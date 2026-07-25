ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; বিগত দুটা দশকত কোনে কোনে এৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব ?

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; বিগত দুটা দশকত কোনে কোনে এৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব ?
এম জে আকবৰৰ পিছত এনডিএ চৰকাৰ দিনত পদত্যাগ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ তালিকাত সোমাল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ নাম । ইউপিএ চৰকাৰ দিনতো কেইবাগৰাকীয়ে কৰিছিল পদত্যাগ ।
Published : July 25, 2026 at 7:46 PM IST
নতুন দিল্লী : ২০১৪ চনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালত পদত্যাগ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান । ২০১৫ চনত তেতিয়াৰ গৃহ মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙে এনডিএ চৰকাৰত কোনো পদত্যাগ নহ'ব বুলি এক কৌশলী মন্তব্য কৰিছিল । কিন্তু ১১ বছৰ পিছত এনডিএ চৰকাৰৰ আন এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিলে ।
নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শিক্ষাৰ্থী আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে শনিবাৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।
পদত্যাগৰ কথা উল্লেখ কৰি এক্সৰ পোষ্টত প্ৰধানে লিখিছে যে বিগত ১০ দিনত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক পৰিঘটনাবোৰ দেখি বিচলিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "প্ৰথম দিনাৰ পৰাই নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দায়িত্ব মই লৈছিলোঁ ।" লগতে তেওঁ কয় যে যন্তৰ-মন্তৰ আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰিস্থিতিৰ সুযোগ ৰাষ্ট্ৰীয় বিৰোধী শক্তিক ল'বলৈ দিয়া উচিত নহয় ।
ইফালে ২৬ দিনীয়া অনশনৰ অন্ত পেলোৱা সোণম ৱাংচুক, চিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছেও প্ৰধানৰ পদত্যাগক আদৰণি জনাই গণতন্ত্ৰৰ জয় বুলি অভিহিত কৰিছে ।
भारत के ‘छात्रों की गूँज’ आख़िरकार अंहकारी सत्ता की दहलीज़ तक पहुँच गई।— Mallikarjun Kharge (@kharge) July 25, 2026
ये हमारे करोड़ों युवाओं की जीत है जिन्होंने देशभर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सड़क पर आवाज़ उठाई।
ये सत्य की जीत है और मोदी जी के हठ की हार है।
ये उन सभी परिवारों की जीत हैं जिन्होंने…
কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৈছে, "ভাৰতৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদে অৱশেষত অহংকাৰী ক্ষমতাৰ অৱসান ঘটালে । এইটোৱেই হৈছে আমাৰ লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ জয় যিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা ঠিক কৰিবলৈ দেশজুৰি ৰাজপথত মাত মাতিছিল । এয়া সত্যৰ জয় আৰু মোদীৰ জেদৰ পৰাজয়...।"
উল্লেখ্য যে ২০১৪ চনৰ মে' মাহৰ পৰা ক্ষমতাত থকা এনডিএ চৰকাৰৰ পদত্যাগ কৰা প্ৰথমগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল এম জে আকবৰ । ২০১৮ চনত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব থকা এম জে আকবৰে পদত্যাগ কৰিছিল । বিশিষ্ট লেখিকা প্ৰিয়া ৰমণীয়ে আকবৰৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । লেখিকাগৰাকীৰ মুকলি অভিযোগৰ পিছতে দেশত সৃষ্টি হোৱা #MeToo আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত এম জে আকবৰে পদত্যাগ কৰিছিল ।
লক্ষণীয়ভাৱে এনডিএ চৰকাৰৰ বিপৰীতে ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনতো বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহি কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছিল । ২০০৪ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ শাসনত থকা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ সময়ত পদত্যাগ কৰা হাই প্ৰফাইল নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছে -
এ ৰাজা (২০১০) : ২জি স্পেকট্ৰাম আবণ্টনৰ বিতৰ্কৰ বাবে যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ
পৱন কুমাৰ বাঞ্চাল (২০১৩) : ধন আত্মসাতৰ অভিযোগৰ পিছত ৰে'ল মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ
অশ্বনী কুমাৰ (২০১৩) : চিবিআইৰ প্ৰতিবেদনত হস্তক্ষেপৰ অভিযোগৰ বাবে আইন মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ
শশী থাৰুৰ (২০১০) : আইপিএল ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মালিকীস্বত্বৰ সম্পৰ্কৰ বিতৰ্কৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ
দয়ানিধি মৰাণ (২০১১) : পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ বাবে বস্ত্ৰ মন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ
নাটৱাৰ সিং (২০০৫) : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 'খাদ্যৰ বিনিময়ত তেল' কাৰ্যসূচীৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ
বীৰভদ্ৰ সিং (২০১২) : দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত লঘু, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ ।
লগতে পঢ়ক :
অসমে আপোনাৰ অৱদানক সদায় মনত ৰাখিব : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱেগিক পোষ্ট