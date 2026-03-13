কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ ৯৫ শতাংশ চূড়ান্ত, শনিবাৰে হ'ব ঘোষণা : গৌৰৱ গগৈ

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ ৯৫ শতাংশ চূড়ান্ত, শনিবাৰে হ'ব ঘোষণা : গৌৰৱ গগৈ
অসমত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ বলিছে বুলি মন্তব্য় গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : March 13, 2026 at 4:44 PM IST
নতুন দিল্লী : কেতিয়া কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হ'ব ? বিগত কেইবাদিন ধৰি এই বিষয়টোক লৈ ৰাজনৈতিক মহলত চলিছে ব্য়াপক চৰ্চা । ইয়াৰ মাজতেই কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকাৰ ৯৫ শতাংশ চূড়ান্ত হোৱা বুলি ঘোষণা কৰিছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
কংগ্রেছৰ কেন্দ্রীয় নির্বাচন সমিতিৰ বৈঠকৰ অন্তত এই কথা ঘোষণা কৰিলে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে । শনিবাৰৰ ভিতৰত তালিকাখন প্ৰকাশ পোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "শীঘ্রে দলটোৱে বাকী থকা আসনসমূহ চূড়ান্ত কৰাৰ বাবে আলোচনাত মিলিত হ'ব । আমি অসমৰ প্ৰায় ৯৫ শতাংশ আসনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছো । কাইলৈ তালিকা প্ৰকাশ পাব পাৰে । বাকী থকা আসন সন্দৰ্ভতো শীঘ্ৰে আলোচনা কৰিম ।"
অগপ নেতাৰ কংগ্ৰেছত যোগদান :
উল্লেখ্য় যে আগন্তুক বিধানসভা নির্বাচনৰ পূর্বে অসমত কংগ্ৰেছলৈ আহিছে এক আশাৰ বতৰা । কিয়নো অগপৰ প্ৰাক্তন বিত্ত সম্পাদক জয়ন্ত খাউণ্ডে আন একাংশ নেতাৰ সৈতে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে । অসমৰ তত্বাৱধায়ক তথা এ আই চি চিৰ সাধাৰণ সম্পাদক জিতেন্দ্ৰ সিং আলৱাৰ, কৰ্ণাটকৰ উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ পর্যবেক্ষক ডি কে শিৱকুমাৰ, অসম প্রদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আৰু ৰাষ্ট্ৰয় সম্পাদক মনোজ চৌহানকে ধৰি জ্যেষ্ঠ নেতাসকলৰ উপস্থিতিত খাউণ্ডে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্রেছত যোগদান কৰে ।
অসমত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ :
খাউণ্ডক দললৈ আদৰণি জনাই গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "তেওঁৰ দৰে তৃণমূল পৰ্যায়ৰ নেতাৰ প্ৰৱেশে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বৰ বিৰুদ্ধে অসমত ক্ৰমবৰ্ধমান জনসাধাৰণৰ অসন্তুষ্টিৰ প্রতিফলন কৰিছে । অসমত ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তনৰ বতাহ বলিছে ।"
