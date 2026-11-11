বিশ্বৰ প্ৰতি ১০ জন শিক্ষাৰ্থীৰ ভিতৰত ১ জন চাইবাৰ হাৰাশাস্তিৰ চিকাৰ : ৪ বছৰত ৪৪ খন দেশত ১২% ৰ পৰা ১৫% লৈ বৃদ্ধি
Online and Technology Violence : ইউনেস্ক’ৰ প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ পোৱা মতে, ছ’চিয়েল মিডিয়া, অনলাইন গেমিং আৰু মেছেজিং প্লেটফৰ্মত শিশু নিৰ্যাতনৰ সংখ্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পাইছে ।
Published : November 11, 2026 at 6:26 PM IST
হায়দৰাবাদ : Safe Learning Environments : ইণ্টাৰনেট আৰু বিভিন্ন ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম শিশুৰ বাবে অধ্যয়ন, তথ্য আৰু যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত সহায়ক বুলি গণ্য কৰা হয় । কিন্তু ইয়াৰ ব্যৱহাৰ বৃদ্ধিয়ে চাইবাৰ অপৰাধৰ আশংকাও বৃদ্ধি পাইছে । শেহতীয়াকৈ ইউনেস্ক’ৰ এক প্ৰতিবেদনত প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি, ৪৪ খন দেশত চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা ৪ বছৰত ১২%ৰ পৰা ১৫%লৈ বৃদ্ধি পাইছে । বৰ্তমান এই দেশসমূহৰ প্ৰতি ১০ জন ছাত্ৰৰ ভিতৰত এজন বা প্ৰায় ১০% ছাত্ৰই চাইবাৰ অপৰাধৰ সন্মুখীন হৈছে ।
ইউনেস্ক'ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ‘‘Connected and Safe : Policy Orientations to Address Online and Technology-Facilitated Violence in Education’’ৰ মতে প্ৰতি তিনিজন ছাত্ৰৰ ভিতৰত এজনে প্ৰতিমাহে কোনো ধৰণৰ হাৰাশাস্তি বা উৎপিড়নৰ সন্মুখীন হয় । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ ব্যৱহাৰ ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত অনলাইন হিংসাৰ নতুন আৰু বিপজ্জনক ৰূপৰ জন্ম হৈছে । ইয়াৰ ফলত ডিজিটেল জগতখন ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে পূৰ্বতকৈ অধিক অসুৰক্ষিত হৈ পৰিছে ।
প্ৰতিবেদন অনুসৰি ফটোৰ লগত হেতালি খেলা আৰু আপত্তিজনক কৰি তোলা এপ, এজনৰ মাত, আন এজনৰ মাতলৈ সকলি কৰা প্ৰযুক্তি আৰু অন্যান্য ষ্টুল স্কুলীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা হৈ পৰিছে । UNESCO-এ সকলো দেশকে টেক কোম্পানীসমূহৰ সৈতে কাম কৰি অনলাইন সুৰক্ষা ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে । ইয়াৰ উপৰিও ক্ষতিগ্ৰস্ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক মানসিক স্বাস্থ্যৰ সহায়কৰ বাবে বাজেট আবণ্টন আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
- চাইবাৰ বুলিং বা অপৰাধ কি আৰু ই কেনেকৈ ভুক্তভোগীক লক্ষ্য কৰি লয় ?
ইউনিচেফৰ মতে, চাইবাৰ বুলিঙক ছ’চিয়েল মিডিয়া, মেছেজিং এপ, গেমিং প্লেটফৰ্ম বা মোবাইল ফোন আদিৰ জৰিয়তে বাৰে বাৰে কাৰোবাক ভয় খুৱাই, লজ্জিত কৰা বা খং কৰা বুলি সংজ্ঞায়িত কৰা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ বিষয়ে ভুৱা উৰাবাতৰি প্ৰচাৰ কৰা, আপত্তিজনক ফটো বা ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰা, ভাবুকি দিয়া বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা, ভুৱা একাউণ্ট তৈয়াৰ কৰা আৰু কাৰোবাৰ পৰিচয়ৰ অপব্যৱহাৰ, AI সঁজুলি ব্যৱহাৰ কৰি অনলাইন হাৰাশাস্তি আদি অন্তৰ্ভুক্ত ।
