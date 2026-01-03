ধৰ্মশালা কলেজৰ ছাত্ৰীৰ মৃত্যুকাণ্ড: ইউজিচিয়ে গঠন কৰিলে তথ্য অনুসন্ধান সমিতি, দোষীক ৰেহাই নিদিয়াৰ আশ্বাস
ধৰ্মশালা : হিমাচল প্ৰদেশৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়ত জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ৰেগিং আৰু অধ্যাপকৰ দ্বাৰা যৌন নিৰ্যাতনৰ সন্মুখীন হোৱা ১৯ বছৰীয়া কলেজীয়া ছাত্ৰীৰ মৃত্যুৰ ঘটনাক গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ।
শনিবাৰে প্ৰকাশ কৰা এক বিবৃতিত ইউজিচিয়ে তথ্য অনুসন্ধান সমিতি গঠন কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰি দোষী সাব্যস্ত হোৱাসকলক ৰেহাই দিয়া নহ’ব বুলি আশ্বাস দিয়ে । ইউজিচিয়ে কয়, "বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ধৰ্মশালাৰ চৰকাৰী ডিগ্ৰী কলেজত সংঘটিত কৰুণ আত্মহত্যাৰ ঘটনাৰ বিষটো অতি গুৰুত্বসহকাৰে লৈছে । এখন তথ্য অনুসন্ধান সমিতি গঠনৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে । ইউজিচিয়ে আশ্বাস দিছে যে দোষীক ৰেহাই দিয়া নহ'ব আৰু ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সুৰক্ষা সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ ।"
শুকুৰবাৰে আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ধৰ্মশালাৰ চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়খনৰ তিনিগৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে ৰেগিং আৰু স্বেচ্ছাই আঘাত দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ বিপৰীতে অভিযুক্ত অধ্যাপকজনৰ বিৰুদ্ধে ২৬ ডিচেম্বৰত মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীক যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মৃত্যুৰ পূৰ্বে ৰেকৰ্ড কৰা বুলি কোৱা ভিডিঅ’ ছ’চিয়েল মিডিয়াত প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতে এই গোচৰটোৱে গতি লাভ কৰে । ফুটেজটোত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে অভিযুক্ত অধ্যাপকগৰাকীক নামেৰে সৈতে উল্লেখ কৰি অভিযোগ কৰিছে যে তেওঁ তেওঁৰ সৈতে অশ্লীল আচৰণ কৰিছিল, ভয় দেখুৱাইছিল আৰু হাৰাশাস্তি কৰিছিল । লগতে তেওঁ কৰা অভিযোগ অনুসৰি, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে তেওঁক ৰেগিং আৰু আক্ৰমণো কৰিছিল ।
ইফালে মৃত ছাত্ৰীগৰাকীৰ পিতৃয়ে আৰক্ষীক জনোৱা মতে, ২০২৫ চনৰ ১৮ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ কন্যাক তিনিগৰাকী সহযোগী ছাত্ৰীয়ে আক্ৰমণ আৰু ভয় দেখুৱাইছিল । লগতে কলেজৰ এগৰাকী অধ্যাপকে কন্যাৰ সৈতে অশ্লীল কামত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
অভিযোগ অনুসৰি, এই ঘটনাবোৰে ছাত্ৰীগৰাকীক আঘাত দিছিল আৰু গভীৰভাৱে ভয় খুৱাইছিল । যাৰ ফলত হতাশা আৰু স্বাস্থ্যজনিত গুৰুতৰ জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈছিল । একাধিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ পিছতো তেওঁৰ অৱস্থা অধিক বেয়া হৈ পৰে আৰু ২০২৫ চনৰ ২৬ ডিচেম্বৰত লুধিয়ানাৰ এখন চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাৰ সময়তে তেওঁৰ মৃত্যু হয় ।
ছাত্ৰীগৰাকীৰ মৃত্যুত ইতিমধ্যে তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু শোকত ভাগি পৰা পিতৃ-মাতৃয়ে ন্যায়ৰ দাবী জনাইছে ।
