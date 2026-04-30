দুৰ্ঘটনাত পতিত শ্ৰমিকভৰ্তি বাহন, শিশুসহ ১৬ জনৰ মৃত্যু
শ্ৰমিকভৰ্তি এখন ট্ৰাক নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে । শিশুসহ ৩০-৩৫ গৰাকী লোক আছিল বাহনখনত । মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধিৰ আশংকা ।
Published : April 30, 2026 at 8:00 AM IST
ধৰ (মধ্য প্ৰদেশ): মধ্য প্ৰদেশৰ ধৰ জিলাত শোকাৱহ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয় । বুধবাৰে নিশা সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত দুটা শিশুকে ধৰি ১৬ গৰাকী লোকৰ মৃত্যুৰ খবৰ পোৱা গৈছে । তিৰলা থানাৰ অন্তৰ্গত এটা পেট্ৰ'ল পাম্পৰ সমীপত সংঘটিত দুৰ্ঘটনাটোত ২০ গৰাকী লোক গুৰুতৰভাৱে আহত হয় । গুৰুতৰভাৱে আহত ৩ জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইন্দোৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । চিকালিয়াৰ ৰিলায়েন্স পেট্ৰ'ল পাম্পৰ সমীপত এই মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় ।
আৰক্ষীৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি প্ৰায় ৩০ৰ পৰা ৩৫ গৰাকী শ্ৰমিকক লৈ যোৱা ট্ৰাক এখন আমঝেৰা অভিমুখে গৈ আছিল । বাহনখনত একাংশ শ্ৰমিকৰ সৈতে তেওঁলোকৰ সন্তানো আছিল । বুধবাৰে নিশা ৮ বজাৰ পৰা ৮:৩০ বজাৰ ভিতৰত এই দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । আমঝেৰা অভিমুখে গৈ থকা বাহনখন হঠাতে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই বাগৰি পৰে । যাৰ ফলত বাহনখনত থকা সকলো শ্ৰমিক বাহনখনৰ তলত সোমাই যায় । খবৰ অনুসৰি দ্ৰুতবেগী বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই পথৰ ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে ।
দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে অঞ্চলটোত হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় । পথচাৰী আৰু স্থানীয় লোকে তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে আৰু আবদ্ধ হৈ থকা লোকসকলক বাহিৰলৈ উলিয়াই আনে । দুৰ্ঘটনাটো ইমানে ভয়ানক আছিল যে কেইবাজনো শ্ৰমিক বহু দূৰত ছিটিকি পৰে । ইফালে এম্বুলেন্সৰ সহায়ত আটাইকেইগৰাকী আহত শ্ৰমিকক ধৰৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় ।
প্ৰত্যক্ষদৰ্শীৰ মতে ঘটনাস্থলীতে কেইবাগৰাকী আঘাতপ্ৰাপ্তৰ মৃত্যু হয় । আহতসকলক ধৰ জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা কেইবাজনো লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি জানিব পৰা গৈছে । চিকিৎসকৰ এটা দলে নিৰন্তৰভাৱে চিকিৎসা প্ৰদান কৰি থকা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
জিলা চিকিৎসালয়ত উপস্থিত থকা জৰুৰীকালীন চিকিৎসা বিষয়া ডাঃ সতীপালে কয়, "ইয়ালৈ অনা আটাইকেইজন আহত লোক বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে । এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাত দুটা শিশুকে ধৰি ১২ জনতকৈ অধিক লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ।"
দুৰ্ঘটনাৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে তিৰলা আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলো ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় । তেওঁলোকে ততালিকে সাহায্য আৰু উদ্ধাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰে । অৱশ্যে দুৰ্ঘটনাটো কেনেকৈ সংঘটিত হ'ল, সেয়া জানিবলৈ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । বিষয়াসকলৰ মতে মৃত্যুৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাব পাৰে ।
ঘটনা সন্দৰ্ভত বিতং তথ্য প্ৰকাশ কৰি ভাৰপ্ৰাপ্ত আয়ুক্ত অভিষেক চৌধুৰীয়ে কয়, "এখন ট্ৰাক বাগৰি যোৱাৰ ফলত দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হয় । আটাইকেইজন গুৰুতৰভাৱে আহত লোকক দুৰ্ঘটনাস্থলীৰ পৰা জিলা চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা হয় । এতিয়ালৈকে এই দুৰ্ঘটনাত ১২ জন লোকৰ মৃত্যু হোৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইফালে আন কেইবাজনো লোকৰ অৱস্থা সংকটজনক হৈয়ে আছে । ২০ জন আহত লোক আছে, ইয়াৰে ৩ জনক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ইন্দোৰলৈ লৈ যোৱা হয় । জিলা চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসকৰ এটা দলে বৰ্তমান আহতসকলৰ চিকিৎসা কৰি আছে ।"
