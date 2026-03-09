নিজে খোজকাঢ়িব নোৱৰা নীতিশে আজি সফলতাৰে পাৰ হ’ল UPSC ৰ ডেওনা
মাতৃৰ কোলাই যাৰ শেষ ভৰষা; মহেন্দ্ৰগড়ৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক নীতিশ কুমাৰে পঞ্চম প্ৰচেষ্টাত UPSC ত AIR ৮৪৭ স্থান লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
Published : March 9, 2026 at 11:11 PM IST
মহেন্দ্ৰগড় (হাৰিয়াণা) : মনত অদম্য সাহস আৰু লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ প্ৰণ থাকিলে মানুহে যিকোনো কামেই অতি সহজে কৰিব পাৰে । ইয়াৰে উদাহৰণ হ’ল নীতিশ কুমাৰ । অ’ ৰ’ৱ, নীতিশ কুমাৰ বুলি কওঁতে আকৌ সেই ৰাজনৈতিক নেতাগৰাকীৰ কথা কৈছো বুলি নাভাবিব ।
আমি ক’বলৈ লৈছো সেইজন নীতিশ কুমাৰৰ কথা, যিয়ে এইবাৰ দেশৰ অন্যতম কঠিন পৰীক্ষা হিচাপে বিবেচিত UPSC অসামৰিক সেৱা পৰীক্ষাত সৰ্বভাৰতীয় ৰেংক ৮৪৭ লাভ কৰিছে । নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু অদম্য দৃঢ়তাৰ বলত মহেন্দ্ৰগড়ৰ খাতোটি কলা গাঁৱৰ বিশেষভাৱে সক্ষম যুৱক নীতিশ কুমাৰৰ সপোন আজি বাস্তৱত পৰিণত হৈছে । নীতিশ কুমাৰৰ এই সফলতাই কেৱল পৰিয়ালৰ বাবেই নহয়, সমগ্ৰ অঞ্চললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে ।
মনকৰিবলগীয়া কথাটো হ’ল শাৰীৰিকভাৱে বিশেষভাৱে সক্ষম হৈয়ো তেওঁ কেতিয়াও কোনো কামতে হাৰ নামানিলে । মনৰ বলত চেষ্টা কৰি থাকিল । তেওঁৰ পঞ্চমটো প্ৰচেষ্টাত এই সফলতা লাভ কৰাৰ প্ৰমাণে দেখুৱাই দিলে যে শক্তিশালী ইচ্ছাশক্তিৰ তুলনাত প্ৰতিটো বাধাও অতি সহজে আঁতৰ হৈ যায় ।
জানিব পৰা মতে, বিশেষভাৱে সক্ষম নীতিশ কুমাৰে নিজে অলপো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে । প্ৰতিটো কামৰ বাবে তেওঁ আনৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিব লগা হয় ।
নীতিশ কুমাৰৰ সফলতা :
নীতিশ কুমাৰে কয়, "UPSC ৰ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ এয়া মোৰ পঞ্চমটো প্ৰচেষ্টা আছিল । এইবাৰ মই সফল হ'লো । ভগৱানৰ কৃপা আৰু মোৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ ফল এয়া । মই কেতিয়াও হাৰ নামানিলো আৰু চেষ্টা কৰি থাকিলো । শেষত মই অল ইণ্ডিয়া ৰেংক ৮৪৭ লাভ কৰিলো, যিয়ে মোক বহুত সুখী কৰে ।"
এটা প্ৰেৰণাই দিশ সলনি কৰিলে :
নীতিশ কুমাৰে কয়, "প্ৰথম অৱস্থাত মই আইন অধ্যয়ন কৰিব বিচাৰিছিলো, কিন্তু পৰিস্থিতিয়ে বাহিৰত গৈ পঢ়াটো অসম্ভৱ কৰি তুলিছিল । স্কুলৰ এক অনুষ্ঠানত উপাযুক্তক দেখি মোৰ অসামৰিক সেৱাত যোগদান কৰিবলৈ অনুপ্ৰাণিত হৈছিলো । তেতিয়াই মই UPSC ৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱাৰ সিদ্ধান্ত লৈছিলো ।"
নীতিশ কুমাৰে ঘৰৰ পৰাই UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল :
কোনো ধৰণৰ কোচিং নোহোৱাকৈ নীতিশ কুমাৰে ঘৰৰ পৰাই অনলাইনযোগে UPSC পৰীক্ষাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছিল । তেওঁ মন লগাই আৰু অনুশাসনৰ মাজেৰে অধ্যয়ন কৰিছিল । তেওঁ কয়, "মই দৈনিক প্ৰায় দহৰ পৰা এঘাৰ ঘণ্টা পঢ়িছিলো । সন্ধিয়া দহৰ পৰা এঘাৰ বজাৰ ভিতৰত শুইছিলো আৰু পুৱা সোনকালে সাৰ পাই সম্পূৰ্ণ অনুশাসনেৰে পঢ়াইছিলো । অনলাইন শিক্ষণৰ সুবিধাই মোক ঘৰৰ পৰাই প্ৰস্তুতি চলাবলৈ সুবিধা কৰি দিছিল ।"
শক্তিশালী শৈক্ষিক ভেঁটি :
নীতিশ কুমাৰে গাঁৱৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ পৰাই স্কুলীয়া শিক্ষা লাভ কৰিছিল । ইয়াৰ পিছত তেওঁ চি এল পাব্লিক স্কুলত একাদশ আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী সম্পূৰ্ণ কৰে । তাৰ পাছত তেওঁ কৃষ্ণনগৰৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰি পিছলৈ নৰনৌল পি জি কলেজৰ পৰা হিন্দী বিষয়ত এম এ ডিগ্ৰী লাভ কৰে । শিক্ষাৰ প্ৰতি থকা তেওঁৰ সমৰ্পণে তেওঁক আগুৱাই লৈ গৈছিল ।
