উৱলি যোৱা ফটোক প্ৰাণ দিয়া ডিজিটেল যাদুকৰৰ আমৰাৱতীৰ পৰা জাৰ্মানীলৈ যাত্ৰা

স্কুলত পঢ়ি থাকোতে চিত্ৰকলাৰ প্ৰেমত পৰিছিল সাৰং নাগথান । আজি তেওঁৰ সুবাস বিয়পিছে বিদেশলৈ ।

SARANG NAGTHANE AMRAVATI ARTIST
আমৰাৱতী চিত্ৰকৰৰ যাত্ৰা (ETV Bharat)
অমৰাৱতী (মহাৰাষ্ট্ৰ) : পুৰণি অথবা নষ্ট হোৱা ফটোক নতুন ৰূপ দিবলৈ সক্ষম হৈছে এজন যুৱ চিত্ৰশিল্পীয়ে । পৰম্পৰাগত শিল্প আৰু ডিজিটেল শিল্পৰ সুন্দৰ মিশ্ৰণেৰে পুৰণি আৰু নষ্ট হ'বলৈ ধৰা ফটোক নতুন ৰূপ দিয়াৰ অনন্য কলা আয়ত্ত কৰা যুৱ চিত্ৰশিল্পীজন হৈছে সাৰং নাগথানে । যুৱ চিত্ৰশিল্পীজনে ১৫ টাতকৈও অধিক কলাত পাৰদৰ্শী । তেওঁ এতিয়া ভাৰত আৰু জাৰ্মানীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক চিত্ৰকলাৰ প্ৰশিক্ষণ দি আছে । তেওঁৰ বৰ্ণিল আৰু প্ৰেৰণাদায়ক যাত্ৰা সন্দৰ্ভত ই টিভি ভাৰতৰ এক বিশেষ প্ৰতিবেদন ।

এই শিল্পৰ প্ৰতি কিয় আকৰ্ষিত হৈছিল ?

এনে চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি সাৰং নাগথান কিয় আকৰ্ষিত হৈছে সেই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "মই স্কুলত পঢ়ি থাকোতে চিত্ৰকলাৰ প্ৰেমে মোৰ মনত শিপাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল । মই শৈশৱত চখ হিচাপে অংকন কৰা চিত্ৰকলা আৰু ৰঙৰ সৈতেই যি বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল সেয়াই পিছলৈ জীৱনসংগী হৈ পৰে । এই চখটো পিছলৈ ব্যৱসায়লৈ পৰ্যবসিত হোৱাত আজি মই দক্ষতাৰে মোৰ জীৱন নিৰ্বাহ কৰিছো । মোৰ বাবে এয়া অতিকৈ আনন্দদায়ক যে মই মোৰ প্ৰয়োজনীয়তা পূৰণ কৰিব পাৰিছো । লগতে মোৰ শিল্পৰ জৰিয়তে বহু লোকক সেৱা আগবঢ়োৱাৰ সুযোগ পাইছো ।"

'Digital magician' who breathes new life into rotten, damaged photos
সাৰং নাগথানৰ শিল্পকৰ্ম (ETV Bharat)

এনেদৰে পুৰণি অথৱা উৱলি যোৱা ফটোক নতুন ৰূপ দিয়াৰ সময়ত কেনে অনুভৱ হয় সেই বিষয়ে প্ৰশ্ন কৰাত তেওঁ পুন কয়, "বহুতেই মোৰ ওচৰলৈ আহে তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু ককা-আইতাৰ উৱলি যোৱা, ছিন্নভিন্ন বা পুৰণি ফটো লৈ। তেওঁলোকে সেই স্মৃতিবোৰ পুনৰ সজীৱ হৈ থকাটো বিচাৰে। ডিজিটেল যুগত এনে ফটো কেৱল নতুন ডিজিটেল কপি হিচাপেহে উপলব্ধ; কিন্তু মই কেৱল মোৰ ওচৰলৈ অনা প্ৰতিখন ফটোক কাৰিকৰীভাৱে পুনৰ সৃষ্টি কৰা নাই, বৰঞ্চ মই মোৰ সমগ্ৰ কলা, অভিজ্ঞতা আৰু আৱেগক প্ৰতিখন ফটোতে উজাৰি দি সেই মুহূৰ্তবোৰক পুনৰ জীৱন্ত কৰি তুলিবলৈ চেষ্টা কৰো ।"

