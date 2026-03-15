মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালক সঞ্চালক শৈলজা কিৰণলৈ 'ধৰ্মজ্যোতি পুৰস্কাৰ'

স্ব-ধৰ্ম সেৱা নামৰ সংস্থাই শৈলজা কিৰণক এই সন্মান প্ৰদান কৰে ৷

Dharmajyoti Puraskar to Shailaja Kiran
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 15, 2026 at 3:46 PM IST

অমৰাৱতী (অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ) : মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালক সঞ্চালক শৈলজা কিৰণলৈ 'ধৰ্মজ্যোতি পুৰস্কাৰ' সন্মান প্ৰদান কৰিছে স্ব-ধৰ্ম সেৱা নামৰ সংস্থাই ৷ শনিবাৰে গুণ্টুৰ বৃন্দাবন গাৰ্ডেনৰ ভেংকটেশ্বৰ স্বামী মন্দিৰত অনুষ্ঠিত গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালক সঞ্চালক শৈলজা কিৰণক 'ধৰ্মজ্যোতি পুৰস্কাৰ'ৰে সন্মানিত কৰা হয় ৷ সভাখনত মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত আছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ এন ভি ৰমণ ৷

'ধৰ্মজ্যোতি পুৰস্কাৰ' গ্ৰহণ কৰি মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালক সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে কয় যে পুৰস্কাৰ মানে কেৱল ব্যক্তিগত স্বীকৃতিয়ে নহয়, সমাজৰ বাবেও দায়ৱদ্ধ হোৱাটো দায়িত্ব আছে ৷ তেওঁ লগতে কয়, "বিকাশ মানে সমাজৰ আৰ্থিক আৰু প্ৰযুক্তিগত বিকাশ ৷ কিন্তু প্ৰকৃত বিকাশ হ'বলৈ হ'লে মানুহৰ প্ৰমূল্যবোধ আৰু মূল্য বুজি পোৱাটো উচিত ৷"

ভাষণ প্ৰসংগত প্ৰসিদ্ধ ব্যৱসায়ী প্ৰয়াত ৰামজী ৰাওৰ কৰ্মৰাজীক শ্ৰদ্ধাৰে সুৱঁৰি মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালক সঞ্চালক শৈলজা কিৰণে কয় যে যেতিয়াই দেশ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছিল তেতিয়াই সকলো পৰ্যায়ৰ সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছিল প্ৰয়াত ৰাও ৷

মাৰ্গদৰ্শী চিট ফাণ্ডৰ পৰিচালক সঞ্চালক শৈলজাই কয়, "প্ৰয়াত ৰামোজী ৰাওৱে দেশৰ যিকোনো বিপদৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কোটি কোটি টকা খৰচ কৰিছিল । তেওঁ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক ৫,০০০, ১০,০০০ টকাকৈ বৰঙণি আগবঢ়াইছিল ৷ লগতে মোৰ পিতৃ সুন্দৰ নাইডুৰ হাতত টকা থাকক বা নাথাকক বিপদৰ সময়ত প্ৰয়োজন হ'লে ঋণ লৈ সেৱা বঢ়াইছিল সমাজত । তাৰ বাবেই তেওঁ চিট্টুৰ জিলাত এজন 'নায়ক' হিচাপে পৰিচিত হৈ পৰিছিল ৷"

মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থকা ভাৰতৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ ৰমণে ভাষণত উল্লেখ কৰে যে আজিৰ প্ৰজন্মই তেলুগু ভাষা শিকাৰ অগ্ৰাধিকাৰ নিদি ইংৰাজী ভাষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বৃদ্ধিয়ে জাতিটোক চিন্তাত পেলাইছে ৷ তেওঁ লগতে কয়, "যদি আমি আমাৰ ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত নিয়ন্ত্ৰণ নাথাকিলে, আমি এদিন অনাথ হৈ যাম ।"

কিৰণক প্ৰশংসা কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ ভাষণত ৰমণে কয়, "কিৰণ যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণা ৷ তেওঁ জীৱন কালত পোৱা ভিন্ন অভিজ্ঞতাসমূহ কিতাপ আকাৰে প্ৰকাশ কৰা উচিত ৷ শৈলজা কিৰণৰ জীৱনৰ সুখ-দুখ আৰু কঠিন সময়ৰ বিষয়ে অৱগত কৰোৱাৰ বাবে এটা পুথি লিখা উচিত ।"

উল্লেখ্য যে, গম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল লাল বাহাদুৰ শাস্ত্ৰী ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰশাসন একাডেমীৰ প্ৰাক্তন প্ৰৱক্তা ডঃ অৰেতি কৃষ্ণকুমাৰী, স্বধৰ্ম সেৱা সেৱা সংগঠনৰ সভাপতি কৰ্ৰাপাতি ৰামা ৰাও আৰু সচিব পোলিমেটলা গোপীচাঁদ লগতে বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