এ এন আয়ে ভুক্তভোগীৰ পিতৃৰ উদ্ধৃতিৰে কয়, "মোৰ ছোৱালীজনী আৰু নাই । মোক ন্যায়ৰ প্ৰয়োজন । অভিযুক্ত ছোৱালীকেইজনী আৰু অধ্যাপকক শাস্তি দিয়া উচিত । মোৰ সন্তানটোৰ লগত যি হ'ল সেয়া যাতে আন কাৰোৰে সৈতে নহয় ।"
আনহাতে, এই গোচৰৰ পুংখানুপুংখ তদন্ত বিচৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে মাতৃয়ে । এ এন আইৰ সৈতে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত তেওঁ কয়, "সকলো অভিযুক্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা উচিত । মই ন্যায় বিচাৰো... কাৰো সন্তানৰ ক্ষেত্ৰত এনেকুৱা কেতিয়াও নহওক ।"
পিতৃয়ে লগতে কয় যে কন্যাৰ অসুস্থতা আৰু মৃত্যুৰ শোকৰ বাবে পৰিয়ালটোৱে ততাতৈয়াকৈ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিব পৰা নাছিল । কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বেও ২০ ডিচেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে ৰেগিং আৰু হাৰাশাস্তিৰ সন্দৰ্ভত অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছিল । তেওঁলোকৰ কন্যাৰ দুখ-কষ্ট দিয়া কোনোৱে যাতে শাস্তি নোপোৱাকৈ থাকিব নালাগে সেই কথা উল্লেখ কৰি পিতৃ-মাতৃ দুয়োৱে দোষীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ আবেদন জনাইছে ।
ইয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা (বিএনএছ) আৰু হিমাচল প্ৰদেশ শিক্ষানুষ্ঠান (নিষেধাজ্ঞা) ৰেগিং আইন, ২০০৯ৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাৰ অধীনত তিনিগৰাকী ছাত্ৰী আৰু এগৰাকী অধ্যাপকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে এফ আই আৰ ৰুজু কৰিছে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত কংৰাৰ এছ পি অশোক ৰতনে কয় যে তেওঁলোকে অভিযোগ লাভ কৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে সন্ধিয়া ১১৫, ৩(৫) আৰু ৭৫ নং ধাৰা আৰু বি এন এছৰ ৰেগিং আইনৰ অধীনত এফ আই আৰ দাখিল কৰে ।
"মৃতগৰাকী ধৰ্মশালাৰ আছিল । যিহেতু তদন্ত প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত আছে, সেয়েহে ফেকাল্টী সদস্যসকলৰ বিৰুদ্ধে যৌন অভিযোগ আৰু সহপাঠীসকলৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপিত ৰেগিং অভিযোগৰ সৈতে জড়িত তথ্যসমূহ বিবেচনাধীন হৈ আছে আৰু পৰীক্ষা কৰা হৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হেল্পলাইনৰ জৰিয়তে ২০ তাৰিখে (ডিচেম্বৰ) যিটো বিষয় অৱগত কৰোৱা হৈছিল, তাৰ ওপৰত আমি যেতিয়া তদন্ত কৰো তেতিয়া যৌন হাৰাশাস্তিৰ কথাটো ওলোৱা নাছিল... তদন্তত যি তথ্য ওলায়, আমি সেইবোৰৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম... দৈনন্দিন ভিত্তিত তদন্ত কৰা হ'ব...।"
ইফালে চি পি আই (এম)ৰ প্ৰতিনিধিয়ে চিমলাত আৰক্ষী সঞ্চালকপ্ৰধানক সাক্ষাৎ কৰি এগৰাকী জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী বিষয়াৰ ন্যায্য আৰু নিৰপেক্ষ তদন্তৰ দাবীত এখন স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰে । দলটোৱে পৰিয়ালটোক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে আৰক্ষীৰ কাৰ্যত বিলম্ব হোৱাৰ অভিযোগ আৰু জাতিভিত্তিক বৈষম্যৰ সম্ভাৱনাক লৈ উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে, কিয়নো ভুক্তভোগীজন অনুসূচিত জাতি সম্প্ৰদায়ৰ । ডি জি পিয়ে প্ৰতিনিধি দলটোক আশ্বাস দিয়ে যে এই তদন্ত জ্যেষ্ঠ বিষয়াৰ তত্ত্বাৱধানত কৰা হ’ব । ইফালে পৰিয়ালটোৱেও নিজৰ কন্যাৰ ন্যায় বিচাৰি আবেদন অব্যাহত ৰাখিছে ।