ভাৰতীয় ছবি জগতৰ এটা যুগৰ অন্ত : ধৰ্মেন্দ্ৰৰ দেহাৱসানত প্ৰধানমন্ত্ৰী

৬৫ বছৰীয়া কেৰিয়াৰ আৰু প্ৰায় ৩০০ ছবিৰ বলীউড-কিংবদন্তি ধৰ্মেন্দ্ৰই ৮৯ বছৰ বয়সত মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে ।

ভাৰতীয় ছবি জগতৰ এটা যুগৰ অন্ত (IANS)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 6:31 PM IST

2 Min Read
হায়দৰাবাদ : জীৱন নাট সামৰিলে দেশৰ ছবি জগতৰ আন এক তাৰকাই । লাখ লাখ অনুৰাগীৰ বুকু উদং কৰি গুচি গ'ল 'শ্বোলেৰ বীৰু' । অকলশৰীয়া হ'ল 'বাসন্তী' । হয়, ৮৯ বছৰ বয়সত মুম্বাইত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে বলীউডৰ জ্যেষ্ঠ অভিনেতা ধৰ্মেন্দ্ৰ । তেওঁৰ মৃত্যুত এতিয়া সকলোৱে অশ্ৰুসিক্ত নয়নেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছে ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে প্ৰখ্যাত অভিনেতাগৰাকীৰ মৃত্যুত গভীৰ দুখ প্ৰকাশ কৰি কয় যে ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুত ভাৰতীয় ছবি জগতৰ এটা যুগৰ অন্ত পৰিল ।

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে X পোষ্টত লিখিছে, "তেওঁ আছিল এগৰাকী আদৰ্শনীয় চলচ্চিত্ৰ ব্যক্তিত্ব, এগৰাকী অসাধাৰণ অভিনেতা, যিয়ে তেওঁৰ প্ৰতিটো ভূমিকাতে এক মনোমোহা উপস্থাপন আৰু গভীৰতা আনিছিল ।"

ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱেও ধৰ্মেন্দ্ৰৰ মৃত্যুক ভাৰতীয় ছবি জগতৰ বাবে এক বৃহৎ ক্ষতি বুলি অভিহিত কৰি শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । তেওঁ ছয় দশকৰো অধিক সময়জোৰা কেৰিয়াৰত অসংখ্য স্মৰণীয় অভিনয়ৰ কথা উল্লেখ কৰি দেশৰ অন্যতম জনপ্ৰিয় অভিনেতা হিচাপে স্মৰণ কৰে ।

ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে এটা X পোষ্টত কয়, “ভাৰতীয় ছবি জগতৰ এগৰাকী অতি উচ্চ পৰ্যায়ৰ ব্যক্তি হিচাপে তেওঁ এনে এক উত্তৰাধিকাৰ এৰি থৈ গৈছে, যিয়ে যুৱ প্ৰজন্মৰ শিল্পীসকলক অনুপ্ৰাণিত কৰি থাকিব ।”

আনহাতে, দশক দশক ধৰি ছবিপ্ৰেমীৰ হৃদয়ত স্থান দখল কৰি এগৰাকী মূল্যৱান তাৰকাক হেৰুওৱা বুলি উল্লেখ কৰি কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়েও সমগ্ৰ দেশবাসীৰ সৈতে শোক প্ৰকাশ কৰে । তেওঁ ২০১২ চনত পদ্মভূষণ বঁটা লাভ কৰা ধৰ্মেন্দ্ৰৰ সৰল জীৱনশৈলী আৰু অসাধাৰণ অভিনয় কেৰিয়াৰৰ ওপৰতো আলোকপাত কৰে ।

খাৰ্গেয়ে কয়, "ধৰ্মেন্দ্ৰই তেওঁৰ অতুলনীয় অভিনয় আৰু সৰল জীৱনেৰে গভীৰ চাপ ৰাখি থৈ গৈছে ।"

উল্লেখ্য যে ৬৫ বছৰীয়া কেৰিয়াৰত ধৰ্মেন্দ্ৰই প্ৰায় ৩০০ খন ছবিত অভিনয় কৰি গৈছে । লগতে 'সত্যকাম' আৰু 'শ্বোলে'ৰ দৰে চিৰযুগমীয়া ছবিৰ জৰিয়তে নিজৰ অভিনয়ৰ এক অবিস্মৰণীয় সাঁচ ৰাখি থৈ গৈছে । জীয়াই থাকিলে তেওঁ চলিত বছৰৰ ৮ ডিচেম্বৰত ৯০ বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিলেহেঁতেন ।