মাতৃ হৈ পৰিল আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰেৰণা :
নীতিশ কুমাৰে তেওঁৰ সফলতাৰ কাৰণ তেওঁৰ পৰিয়াল, বিশেষকৈ তেওঁৰ মাতৃক বুলি কয় । তেওঁ কয়, "মোৰ মা মোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰেৰণা । জীৱনত তেওঁ বহুত সংগ্ৰাম কৰিছে আৰু মই সদায় তেওঁৰ মৰম আৰু সমৰ্থন পাই আহিছো । মই বিচাৰিছিলো যে তেওঁ নিজৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু সংগ্ৰামৰ ফল লাভ কৰি পৰিয়াললৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব ।"
ফলাফলৰ দিনা আৱেগিক হৈ পৰিছিল :
ফলাফলৰ দিনাৰ তেওঁৰ অভিজ্ঞতা বৰ্ণনা কৰি কয় যে তেওঁ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ জৰিয়তে জানিব পাৰিছিল যে সেইদিনা ফলাফল ঘোষণা হ’ব পাৰে । তেওঁ কয়, "সেই সময়ত মই ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি শিৱ চলিছা আৰু শিৱ ৰুদ্ৰাষ্টকম জপ কৰি আছিলো । যেতিয়া মই কম্পিউটাৰত ফলাফল মোৰ ৰোল নম্বৰ পাইছিলো তেতিয়া মই নিশ্চিত হৈছিলো যে মোৰ কষ্টৰ ফল এয়া ।" ইয়াৰ পিছত তেওঁ প্ৰথমে এই ভাল খবৰটো ভায়েকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰে ।
"খেতি পথাৰত কাম কৰি থকা মাক ভাল খবৰটো দিলো":
নীতিশ কুমাৰে কয়, "ফলাফল দেখাৰ পিছত প্ৰথমে ভাইটিক ক'লোঁ আৰু তাৰ পিছত মালৈ ফোন কৰিলো । সেই সময়ত তেওঁ পথাৰত সৰিয়হ চপাই আছিল । খবৰটো পাই গোটেই পৰিয়ালটো আনন্দিত হৈ পৰিল ।"
মাতৃগৰাকী আৱেগিক হৈ পৰিল :
নীতিশ কুমাৰৰ মাতৃ কেলা দেৱীয়ে আৱেগিকভাৱে কয়, "নীতিশ সৰু থাকোতে মই কোলাত লৈ স্কুললৈ লৈ গৈছিলো আৰু স্কুলৰ পিছত তেওঁক লৈ আনিছিলো । আজি তেওঁৰ সফলতা দেখি মই বৰ আনন্দিত হৈছো । মোৰ বাবে এইটো এটা গৌৰৱৰ মুহূৰ্ত ।"
লগতে বিশেষভাৱে সক্ষম শিশুসকলক শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই নাৰাখিবলৈ আন অভিভাৱকসকলকো তেওঁ আহ্বান জনায় । কেলা দেৱীয়ে কয়, "শিশু শাৰীৰিকভাৱে দুৰ্বল হ'লেও তেওঁলোকক শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিব নালাগে । অভিভাৱকে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে সহায় কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকেও জীৱনত আগবাঢ়িব পাৰে ।"
পিতৃৰ গৌৰৱ :
নীতিশ কুমাৰৰ পিতৃ শ্ৰদ্ধানন্দই কয়, "আমাৰ আৰ্থিক অৱস্থা বৰ ভাল নাছিল, কিন্তু আমি মোৰ ল'ৰাৰ শিক্ষাত একোৱে বাধা দিব নিদিলো । তেওঁ ঘৰৰ পৰাই অনলাইন প্ৰস্তুতি চলাইছিল আৰু কেতিয়াও কোচিং লোৱা নাছিল । তেওঁৰ কঠোৰ পৰিশ্ৰম আৰু দৃঢ়তাই এই সফলতালৈ লৈ গৈছে ।"
গাঁওখনত আনন্দময় পৰিৱেশ :
নীতিশ কুমাৰৰ এই সফলতাই সমগ্ৰ গাঁওখনৰ লগতে দাঁতিকাষৰীয়া অঞ্চললৈ আনন্দ জোৱাৰ বৈছে । অহৰহ তেওঁৰ ঘৰলৈ গৈ তেওঁৰ পৰিয়ালক অভিনন্দন জনাইছে । গাঁওবাসীয়ে কয়, "নীতিশে সমগ্ৰ গাঁওখনলৈকে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিছে । তেওঁৰ এই সফলতা আমাৰ সকলো যুৱকৰ বাবে প্ৰেৰণা । কঠিন পৰিস্থিতিতো তেওঁ কেতিয়াও হাৰ নামানে আৰু আজি তেওঁ এটা ডাঙৰ মাইলৰ খুঁটি অৰ্জন কৰিছে ।"
নীতিশ কুমাৰৰ কাহিনী কেৱল সফলতা :
নীতিশ কুমাৰৰ কাহিনী কেৱল সফলতা কাহিনী নহয়, এয়া হৈছে সংগ্ৰাম, অধ্যৱসায়, আত্মবিশ্বাসৰ নিদৰ্শন । কঠিন পৰিস্থিতিৰ মাজতো নিজৰ সপোনক আগুৱাই নিয়াৰ সাহস থকা সকলো যুৱক-যুৱতীৰ বাবে তেওঁৰ এই কৃতিত্ব এক প্ৰেৰণা । এই সফলতাই প্ৰমাণ কৰে যে এজনৰ সংকল্প শক্তিশালী হ’লে কোনো বাধাই তেওঁলোকক বাধা দিব নোৱাৰে ।