'Digital magician' who breathes new life into rotten, damaged photos
সাৰং নাগথানৰ শিল্পকৰ্ম (ETV Bharat)

"নিজৰ আত্মীয়-স্বজনৰ এনে নতুন ৰূপ দেখি বেছিভাগৰ চকুত আনন্দৰ চকুপানী ওলায় । তেওঁলোকৰ মনত সৃষ্টি হোৱা আনন্দটোৱেই মোৰ কলাৰ সেৱা বুলি মই ধৰি লওঁ ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।

হস্ত নিৰ্মিত ইফেক্টৰ প্ৰকৃত প্ৰভাৱ :

ডিজিটেল ফটোগ্ৰাফী কৰাসকলে পুৰণি ফটো নতুন কৰি তোলে; কিন্তু ইয়াত পৰম্পৰাগত চিত্ৰকলাৰ স্পৰ্শৰ অভাৱ অনুভৱ হয় । ডিজিটেল প’ৰ্ট্ৰেইট তৈয়াৰ কৰাৰ সময়ত পৰম্পৰাগত কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিলে ফটোখনক এক সজীৱ আৰু স্বাভাৱিক ৰূপ দিব পাৰি । ৱাটাৰ বেছ, অইল বেছ, কাঠকয়লা, পেঞ্চিল, টেক্সচাৰ্ড ৰঙীন পেঞ্চিল আদি মাধ্যমৰ সহায়ত ফটোক অধিক বাস্তৱসন্মত আৰু কলাত্মক দৃষ্টিকোণৰ পৰা সম্পূৰ্ণ কৰা কাম বুলি সাৰঙে নিজৰ আনন্দ প্ৰকাশ কৰে ।

'Digital magician' who breathes new life into rotten, damaged photos
অজিত পাৱাৰলৈ শিল্পকৰ্ম উপহাৰ (ETV Bharat)

আমৰাৱতীত ১০ হাজাৰ চিত্ৰকলাৰ আৰ্ট গেলাৰী :

এই চিত্ৰশিল্পীগৰাকীৰ আমৰাৱতীত আছে ১০ হাজাৰ চিত্ৰকলাৰ আৰ্ট গেলাৰী । সাৰংগ নাগথানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী, মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নভিছ, ৰাজ থাকৰে, উদ্ধৱ ঠাকৰে, শাৰদ পাৱাৰ, অজিত পাৱাৰ, একনাথ সিন্দে, যোগী আদিত্যনাথ, নিতীন গাডকাৰীকে ধৰি বহু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আঞ্চলিক নেতাৰ প্ৰতিকৃতিকে ধৰি হাজাৰ হাজাৰ শিল্পকৰ্মৰ সৃষ্টি কৰিছে । অযোধ্যাৰ শ্ৰীৰাম মন্দিৰৰ শ্ৰীৰাম মূৰ্তিৰ প্ৰতিকৃতিও আছে । ছাত্ৰপতি শিৱাজী মহাৰাজ, সন্ত গজানন মহাৰাজ, ৰাষ্ট্ৰসন্ত টুকাদোজী মহাৰাজৰ দৰে মহাপুৰুষৰ বহু উৎকৃষ্ট প্ৰতিকৃতিও তেওঁৰ শিল্পৰ পৰা ওলাই আহিছে । আজিলৈকে প্ৰায় ১৫ হাজাৰ প্ৰতিকৃতি সৃষ্টি কৰি তেওঁ আমৰাৱতীৰ আকোলি মাৰ্গত থকা তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠা শ্ৰী আৰ্টছক বিশেষ আৰ্ট গেলেৰীৰে সজাই তুলিছে । গণেশোৎসৱ কালত মহানগৰীৰ প্ৰধান গণেশ মণ্ডলে এই প্ৰতিকৃতিসমূহৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শনীৰ আয়োজন কৰে ।

'Digital magician' who breathes new life into rotten, damaged photos
সাৰংগ নাগথানৰ ছাত্ৰ (ETV Bharat)

জাৰ্মানীৰ সৈতে সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠিছিল কেনেকৈ ?

