ম’বাইল গেম খেলিবলৈ নিদিয়াৰ পৰিণতি : মাতৃৰ কথা নামানি কিশোৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ
আন অভিভাৱকসকলক নিজৰ সন্তানক ম’বাইল ফোন আৰু গেমিং আসক্তিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ মৃত কিশোৰৰ পিতৃৰ আহ্বান ৷
Published : August 20, 2026 at 10:02 PM IST
ধৰমশালা(উত্তৰাখণ্ড): মানুহৰ ম’বাইলৰ প্ৰতি থকা আসক্তি কিমান পৰিমাণে ভয়ংকৰ হৈ পৰিব পাৰে, সেয়া নেদেখিলে বুজিব নোৱাৰি ৷ স্মাৰ্টফোন আৰু ইণ্টাৰনেটৰ যুগত মানুহ ম’বাইলৰ প্ৰতি অত্যাধিক পৰিমাণে আসক্ত হৈ পৰা প্ৰায়েই দেখা যায় । বিশেষকৈ শিশুসকল ম’বাইলৰ দ্বাৰা সৰ্বাধিক পৰিমাণে ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় ।
মাতৃয়ে ম’বাইল গেম খেলাত বাধা প্ৰদান কৰাৰ বাবেই হিমাচল প্ৰদেশৰ এটা শিশুৱে চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷ ধৰমশালাৰ খনিয়াৰা অঞ্চলত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৷ ১৪ বছৰীয়া এটা কিশোৰে মাতৃৰ কাঢ়া অনুশাসনৰ বাবে ম’বাইলত গেম খেলাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ জীৱনৰ চৰম সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে ৷
পুত্ৰই গেম খেলিবলৈ মাতৃক বাৰে বাৰে ম’বাইলটো খুজি থকাৰ পিছতো মাতৃয়ে দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰে ৷ এই সাধাৰণ কথাটোতে কিশোৰটোৱে অসন্তুষ্ট হৈ নিজৰ কোঠালৈ গৈ সোমাই থাকে বুলি পিতৃয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ পিছত যেতিয়া আহাৰ গ্ৰহণৰ সময় হ’ল, তেতিয়া পৰিয়ালটোৰ কন্যা সন্তানটিয়ে খাদ্য আনিবলৈ পাকঘৰলৈ যায় ৷ পাকঘৰত নিজ ভাতৃক অচেতন অৱস্থাত দেখি চিঞৰ-বাখৰ কৰাত মাতৃ-পিতৃ তালৈ আহে ৷ তেওঁলোকে ততালিকে কিশোৰটিক চিকিৎসালয়লৈ নিয়ে আৰু চিকিৎসকে কিশোৰটিক মৃত ঘোষণা কৰে ৷
আনহাতে, এই মৰ্মান্তিক ঘটনাৰ পিছতে মৃত কিশোৰটিৰ পিতৃ-মাতৃয়ে এনে কৰুণ ঘটনা কাৰো লগত নহওক বুলি আকুলতাৰে আহ্বান জনায় ৷ তেওঁ আন অভিভাৱকসকলক নিজৰ সন্তানক ম’বাইল ফোন আৰু গেমিং আসক্তিৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে পঢ়া-শুনা আৰু অন্যান্য ঘৰুৱা কামৰ নামত শিশুসকলক অহৰহ ম’বাইল ফোনত নিৰ্ভৰশীল কৰাত বাধা প্ৰদান কৰিবলৈ বিদ্যালয়সমূহলৈ আহ্বান জনায় । শিশুসকলক ম’বাইলৰ পৰা আঁতৰত ৰাখি তাৰ সলনি খেলা-ধূলা আৰু অন্যান্য কাম-কাজত জড়িত হ’বলৈ উৎসাহিত কৰিব লাগে বুলিও তেওঁ কয় ।
জিলা আয়ুক্ত হেমৰাজ বৈৰৱাই এই সংক্ৰান্তত কয়, ‘‘এই বিষয়টোৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ সমাজে প্ৰথমে নিজৰ মানসিকতা আৰু মনোভাৱ সলনি কৰিব লাগিব । প্ৰশাসনেও সমাজৰ সমান্তৰালভাৱে কাম কৰি সজাগতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ সাজু । অভিভাৱক, শিক্ষক আৰু সমাজৰ সকলো শ্ৰেণীয়ে একত্ৰিত হৈ সজাগতা সৃষ্টি কৰাৰ লগতে শিশুসকলক ম’বাইল ফোন ব্যৱহাৰৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব লাগিব ।’’
(যদি আপোনাৰ মনলৈ আত্মহত্যাৰ চিন্তা আহিছে বা আপুনি কোনো বন্ধুৰ বাবে চিন্তিত বা আপোনাক আবেগিক সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন হৈছে, তেন্তে স্নেহা ফাউণ্ডেশ্বনলৈ ফোন কৰক – ০৪৪২৪৬৪০০৫০ (২৪x৭ উপলব্ধ) বা আইকল, টাটা ইনষ্টিটিউট অৱ ছ’চিয়েল চায়েন্স হেল্পলাইন – ৯১৫২৯৮৭৮২১ সোমবাৰৰ পৰা শনিবাৰলৈ পুৱা ৮ বজাৰ পৰা নিশা ১০ বজালৈ উপলব্ধ ।)
লগতে পঢ়ক: অধ্যক্ষৰ পদত্যাগৰ দাবীত BCI ৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অধিবক্তাৰ প্ৰতিবাদ