন শাসন ব্যৱস্থাত সাংবিধানিক মূল্যবোধৰ গুৰুত্বৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ।
Published : November 26, 2026 at 6:15 PM IST
নতুন দিল্লী : মতানৈক্য বা ভিন্নমত সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ বাবে কোনো ভাবুকি নহয় । সংবিধান দিৱসৰ দিনা এই কথাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰি ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ সূৰ্য কান্তে কয় যে এখন শক্তিশালী বাৰ বা অধিবক্তা সন্থাই ন্যায়পালিকাক প্ৰশ্ন কৰিবলৈ আৰু দ্বিমত প্ৰকাশ কৰিবলৈ স্বাধীন হ'ব লাগিব । অৱশ্যে তেওঁ লগতে সকীয়াই দিয়ে যে যেতিয়া পেছাদাৰী কৰ্তব্যৰ আঁৰত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধন কৰা হয়, অথবা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে ন্যায়িক মঞ্চসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তেতিয়া পেছাদাৰী সততা বা অখণ্ডতা বিনষ্ট হয় ।
উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ চৌহদৰ বাগিচাত উচ্চতম ন্যায়ালয় বাৰ এছ’চিয়েশ্যনে (SCBA) আয়োজন কৰা সংবিধান দিৱসৰ এক অনুষ্ঠানত মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে ভাষণ প্ৰদান কৰে ।
তেওঁ কয় যে এই কথা স্বীকাৰ কৰিব লাগিব যে মতানৈক্য বা দ্বিমত সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ কোনো দুৰ্বলতা নহয় আৰু এখন শক্তিশালী বাৰে প্ৰশ্ন কৰিবলৈ, প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ আৰু দ্বিমত প্ৰকাশ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব । একেদৰে এটা আত্মবিশ্বাসী প্ৰতিষ্ঠানেও প্ৰতিটো মতানৈক্যকে নিজৰ কৰ্তৃত্বৰ প্ৰতি প্ৰত্যাহ্বান হিচাপে গণ্য নকৰি সমালোচনাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব লাগিব বুলি তেওঁ লগতে কয় ।
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, "আচল কথাটো হ'ল যে এনে ধৰণৰ মত বিনিময় যুক্তি, পেছাদাৰী সততা আৰু সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰতি থকা সন্মানৰ দ্বাৰা পৰিচালিত হ'ব লাগিব । যদি পেছাদাৰী কৰ্তব্যৰ ছদ্মবেশত ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আগবঢ়াই নিয়া হয় বা ব্যক্তিগত স্বাৰ্থৰ বাবে ন্যায়িক মঞ্চসমূহক লক্ষ্য কৰি লোৱা হয়, তেন্তে তাতেই পেছাদাৰী সততা ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।"
তেওঁ কয় যে সংবিধানৰ পৰীক্ষা কেৱল অস্বাভাৱিক ৰাজনৈতিক বা আনুষ্ঠানিক সংকটৰ সময়তেই নহয়, বৰঞ্চ দৈনন্দিন সাধাৰণ ক্ষমতা প্ৰয়োগৰ জৰিয়তেও প্ৰতিদিনে হয় ।
তেওঁ লগতে কয়, "এটা কৰ্তৃপক্ষই এজন দুৰ্বল বা অসহায় নাগৰিকৰ সৈতে কেনে ব্যৱহাৰ কৰে, এটা প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ সীমাবদ্ধতা স্বীকাৰ কৰিবলৈ কিমান আগ্ৰহী আৰু এটা ভুল শুধৰাবলৈ কিমান সাজু— এই সকলোবোৰেই সাংবিধানিক দায়বদ্ধতাৰ প্ৰকাশ ।"
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয় যে সাংবিধানিক শাসন ব্যৱস্থাত প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানে কেৱল নিজৰ হাতত থকা ক্ষমতাৰ বিষয়েই নহয়, বৰঞ্চ সেই ক্ষমতা কি সীমাৰ ভিতৰত থাকি প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব সেই বিষয়েও সচেতন হৈ থকাটো প্ৰয়োজন ।
তেওঁ কয়, "সেয়েহে আমাৰ সাংবিধানিক গণতন্ত্ৰৰ সঠিক পৰিচালনাৰ বাবে আনুষ্ঠানিক সংযম, পাৰস্পৰিক সন্মান আৰু দায়বদ্ধতা অতি অপৰিহাৰ্য । আন প্ৰতিষ্ঠানসমূহে যি সাংবিধানিক পৰিসৰৰ ভিতৰত কাম কৰিব বুলি আশা কৰা হয়, তাৰ প্ৰতি যথোচিত সন্মান ৰাখি প্ৰতিটো প্ৰতিষ্ঠানে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব ।"
তেওঁ কয় যে সাংবিধানিক শাসন ব্যৱস্থাৰ কেন্দ্ৰবিন্দুত সদায় ব্যক্তি অৰ্থাৎ সাধাৰণ নাগৰিক থাকিব লাগিব ।
তেওঁ কয়, "আনুষ্ঠানিক দক্ষতা, প্ৰযুক্তিগত উন্নতি আৰু প্ৰশাসনিক সুবিধা গুৰুত্বপূৰ্ণ । কিন্তু এইবোৰে স্বাধীনতা, সমতা আৰু মৰ্যাদাৰ মূল্যবোধক আঁতৰাব নোৱাৰে । শেষত, সংবিধানৰ শক্তি কেৱল ই প্ৰতিষ্ঠা কৰা অনুষ্ঠানসমূহৰ দ্বাৰা নহয়, বৰঞ্চ নাগৰিকৰ মনত ই কিমান আস্থা জগাই তুলিব পাৰিছে তাৰ দ্বাৰাহে জোখা হ'ব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আহক আমি এনে এক ন্যায় ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে কাম কৰি যাওঁ, যি কাৰ্যপ্ৰণালীত স্বাধীন, জনসাধাৰণৰ বাবে সহজে উপলব্ধ আৰু দৃষ্টিভংগীত মানৱীয় হয় । সংবিধানে আমাক এটা কাঠামো দিছে । ইয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহক জীৱন্ত কৰি তোলাটো আমাৰ সামূহিক দায়িত্ব হৈ ৰৈছে ।"
মুখ্য ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে কয়, "এজন অধিবক্তাৰ বাবে তেওঁৰ মক্কেলৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যই হৈছে মূল কথা । তথাপিও তেওঁৰ পেছাদাৰী দায়বদ্ধতা মক্কেলৰ তাৎক্ষণিক স্বাৰ্থতকৈও বহু ওপৰত । আদালতৰ প্ৰতি সৰলতা আৰু স্পষ্টবাদিতা, তথ্য আৰু আইনী নজিৰসমূহ উপস্থাপন কৰাত সঠিকতা আৰু ওকালতিৰ ক্ষেত্ৰত নিৰপেক্ষতাও সমানেই গুৰুত্বপূৰ্ণ ।"
তেওঁ লগতে কয় যে ন্যায় ব্যৱস্থাৰ বিশ্বাসযোগ্যতা ইয়াৰ বিষয়াসকলে কিমান সততাৰে নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰে তাৰ ওপৰত বহু পৰিমাণে নিৰ্ভৰ কৰে ।
মুখ্য ন্যায়াধীশৰ উপৰি এটৰ্নি জেনেৰেল, উচ্চতম ন্যায়ালয় বাৰ এছ’চিয়েশ্যনৰ সভাপতি আৰু জ্যেষ্ঠ অধিবক্তা প্ৰদীপ কুমাৰ ৰায়ৰ লগতে আন বহুকেইজন ব্যক্তিয়ে উক্ত সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰে ।