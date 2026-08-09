ETV Bharat / bharat

মৌনতা ভংগ কৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে; Gen Z-ক লৈ তেওঁৰ ডাঙৰ বক্তব্য

Gen Z প্ৰতিবাদৰ প্ৰায় দুটা সপ্তাহৰ পাছতহে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে কিয় পদত্যাগ কৰিছিল ? এই সন্দৰ্ভত পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে মুখ খুলিলে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷

Dharmendra Pradhan says Gen Z aspirations more important than ministerial post
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান (ANI)
author img

By ANI

Published : August 9, 2026 at 1:29 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ভূৱনেশ্বৰ : নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ২০২৬ আৰু ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ বিৰুদ্ধে যন্তৰ মন্তৰত Gen Z-এ বৃহৎ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল ৷ এই প্ৰতিবাদকলৈ প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তথা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে মৌনতা ভংগ কৰে । শনিবাৰে তেওঁ কয় যে প্ৰতিবাদৰ সময়ত Gen Z ক বিপথে পৰিচালিত কৰাৰ চেষ্টা কৰা হৈছিল, যাৰ বাবে তেওঁ পদত্যাগ কৰিবলগীয়া হৈছিল ।

প্ৰধানে আৰু কয় যে Gen-Z আমাৰ সন্তান । একাংশ লোকে তেওঁলোকক বিপথে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁৰ কোনো ব্যক্তিগত সমস্যা নাছিল বুলিও তেওঁ কয় ।

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘ভাৰতত প্ৰতি বছৰে কমেও ২ কোটি শিশুৰ জন্ম হয় । যোৱা ১০ বছৰত ২০ কোটিৰ জন্ম হৈছিল । তেওঁলোকৰ উচ্চ আকাংক্ষা আছে আৰু তেওঁলোকে ভাৰতক "বিশ্ব গুৰু" কৰি তুলিব বিচাৰিছে । এই পদটো মোৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নাছিল ।’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘মই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসভাৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ প্ৰস্তাৱ দিছিলো । ২৫ জুলাইত মই শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ কৰিছিলো ।’’

Dharmendra Pradhan says Gen Z aspirations more important than ministerial post
ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান (ANI)

ওড়িশাৰ ৰাইৰাখোলত অনুষ্ঠিত আন এখন বৈঠকত প্ৰধানে ৰাজ্যখনৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেডিৰ সভাপতি নবীন পাটনায়কক তীব্ৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰি কয় যে বিজেডি কৰ্মীসকলৰ প্ৰতিবাদ আৰু তেওঁক দিয়া “গ’ বেক” শ্ল’গানে তেওঁক বিচলিত কৰা নাই । বিমানবন্দৰৰ সমীপত বিজু জনতা দলৰ কৰ্মীসকলে "ধৰমেন্দ্ৰ প্ৰধান উভতি যাওঁক" আদি শ্ল’গান দি প্ৰতিবাদৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, "মই এজন কৃষকৰ ল'ৰা । আপুনি মোক উভতি যাবলৈ ক'লেও মই যামগৈ ।"

বিজেডিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে যুৱক-যুৱতীক তেওঁৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদত জড়িত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি প্ৰধানে কয়, ‘‘নবীন বাবুৱেও মোক ওড়িশাৰ জনসাধাৰণৰ বাবে অপমানজনক আৰু বেয়া মানুহ বুলি কয় । কিন্তু মই কেতিয়াবা এনেকুৱা কাম কৰিছোনে যিয়ে ওড়িশাৰ মানুহে লজ্জিত হ’ব লগা হৈছে ? নাই কৰা, এনেধৰণৰ কোনো কাম ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, "মই হয়তো ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনিব নোৱাৰিলেও, কেতিয়াও মোৰ কামেৰে জনসাধাৰণৰ বদনাম কঢ়িয়াই অনা নাই । মই কেতিয়াও এনে কাম নকৰো, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰৰ সুনামক কলংকিত কৰিব ।"

ইয়াৰ লগতে প্ৰধানে ১২ বছৰ পূৰ্বে ভগৱান জগন্নাথ আৰু সম্বলপুৰৰ দেৱী সমলেশ্বৰীৰ আশীৰ্বাদত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে । প্ৰধানে কয়, "বিজেডিৰ বিৰোধিতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই যাব লাগে নে নাই সেই সম্পৰ্কে প্ৰসন্ন ভাইৰ পৰামৰ্শ লৈছিলো । প্ৰসন্ন বাবুৱে মোক আহিবলৈ কৈছিল আৰু মোক আদৰণি জনোৱা হ'ব বুলি আশ্বাস দিছিল । মই তেওঁৰ অনুমতি লৈহে ইয়ালৈ আহিছিলো ।"

লগতে পঢ়ক : অৱশেষত সেও মানি শিক্ষামন্ত্ৰীৰ পদ এৰিলে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে

লগতে পঢ়ক : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগৰ পাছতে দেশৰ শিক্ষা বিভাগৰ দায়িত্ব প্ৰদান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীক

TAGGED:

GEN Z ৰ প্ৰতিবাদ
নীটৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল ২০২৬
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ
ইটিভি ভাৰত অসম
DHARMENDRA PRADHAN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.