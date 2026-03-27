ডিজিটেল আসক্তিয়ে দেশত বছৰি ২০ হাজাৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ প্ৰাণ লয় : ভয়ংকৰ তথ্য

ডিজিটেল আসক্তিয়ে দেশত বছৰি ২০ হাজাৰ কিশোৰ-কিশোৰীৰ প্ৰাণ লয় : ভয়ংকৰ তথ্য
সংসদত বিষয়টো উত্থাপন কৰি চৰকাৰক গুৰুত্বসহকাৰে ল'বলৈ আহ্বান টি এম চিৰ সাংসদ ডেৰেক অ'ব্ৰায়েনৰ ।
Published : March 27, 2026 at 3:13 PM IST
নতুন দিল্লী : ডিজিটেল আৰু সামাজিক মাধ্যমৰ প্ৰতি কিশোৰ-কিশোৰী তথা যুৱপ্ৰজন্ম অধিক আকৰ্ষিত হোৱা বিষয়টো অধিক চিন্তনীয় হৈ পৰিছে । ডিজিটেল নিচা বা আসক্তিৰ বাবে যুৱপ্ৰজন্মৰ মাজত নেতিবাচক প্ৰভাৱো লক্ষণীয় হৈছে । যাৰ বাবে শুকুৰবাৰে ৰাজ্যসভাত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ডেৰেক অ'ব্ৰায়েনে ।
ৰাজ্যসভাৰ সদস্যগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে ইয়াৰ প্ৰভাৱৰ ফলত প্ৰতি বছৰে প্ৰায় ২০ হাজাৰ কিশোৰ-কিশোৰীয়ে চৰম সিদ্ধান্ত লয় আৰু কেন্দ্ৰক এই সংকটৰ সৈতে জৰুৰীভাৱে মোকাবিলা কৰিবলৈ তেওঁ দাবী জনায় ।
সংসদৰ উচ্চ সদনত শূন্যকালীন ঘণ্টাত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰি অ'ব্ৰায়েনে কয় যে বিভিন্ন গৱেষণাই ইংগিত দিছে যে কিশোৰ-কিশোৰী আৰু যুৱক-যুৱতীসকলে দিনটোত ৮ ঘণ্টালৈকে স্ক্ৰীণ আৰু ম'বাইল ফোনত সময় কটায় -- যিটো প্ৰতি বছৰে ১০০ দিনতকৈ অধিক । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে ইতিমধ্যে ৬৮ খন দেশত বিদ্যালয়ত ম'বাইল ফোন নিষিদ্ধ কৰা হৈছে ।
সমস্যাটোৰ গভীৰতাৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে অত্যধিক সময় স্ক্ৰীণ বা ম'বাইল ব্যৱহাৰ কৰিলে টোপনিত ব্যাঘাত জন্মে, উদ্বেগৰ সম্ভাৱনা বৃদ্ধি পায় আৰু মানসিক চিন্তাৰ পৰিৱৰ্তন ঘটে ।
তেওঁ লগতে কয় যে স্ক্ৰীণ ব্যৱহাৰৰ ফলত 'ড'পামিন স্পাইক' হয় -- মগজুৱে দ্ৰুত সংকেত লাভ কৰে, যিয়ে এক আচৰণৰ সৃষ্টি কৰে যাক ডিজিটেল নিচা বুলি কোৱা হয় ।
অ'ব্ৰাইনে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰামৰ্শও আগবঢ়ায় - ফোনটো লোৱাৰ আগতে 'কিয়' বুলি নিজকে সুধিব লাগে, ফোন হাতত লোৱাৰ আগতে ১০লৈকে গণনা কৰক, পৃথক কোঠাত ডিভাইচটো চাৰ্জত ৰাখক, শুবলৈ যোৱাৰ কমেও দুঘণ্টা আগতে স্ক্ৰীণৰ পৰা আঁতৰি আহক ।
চৰকাৰলৈ তেওঁৰ ৩ টা পৰামৰ্শ আছিল : মননশীল ব্যৱহাৰক উৎসাহিত কৰা, অফলাইন কাৰ্যকলাপৰ প্ৰচাৰ কৰা আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্য আৰু ডিজিটেল সুস্থতাৰ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা কৰা । ডিজিটেল আসক্তিৰ এই বিষয়টোক গুৰুত্বসহকাৰে ল'বলৈ আৰু যুৱক-যুৱতীসকলৰ মানসিক স্বাস্থ্যৰ সৈতে একেলগে মোকাবিলা কৰিবলৈ চৰকাৰক আহ্বান জনায় ।
