বিষাদলৈ পৰিণত ধুলেটি উৎসৱ ; পানীত ডুবি প্ৰাণ হেৰুৱালে ২০ ৰো অধিকে
মহিসাগৰ, চুৰাট, আহমেদাবাদ, আৰাৱলী আৰু আমৰেলী জিলাত ধুলেটি উৎসৱৰ সময়ত পানীত ডুবি মৃত্যু ঘটে ২৫ জনতকৈ অধিক লোকৰ ৷
আহমেদাবাদ(গুজৰাট): বিষাদলৈ পৰিণত ধুলেটি উৎসৱ । এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে গুজৰাটত ৷ দেশবাসী হোলীৰ আনন্দ-উল্লাসত মতলীয়া হৈ থকাৰ মাজতে উদযাপিত ধুলেটি উৎসৱৰ সময়ত পানীত ডুবি মৃত্যু ঘটে শিশুকে ধৰি বহু যুৱক-যুৱতীৰ ৷
চুৰাট: মংগৰল পানছাৰাৰ কিম নদীত গা ধুবলৈ যোৱা ৩ যুৱকৰ মৃত্যু
চুৰাট জিলাত ধুলেটি উৎসৱ উদযাপনৰ মাজতে সংঘটিত হৈছে এক মৰ্মান্তিক ঘটনা । মঙৰল তালুকাৰ পানছাৰা গাঁৱৰ সমীপৰ কিম নদীত গা ধুবলৈ গৈ পানীত ডুব যায় তিনিজন যুৱক ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত তথ্য লাভ কৰাৰ লগে লগে কোছাম্বাৰ পৰা আৰক্ষী আৰু অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনীৰ এটা দল ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । যথেষ্ট চেষ্টাৰ অন্তত স্থানীয় সাঁতোৰবিদৰ সহায়ত যুৱক তিনিজনৰ মৃতদেহ পানীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হয় ৷ নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে দুজন পৰ্যটক আৰু এজন স্থানীয় যুৱক ।
আহমেদাবাদ: নদীত ডুবিল ৪ যুৱক
আহমেদাবাদ চহৰত ধুলেটি উৎসৱ উদযাপনৰ সময়ত কুবেৰনগৰ অঞ্চলৰ চাৰিজন যুৱকে কোটাৰপুৰ নন্দিগ্ৰাম নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল । আটাইকেইজনে পানীত ডুব যোৱাত তিনিজন যুৱকৰ থিতাতে মৃত্যু ঘটাৰ বিপৰীতে এজনৰ চিকিৎসালয়ত মৃত্যু ঘটে । মৃত্যু হোৱা যুৱককেইজন দুৰ্গেশ কোলি, সাহিল কলি, ছানী যাদৱ আৰু পীযুষ মেহৰচন্দনী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
আহমেদাবাদ: সীতাপুৰ গাঁৱৰ তিনি শিশু হ্ৰদৰ পানীত ডুব যায়
আহমেদাবাদ জিলাৰ মণ্ডলৰ অন্তৰ্গত সীতাপুৰ গাঁৱৰ তিনিটা শিশু ঝোলাসৰ হ্ৰদত গা ধুই থকা অৱস্থাত পানীত ডুব যায় । ততালিকে চলোৱা অভিযানৰ অন্তত শিশু তিনিটাৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হয় । এই ঘটনাই সমগ্ৰ অঞ্চলটোত শোকৰ ছাঁ পেলাইছে ৷
মহিসাগৰ জিলাত চাৰি যুৱকৰ মৃত্যু
মহিসাগৰ জিলাৰ ধুলেটি উৎসৱ বিষাদলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছে । কোথাম্ভৰ সমীপৰ ৰাঘৱনা মুৱাড়া গাঁৱত ধুলেটি খেলি গা ধুবলৈ যোৱা চাৰিজন যুৱক হ্ৰদত ডুব যায় । একেখন গাঁৱৰে উদীয়মান তাৰি যুৱকৰ মৃত্যুৱে সকলোকে শোকৰ সাগৰত পেলায় ৷
মেহছানা: পানীত উটি গ’ল ৪ যুৱক, দুজনৰ মৃত্যু
মেহছানাৰ মটিদৌৰ সমীপৰ সুজালাম চুফলাম কাছি নৰ্দমাত পৰি চাৰি যুৱকৰ মৃত্যু ঘটে ৷ দুজন পানীত ডুব যোৱাৰ বিপৰীতে আন দুজনক উদ্ধাৰ কৰা হয় । স্থানীয় বাসিন্দা আৰু সাঁতোৰবিদৰ সহায়ত উদ্ধাৰ অভিযান চলোৱা হৈছিল । ঘটনাৰ পিছতে উদ্ধাৰকাৰীৰ দল উক্ত স্থানত উপস্থিত হয় ৷
আনহাতে, মেহছানাৰ কাডিনা থোল পথৰ জানত উটি যায় এজন যুৱক । সিন্ধৱাই মাতাজী মন্দিৰৰ কাষতে থকা জানটোৰ সমীপত সংঘটিত হয় এই ঘটনা । গা ধুই থকা অৱস্থাতে হঠাৎ পানীত ডুব যায় যুৱকজন ।
আৰাৱলী: জালামপুৰৰ সমীপৱৰ্তী মাজুম নদীত গা ধুব যোৱা দুজন যুৱকৰ সলিল সমাধি
আৰাৱলীত সলিল সমাধি দুজন যুৱকৰ । ধনছুৰা তালুকৰ দুই যুৱক জালামপুৰৰ সমীপৰ মাজুম নদীত গা ধুবলৈ গৈছিল । ধনছুৰা তালুকৰ জালামপুৰা আৰু বুটালৰ খন্ত আনন্দভাই লালাভাই(গুলাবপুৰাৰ বাসিন্দা) আৰু দভি ৰঞ্জিতসিং জয়ন্তী সিং(বুটালৰ বাসিন্দা) নামৰ যুৱক দুজনৰ বুধবাৰে মৃত্যু ঘটে । স্থানীয় লোকে উদ্ধাৰ কৰে মৃতদেহকেইটা ।
আৰাৱলী: মালপুৰত পানীত ডুবি দুই শিশুৰ মৃত্যু
আৰাৱলী অঞ্চলৰ মালপুৰৰ নাৱালাত দুটিকৈ শিশুৰ পানীত উটি গৈ মৃত্যু সাৱটে । অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী আৰু স্থানীয় সাঁতোৰবিদৰ সহায়ত শিশু দুটাক উদ্ধাৰ কৰি চিকিৎসালয়লৈ নিয়া হয় যদিও চিকিৎসকে মৃত ঘোষণা কৰে ৷ নৱালাৰ বাসিন্দা শিশু দুটাৰ এটাই পঞ্চমত আৰু আনটোৱে ষষ্ঠ শ্ৰেণীত পঢ়িছিল । ৰাইচান্দ দামোৰ আৰু জৈমিন ডামোৰ নামৰ শিশু দুটাৰ মৃত্যুৰ খবৰ পাই সমগ্ৰ গাঁওবাসী শোকত ভাগি পৰে ৷
আমৰেলীৰ শেতৰুঞ্জী নদীত ডুবিল যুৱক
আমৰেলীৰ খাম্ভলীয়াৰ বিঠালপুৰৰ সমীপৰ শেতৰুঞ্জী নদীত উটি গ’ল এজন যুৱক । ধুলেটি উৎসৱৰ সময়ত শ্বেতৰুঞ্জী নদীত গা ধুবলৈ গৈ পানীত ডুব যায় যুৱকজন । ঘটনাস্থলীত আমৰেলী অগ্নিনিৰ্বাপক বাহিনী উপস্থিত হৈ যুৱকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰে । মৃত যুৱকজন আমৰেলীৰ সমীপৰ ২০ বছৰীয়া সমীৰ মহেশভাই ছোলাংকী বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে ৷
