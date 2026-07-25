ETV Bharat / bharat

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ; বিগত দুটা দশকত কোনে কোনে এৰিছিল কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰিত্ব ?

এম জে আকবৰৰ পিছত এনডিএ চৰকাৰ দিনত পদত্যাগ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ তালিকাত সোমাল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ নাম । ইউপিএ চৰকাৰ দিনতো কেইবাগৰাকীয়ে কৰিছিল পদত্যাগ ।

DHARMENDRA PRADHAN
ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 25, 2026 at 7:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নতুন দিল্লী : ২০১৪ চনৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ শাসনকালত পদত্যাগ কৰা দ্বিতীয়গৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে পৰিগণিত হ'ল ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান । ২০১৫ চনত তেতিয়াৰ গৃহ মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজনাথ সিঙে এনডিএ চৰকাৰত কোনো পদত্যাগ নহ'ব বুলি এক কৌশলী মন্তব্য কৰিছিল । কিন্তু ১১ বছৰ পিছত এনডিএ চৰকাৰৰ আন এগৰাকী মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিলে ।

নতুন দিল্লীৰ যন্তৰ-মন্তৰত শিক্ষাৰ্থী আৰু ক'কৰোচ্ছ জনতা পাৰ্টীৰ প্ৰতিবাদৰ পিছতে শনিবাৰে ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰে ।

পদত্যাগৰ কথা উল্লেখ কৰি এক্সৰ পোষ্টত প্ৰধানে লিখিছে যে বিগত ১০ দিনত সংঘটিত হোৱা ধাৰাবাহিক পৰিঘটনাবোৰ দেখি বিচলিত হৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীলৈ তেওঁ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "প্ৰথম দিনাৰ পৰাই নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ দায়িত্ব মই লৈছিলোঁ ।" লগতে তেওঁ কয় যে যন্তৰ-মন্তৰ আৰু সমগ্ৰ ভাৰতৰ পৰিস্থিতিৰ সুযোগ ৰাষ্ট্ৰীয় বিৰোধী শক্তিক ল'বলৈ দিয়া উচিত নহয় ।

ইফালে ২৬ দিনীয়া অনশনৰ অন্ত পেলোৱা সোণম ৱাংচুক, চিজেপি আৰু বিৰোধী কংগ্ৰেছেও প্ৰধানৰ পদত্যাগক আদৰণি জনাই গণতন্ত্ৰৰ জয় বুলি অভিহিত কৰিছে ।

কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ বিৰোধী দলপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে কৈছে, "ভাৰতৰ ছাত্ৰৰ প্ৰতিবাদে অৱশেষত অহংকাৰী ক্ষমতাৰ অৱসান ঘটালে । এইটোৱেই হৈছে আমাৰ লাখ লাখ যুৱক-যুৱতীৰ জয় যিয়ে শিক্ষা ব্যৱস্থা ঠিক কৰিবলৈ দেশজুৰি ৰাজপথত মাত মাতিছিল । এয়া সত্যৰ জয় আৰু মোদীৰ জেদৰ পৰাজয়...।"

উল্লেখ্য যে ২০১৪ চনৰ মে' মাহৰ পৰা ক্ষমতাত থকা এনডিএ চৰকাৰৰ পদত্যাগ কৰা প্ৰথমগৰাকী কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী আছিল এম জে আকবৰ । ২০১৮ চনত বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব থকা এম জে আকবৰে পদত্যাগ কৰিছিল । বিশিষ্ট লেখিকা প্ৰিয়া ৰমণীয়ে আকবৰৰ বিৰুদ্ধে যৌন নিৰ্যাতন অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল । লেখিকাগৰাকীৰ মুকলি অভিযোগৰ পিছতে দেশত সৃষ্টি হোৱা #MeToo আন্দোলনৰ প্ৰেক্ষাপটত এম জে আকবৰে পদত্যাগ কৰিছিল ।

লক্ষণীয়ভাৱে এনডিএ চৰকাৰৰ বিপৰীতে ইউপিএ চৰকাৰৰ দিনতো বিভিন্ন বিতৰ্কৰ মাজলৈ আহি কেইবাজনো কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিছিল । ২০০৪ চনৰ পৰা ২০১৪ চনলৈ শাসনত থকা কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ সময়ত পদত্যাগ কৰা হাই প্ৰফাইল নেতা তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত আছে -

এ ৰাজা (২০১০) : ২জি স্পেকট্ৰাম আবণ্টনৰ বিতৰ্কৰ বাবে যোগাযোগ আৰু তথ্য প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ

পৱন কুমাৰ বাঞ্চাল (২০১৩) : ধন আত্মসাতৰ অভিযোগৰ পিছত ৰে'ল মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ

অশ্বনী কুমাৰ (২০১৩) : চিবিআইৰ প্ৰতিবেদনত হস্তক্ষেপৰ অভিযোগৰ বাবে আইন মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ

শশী থাৰুৰ (২০১০) : আইপিএল ফ্ৰেঞ্চাইজিৰ মালিকীস্বত্বৰ সম্পৰ্কৰ বিতৰ্কৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ

দয়ানিধি মৰাণ (২০১১) : পূৰ্বৰ কাৰ্যকালত সংঘটিত দুৰ্নীতিৰ অভিযোগৰ বাবে বস্ত্ৰ মন্ত্ৰীৰ পদৰ পৰা পদত্যাগ

নাটৱাৰ সিং (২০০৫) : ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ 'খাদ্যৰ বিনিময়ত তেল' কাৰ্যসূচীৰ কেলেংকাৰীৰ অভিযোগৰ পিছতে বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ

বীৰভদ্ৰ সিং (২০১২) : দুৰ্নীতিৰ অভিযোগত লঘু, ক্ষুদ্ৰ আৰু মজলীয়া উদ্যোগ মন্ত্ৰী পদৰ পৰা পদত্যাগ ।

লগতে পঢ়ক :

অসমে আপোনাৰ অৱদানক সদায় মনত ৰাখিব : ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধানৰ পদত্যাগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৱেগিক পোষ্ট

TAGGED:

ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান
নীট প্ৰশ্নকাকত ফাদিল
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ
এনডিএ
DHARMENDRA PRADHAN RESIGN

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.