- ৪৪খন দেশত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ বুলিং কাণ্ড :
ইউনেস্ক’ৰ প্ৰতিবেদন অনুসৰি, ২০১৮ চনত ইউৰোপ, মধ্য এছিয়া, কানাডাৰ ৪৪ খন দেশত চাইবাৰ অপৰাধৰ ১২% ঘটনা সংঘটিত হৈছিল । ২০২২ চনত এই সংখ্যা ১৫% লৈ বৃদ্ধি পাইছিল । অৰ্থাৎ যোৱা চাৰি বছৰত এই দেশসমূহত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা ৩% বৃদ্ধি পাইছে । যুৱতীৰ লগতে যুৱকসকলো এই চাইবাৰ অপৰাধৰ বলি হোৱা দেখা গৈছে । অৱশ্য এই ৪৪খন দেশৰ ভিতৰত ভাৰতৰ কোনো তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই ।
- প্ৰতি ১০ জনৰ ভিতৰত এজন শিক্ষাৰ্থী অনলাইন উৎপীড়নৰ কৱলত পৰিছে :
বিশ্বজুৰি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বাবে চাইবাৰ অপৰাধ এক গুৰুতৰ সমস্যা হৈ পৰিছে । ৪৪ খন দেশৰ ওপৰত কৰা এক অধ্যয়নত দেখা গৈছে যে প্ৰতি ১০ জন ছাত্ৰৰ ভিতৰত প্ৰায় এজন ছাত্ৰই এই চাইবাৰ অপৰাধৰ বলি হৈছে । এনে ধৰণৰ অপৰাধে লাখ লাখ শিশুৰ ভৱিষ্যতক প্ৰভাৱিত কৰিছে । বিশেষভাৱে সক্ষম ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, দৰিদ্ৰ আৰু দুৰ্গম অঞ্চলত বাস কৰা লোকসকল এই চাইবাৰ অপৰাধৰ কৱলত পৰাৰ আশংকা বেছি ৷
- ডিজিটেল জগততো শিশু সুৰক্ষিত নহয় :
ইউনেস্ক’ৰ এক প্ৰতিবেদনত লাভ কৰা তথ্য মতে, ডিজিটেল জগতখন শিশুৰ বাবে এতিয়া সুৰক্ষিত নহয় । চাইবাৰ বুলিং বা অপৰাধৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বানটো হ’ল ইয়াৰ প্ৰভাৱ কেৱল স্কুলতে সীমাবদ্ধ নহয়; স্কুলৰ পিছত ঘৰটো শিশুসকল চাইবাৰ অপৰাধৰ বলি হ’ব পাৰে, সেয়া হ’ল মোবাইল ফোন আৰু ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে । ডিজিটেল মাধ্যমত বিভিন্ন ৰূপত সংঘটিত হোৱা চাইবাৰ অপৰাধৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম, ভৱিষ্যৎ সকলোতে প্ৰবাৱ পৰিব পাৰে ৷
- যুৱতীৰ দৰে যুৱকসকলো চাইবাৰ বুলিঙৰ বলি :
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, সাততে যুৱতীসকল এই অপৰাধৰ বলি হোৱা দেখা যায় ৷ কিন্তু কেৱল যুৱতীয়েই নহয়, যুৱকলো এই অপৰাধৰ বলি হোৱা দেখা গৈছে ৷ অনলাইন আৰু প্ৰযুক্তিৰ সহায়ত হিংসা (TFV-technology facilitated violence) এতিয়া শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে সৰু বিষয় নহয় । সমগ্ৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ বাবে ই এক গুৰুতৰ আৰু ডাঙৰ ভাবুকি ৷
- ভাৰতত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ বুলিং আৰু ষ্টাকিং গোচৰ :
ইউনেস্ক’ৰ প্ৰতিবেদনত ভাৰতৰ চাইবাৰ বুলিঙৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত স্পষ্ট ছবি দাঙি ধৰা নাই । কিন্তু চলিত বৰ্ষৰ জুলাই মাহত প্ৰকাশ পোৱা প্ৰেছ ইনফৰ্মেশ্যন ব্যুৰোৰ (PIB) প্ৰতিবেদন অনুসৰি ২০২০ চনৰ পৰা ২০২৪ চনলৈকে পাঁচ বছৰত সমগ্ৰ দেশতে চাইবাৰ বুলিং আৰু ষ্টাকিঙৰ গোচৰ প্ৰায় ৪২% বৃদ্ধি পাইছে । ২০২০ চনত দেশজুৰি ৮৭২টা এনে গোচৰৰ ৰিপৰ্ট পোৱা গৈছে, আনহাতে ২০২৪ চনত এই সংখ্যা ১,২৪০ হয় ।
- চাইবাৰ বুলিং আৰু ষ্ট’কিঙৰ মাজত পাৰ্থক্য কি ?