২০২২ চনত নাগপুৰৰ জৱাহৰলাল দৰদা আৰ্ট গেলেৰীত আয়োজিত এখন চিত্ৰ প্ৰদৰ্শনীত সাৰং নাগথানেৰ বহু চিত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । সেই সময়ত জাৰ্মানীৰ একাংশ উদীয়মান চিত্ৰকৰ ছাৰঙৰ চিত্ৰকলাত আপ্লুত হয় । চিত্ৰকলালৈ এনে সজীৱতা কেনেকৈ আনিব পাৰি ? আমাক শিকাওক, এজন চিত্ৰশিল্পীয়ে অনুৰোধ কৰিলে । ইয়াৰ পিছত মাহত দুদিন অনলাইন পাঠদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । প্ৰথম অৱস্থাত তিনিজন লোকে যোগদান কৰিছিল । তিনিজনৰ পৰা দহজন হৈ পৰিল । কেইদিনমানৰ ভিতৰতে ২৫ জনীয়া এটা গোট গঠন হ’ল আৰু আজি তেওঁ জাৰ্মানীত মুঠ ৫০ জন লোকক মাহত ২-৩ দিন অনলাইনত পেইণ্টিং শিকায় ।

জাৰ্মানীত দেখা পোৱা সাৰাঙৰ চিত্ৰকলা :

জাৰ্মানীৰ শিল্পীসকলৰ বাবে অনলাইন শিক্ষাৰ ক্লাছ আৰম্ভ কৰাৰ মাত্ৰ দুমাহৰ পিছতে আহিল এটা ভাল খবৰ । জাৰ্মানীৰ ৰাজধানী বাৰ্লিনত তাত থকা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জৰিয়তে চাৰাঙৰ চিত্ৰকলাৰ প্ৰদৰ্শনী অনুষ্ঠিত হয় । এই প্ৰদৰ্শনীৰ বাবে সাৰংগ আৰু তেওঁৰ শ্ৰেণীৰ চাৰিজন ছাত্ৰই জাৰ্মানীলৈ যোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰে ।

'Digital magician' who breathes new life into rotten, damaged photos
সাৰং নাগথানৰ শিল্পকৰ্ম (ETV Bharat)

তেওঁ এই পৰ্যন্ত ১৫ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শিল্পৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিছে । অমৰাৱতী শ্ৰী ৰামকৃষ্ণ ক্ৰীড়া বিদ্যালয়ত শিক্ষক প্ৰভাকৰ পাটিলৰ নিৰ্দেশনাত সাৰং নাগথানে চিত্ৰকলাৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছিল । বিদ্যালয় পৰ্যায়ত চিত্ৰকলাৰ সকলো পৰীক্ষা দি পিছলৈ আমৰাৱতী পেইন্টিং কলেজৰ পৰা শিক্ষা সমাপ্ত কৰে । নাগপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা সূক্ষ্ম কলাৰ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে। ১৫ বছৰ পূৰ্বে তেওঁ আৰম্ভ কৰা কলা শ্ৰেণী 'শ্ৰীকলা'ত প্ৰায় ১৫ হাজাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে চিত্ৰকলাৰ প্ৰশিক্ষণ লাভ কৰিছে । ইয়াত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক বিনামূলীয়া প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ বিপৰীতে আন কিছুমানৰ পৰা নামমাত্ৰ মাচুল লোৱা হয় ।

পেইণ্টিঙৰ বিপুল চাহিদা :

এই প্ৰসংগত তেওঁ আৰু কয় যে আজিকালি বিভিন্ন পেইণ্টিং আৰু ড্ৰয়িঙৰ অনুৰাগীৰ বৃদ্ধি পাইছে । সেইবাবে আমাৰ পেইণ্টিঙৰ চাহিদাৰ বাবে আমৰাৱতীৰ পৰা নাগপুৰ, আকোলা, দিল্লী আৰু মুম্বাইলৈকে বহু লোক আহে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

