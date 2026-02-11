ETV Bharat / bharat

লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ সন্দৰ্ভত ৯ মাৰ্চত আলোচনাৰ সম্ভাৱনা

প্ৰস্তাৱত এতিয়াও স্বাক্ষৰ কৰা নাই টি এম চিয়ে ।

Speaker Om Birla
লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলা (ANI)
নতুন দিল্লী : লোকসভাৰ অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ কংগ্ৰেছ । এইবাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জাননী দাখিল কৰিছে কংগ্ৰেছে । লোকসভা সচিবালয়ৰ সূত্ৰ অনুসৰি বাজেট অধিবেশনৰ দ্বিতীয় সত্ৰ প্ৰথম দিনা অৰ্থাৎ অহা ৯ মাৰ্চত অধ্যক্ষক অপসাৰণৰ প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এই সন্দৰ্ভত কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘আজি দিনৰ ১.১৪ বজাত আমি অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে নিয়ম ৯৪ চিৰ অধীনত অনাস্থা প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছো ।’’ কংগ্ৰেছৰ সূত্ৰই সদৰী কৰা মতে, লোকসভাৰ অধ্যক্ষ বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জাননীত স্বাক্ষৰ কৰিছে মুঠ ১১৮ গৰাকী সাংসদে ।

সূত্ৰ অনুসৰি বিৰোধী দলৰ সাংসদসকলে অধ্য়ক্ষৰ বিৰুদ্ধে 'মুকলিকৈ পক্ষপাতিত্ব কৰা'ৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে । সাংসদসকলে কৰা এই অভিযোগ মতে, বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক অধ্য়ক্ষই কথা ক’বলৈ সুযোগ নিদিয়ে । এই সূত্ৰটোৰ মতে, অনাস্থা প্ৰস্তাৱৰ জাননীখনত অধ্যক্ষৰ বিৰুদ্ধে উল্লেখ কৰা হৈছে চাৰিটা ঘটনা ।

এই অভিযোগৰ ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ভাষণত ধন্যবাদৰ প্ৰস্তাৱৰ বিতৰ্কৰ সময়ত লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক কথা ক’বলৈ সুযোগ নিদিয়া বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে জেনেৰেল এম এম নাৰৱণেৰ অপ্ৰকাশিত স্মৃতিগ্ৰন্থৰ উদ্ধৃতি দি চীনৰ সৈতে ২০২০ চনৰ অচলাৱস্থাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰাত তেওঁক বাধা দিয়া হৈছিল ।

সূত্ৰসমূহে জনোৱা মতে, বিৰোধী সাংসদসকলে আঠজন সাংসদৰ নিলম্বনৰ প্ৰসংগও উত্থাপন কৰিছে । ইয়াৰ লগতে বিজেপিৰ সাংসদ নিশিকান্ত ডুবেয়ে প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কৰা আপত্তিজনক আৰু ব্যক্তিগত আক্ৰমণৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰা হৈছে ।

স্বাক্ষৰ কৰা নাই টি এম চিয়ে :

অৱশ্যে এই প্ৰস্তাৱত এতিয়াও টি এম চিয়ে স্বাক্ষৰ কৰা নাই । সাংসদ অভিষেক বেনাৰ্জীয়ে কয় যে তৃণমূল কংগ্ৰেছে অধ্যক্ষ ওম বিৰলাৰ বিৰুদ্ধে অনাস্থা প্ৰস্তাৱ উত্থাপনৰ পূৰ্বে কংগ্ৰেছক আবেদন জনাব লাগে । যদিহে অধ্যক্ষই দুই-তিনি দিনৰ ভিতৰত বিৰোধীৰ আবেদনৰ ভিত্তিত কাম নকৰে তেন্তে দলটোৱে অনাস্থা প্রস্তাৱত স্বাক্ষৰ কৰিব বুলি টি এম চিয়ে কয় ।