ইউনিচেফৰ চাইবাৰ ছিকিউৰিটি গাইডলাইন, ভাৰতীয় দণ্ডবিধি (BNS) আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি আইন অনুসৰি চাইবাৰ বুলিঙত কাৰোবাক ৰাজহুৱাভাৱে লজ্জিত কৰা, উপহাস কৰা বা অপমান কৰা আদি কাৰণবোৰ জড়িত হৈ থাকে ৷ আনহাতে চাইবাৰ ষ্টাকিঙৰ অন্তৰ্গত কাৰোবাৰ অনলাইন কাৰ্যকলাপ অহৰহ নিৰীক্ষণ কৰা, নিয়ন্ত্ৰণ কৰা, ষ্টাকিং কৰা, বাৰে বাৰে অবাঞ্চিত বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰা ইত্যাদি ।
- এবছৰত লাখ লাখ শিশুৰ ফটো বিকৃত কৰা :
২০২৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ইউনিচেফ, ইচিপিএট ইণ্টাৰনেশ্যনেল আৰু ইণ্টাৰপ’লৰ যৌথ প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে যোৱা এটা বছৰত ১১খন দেশৰ প্ৰায় ১২ লাখ শিশুৰ ফটো বিকৃত কৰা হৈছে । এই ফটোবোৰক আপত্তিজনক আৰু পৰ্ণগ্ৰাফিক ডিপফেক ভিডিঅ’লৈ ৰূপান্তৰিত কৰা হৈছিল । কিছুমান দেশত প্ৰতি ২৫ টা শিশুৰ ভিতৰত এটা শিশু এনে ঘটনাৰ বলি হৈছিল ৷
- AI-ৰ পৰা অনলাইন হাৰাশাস্তিৰ আশংকা বৃদ্ধি :
ইউনেস্ক’ৰ শেহতীয়া প্ৰতিবেদন অনুসৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই চাইবাৰ বুলিঙৰ সমস্যা আৰু অধিক জটিল কৰি তুলিছে । ডিজিটেল প্ৰযুক্তিৰ জৰিয়তে যিকোনো ফটো আৰু কণ্ঠস্বৰ বিকৃত কৰাটো অতি সহজ হৈ পৰিছে । নিতৌ এনে বহুতো ভুৱা সমল পোহৰলৈ আহি আছে । ইয়াৰ প্ৰভাৱ শিশুসকলৰ মানসিক আৰু শাৰীৰিক স্বাস্থ্যৰ ওপৰত পৰে । অহৰহ অনলাইন হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা শিশুসকলৰ আত্মবিশ্বাসৰো অভাৱ দেখা যায়।
- স্কুল, অভিভাৱক আৰু শিক্ষকে একেলগে মিলি সমাধান কৰক এই সমস্য :
চাইবাৰ বুলিং আৰু অনলাইন হিংসাৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ ইউনেস্ক’ৱে শিক্ষা ব্যৱস্থাত এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন অনাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে । সংস্থাটোৱে কৈছে যে চৰকাৰসমূহে স্পষ্ট নীতি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব । বিদ্যালয়সমূহত শিশুসকলৰ অনলাইন সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰিবলৈ শিক্ষকসকলকো প্ৰশিক্ষণ দিয়া উচিত, যাতে তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত উপযুক্ত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে । পাঠ্যক্ৰমত ডিজিটেল সাক্ষৰতা, অনলাইন ব্যৱহাৰ, গোপনীয়তা আৰু ইণ্টাৰনেটৰ দৰে বিষয়সমূহ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা উচিত । ইয়াৰ উপৰিও অভিভাৱকসকলেও এই ক্ষেত্ৰত নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰিব লাগিব ।
- অনলাইন সুৰক্ষাৰ বিষয়ে শিশুসকলক জ্ঞান দিয়া :
ইউনেস্ক’ৰ মতে, অভিভাৱকসকলে শিশুসকলক নিৰাপদ ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব লাগে । অনলাইনত ভাবুকি বা গালি-গালাজ কৰা বাৰ্তাক আওকাণ নকৰিব । অভিভাৱকসকলে নিজৰ সন্তানৰ অনলাইন কাম-কাজ নিৰীক্ষণ কৰিব লাগে । চৰকাৰ, প্ৰযুক্তি কোম্পানী, ডিজিটেল প্লেটফৰ্ম আৰু অন্যান্য সংস্থাসমূহে একেলগে কাম কৰি চাইবাৰ বুলিঙৰ প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব ।
- চাইবাৰ বুলিং আৰু ষ্ট'কিং ক’ত ৰিপ’ৰ্ট কৰিব ?
ভাৰতত চাইবাৰ বুলিং আৰু চাইবাৰ ষ্টাকিঙৰ ৰিপৰ্ট ১৯৩০ নম্বৰত ফোন কৰি দিব পাৰি । ফোন কৰাৰ সময়ত দিয়া অভিযোগ আইডি ব্যৱহাৰ কৰি ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত পৰ্টেল (cybercrime.gov.in)ত অভিযোগ দাখিল কৰাটোও বাধ্যতামূলক । পৰ্টেলত Report Other Cyber Crime ৰ অন্তৰ্গত Cyber Bullying/ Stalking/ Sexting শিতান নিৰ্বাচন কৰি অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে । কিছু তথ্য পূৰণ কৰিব লাগিব । এনে ঘটনা আন ঠাইত সংঘটিত হ’লেও বা আপুনি এই বিষয়ে জ্ঞাত হ’লেও ওচৰৰ চাইবাৰ চেল বা আৰক্ষী থানাতো এই বিষয়ে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰে ।