ETV Bharat / bharat

মানহানিৰ গোচৰত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ আবেদনৰ প্ৰমাণ লিপিবদ্ধ কৰাৰ অনুমতি মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে

মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ফেব্ৰুৱাৰী মাহত ধোনীক চিডিখনৰ অনুবাদ আৰু টাইপিঙৰ বাবে খৰছ হিচাপে ১০ লাখ টকা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ৷

Dhoni Defamation Case
ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী (IANS)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2026 at 8:55 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

চেন্নাই (তামিলনাডু) : অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই পি এছ বিষয়া সম্পথ কুমাৰে মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত এখন আৱেদন দাখিল কৰি ভাৰতীয় ক্ৰিকেটাৰ দলৰ প্ৰাক্তন অধিনায়ক মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীৰ বক্তব্যক মানহানিৰ গোচৰত লিপিবদ্ধ কৰিবলৈ ন্যায়িক বিষয়া নিযুক্তিৰ বাবে আবেদন জনাইছে ৷ উচ্চ ন্যায়ালয়ে আবেদনখন তালিকাভুক্ত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে ৷

সম্পথ কুমাৰে ২০১৩ চনত আই পি এল ক্ৰিকেট চেম্পিয়নশ্বিপৰ সময়ত সংঘটিত হোৱা বেটিং কেলেংকাৰীত চি এছ কে দলৰ শীৰ্ষ খেলুৱৈ মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী জড়িত থকাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷

এই অভিযোগক নিজৰ সুনামৰ ক্ষতিকাৰক বুলি বিবেচনা কৰি ধোনীয়ে মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ত সম্পথ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে ১০০ কোটি টকাৰ ক্ষতিপূৰণ বিচাৰি মানহানিৰ গোচৰ তৰে ৷

২০১৪ চনত দাখিল কৰা গোচৰটোত আদালতে পূৰ্বে চিডি (CD)ৰ সৈতে সংলগ্ন কিছুমান নথি-পত্ৰৰ ট্ৰান্সক্ৰিপচনৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৷

যোৱা ফেব্ৰুৱাৰী মাহত মাদ্ৰাজ উচ্চ ন্যায়ালয়ে ধোনীক চিডিখনৰ অনুবাদ আৰু টাইপিঙৰ বাবে খৰছ হিচাপে ১০ লাখ টকা দিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল ৷

একে সময়তে অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই পি এছ বিষয়া সম্পথ কুমাৰৰ সন্দৰ্ভত উচ্চ ন্যায়ালয়ত তিনিখনকৈ অন্তৱৰ্তীকালীন আৱেদন দাখিল কৰা হৈছে ৷ এই সকলোবোৰ আবেদন এতিয়া ন্যায়াধীশ গোবিন্দৰাজন থিলাকাবাদীয়ে ইয়াৰ ৰক্ষণাবেক্ষণযোগ্যতাৰ প্ৰশ্ন সন্দৰ্ভত শুনানিৰ বাবে তালিকাভুক্ত কৰা হৈছে ৷

আৱেদন অনুসৰি, ক্ৰিকেটাৰ ধোনীৰ বক্তব্য লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া তদাৰক কৰিবলৈ ন্যায়িক দণ্ডাধীশ নিযুক্তি দিব লাগে বুলি উল্লেখ কৰা হৈছে, যিটো আদালতে নিযুক্তি দিয়া অধিবক্তা আয়ুক্ত জয়শ্ৰীয়ে ল’ব ৷

ধোনিৰ সাক্ষ্যৰ ৰেকৰ্ডিং কেৱল আদালতৰ চৌহদৰ ভিতৰত বা চৰকাৰী ভৱনত হ’ব লাগিব ৷ কেৱল ধোনী ক্ৰিকেটাৰ হোৱাৰ বাবেই পাঁচ তাৰকাযুক্ত হোটেল বা ব্যক্তিগত বাংলোত ৰেকৰ্ডিং কৰা উচিত নহয় ৷

লগতে পঢ়ক : খেড়াই অগ্ৰিম জামিন পালে: উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিলে সকাহ

বিশ্বনাথ আদালতত পদ্ম হাজৰিকাৰ এশ কোটিৰ মানহানি গোচৰ

মানহানি গোচৰ : চুলতানপুৰ আদালতত হাজিৰ ৰাহুল গান্ধী

TAGGED:

মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী
আই পি এল ক্ৰিকেট
অৱসৰপ্ৰাপ্ত আই পি এছ বিষয়া
MAHENDRA SINGH DHONI
DHONI DEFAMATION CASE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.