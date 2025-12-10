ETV Bharat / bharat

বিশদ বিৱৰণ বিচাৰি ইণ্ডিগ’ৰ মুৰব্বীলৈ ডি জি চি এৰ চমন

সংস্থাটোৱে বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে শেহতীয়া তথ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷

Published : December 10, 2025 at 5:18 PM IST

নতুন দিল্লী: অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে (ডি জি চি এ) ইণ্ডিগ’ৰ মুৰব্বী পিটাৰ এলবাৰ্ছক ১১ ডিচেম্বৰৰ বিয়লি নিয়ন্ত্ৰকৰ সন্মুখত হাজিৰ হ’বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া বুলি বিষয়াসকলে জনাইছে ।

অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে বিমান সংস্থাটোৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপত হোৱা ব্যাঘাতৰ সন্দৰ্ভত বিস্তৃত তথ্য আৰু বিৱৰণ দাখিল কৰিবলৈও এলবাৰ্ছক নিৰ্দেশ দিছে । ডি জি চি এৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি মুখ্য কাৰ্যবাহী বিষয়াগৰাকীক সংশ্লিষ্ট প্ৰতিটো বিভাগৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে বৈঠকত উপস্থিত থাকিবলৈ আৰু মূল কাৰ্যকৰী ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়ে বিতং তথ্য দাঙি ধৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে ।

সংস্থাটোৱে বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ সময়তে শেহতীয়া তথ্যৰ বিষয়ে জানিবলৈ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এনে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ সমগ্ৰ নেটৱৰ্কত বিমান সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ অৱস্থা, বিমানসেৱা ব্যাহত হোৱাত ভুক্তভোগী যাত্ৰী, বৃদ্ধ, চিকিৎসাজনিত কাৰণত যাত্ৰা কৰা যাত্ৰীসকল আৰু অভিভাৱকবিহীন কম বয়সৰ যাত্ৰীসকলৰ বাবে অগ্ৰাধিকাৰৰ ব্যৱস্থা আৰু পুনৰ সেৱা আৰম্ভ কৰাৰ কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থা অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে ইণ্ডিগ’ৰ পাইলট আৰু ক্ৰু নিযুক্তি পৰিকল্পনাও বিচাৰিছে, য’ত বৰ্তমানৰ সংখ্যা, আগন্তুক সময়ৰ বাবে নিযুক্তি আৰু প্ৰশিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ৰষ্টাৰৰ নাটনি আৰু বিমানৰ কৰ্তব্যৰ সময়সীমাৰ সৈতে জড়িত সমস্যাসমূহ ৰোধৰ বাবে ৰূপায়ণ কৰা ব্যৱস্থাসমূহৰ উল্লেখ থাকিব ৷

বাতিল হোৱা বিমানৰ ধন ওভতোৱাৰ সন্দৰ্ভত ইণ্ডিগ’ৱে বাতিল কৰা বিমানৰ সংখ্যা, ধন ওভতোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া, পোনপটীয়া আৰু অ’ টি এ বুকিং দুয়োটাৰে বাবে ধন ওভতোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ সময়সীমা আৰু ডি জি চি এ অসামৰিক বিমান পৰিবহণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ বিধানসমূহ মানি চলাৰ সৈতে জড়িত তথ্য প্ৰদান কৰাটো প্ৰয়োজনীয় ।

অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে বয়-বস্তু ওভোতাই দিয়াৰ সন্দৰ্ভতো বিতং তথ্য বিচাৰিছে, য’ত পলমকৈ বা ভুলকৈ ডেলিভাৰী কৰা সামগ্ৰী, বয়-বস্তু ট্ৰেচ আৰু উদ্ধাৰৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপ, গড় সময়সীমা আৰু নিয়ম অনুসৰি দিয়া ক্ষতিপূৰণ আদি বিষয় অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

ডি জি চি এৰ মতে, সংশ্লিষ্ট বিমান সংস্থা আৰু পৰিচালনা নিয়ন্ত্ৰণ কেন্দ্ৰলৈ ইয়াৰ এছ এম এছ আৰু ই-মেইল সতৰ্কতা ব্যৱস্থাৰ কাৰ্যক্ষমতা, পলম আৰু বাতিলৰ বিষয়ে সঠিক সময়ৰ যোগাযোগ সক্ষম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰা উন্নতি আৰু অপাৰেশ্যন কণ্ট্ৰ’ল চেণ্টাৰ, বিমানবন্দৰ আৰু গ্ৰাহক সমৰ্থনৰ মাজত বৰ্ধিত সমন্বয় উপস্থাপন কৰিব লাগিব ।

তদুপৰি, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে এই বাতিলৰ পিছত পুনৰ পথ নিৰ্ধাৰণৰ নীতিৰ ওপৰত নবীকৃত তথ্য বিচাৰিছে, য’ত যাত্ৰীসকলক বিকল্প বিমানলৈ পুনৰ পথ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে অনুসৰণ কৰা প্ৰক্ৰিয়া, ইণ্ডিগ’ৰ নেটৱৰ্ক আৰু অন্যান্য বিমান সংস্থাসমূহৰ ভিতৰত পুনৰ পথ নিৰ্ধাৰণৰ সৈতে জড়িত তথ্য আৰু কোনো অতিৰিক্ত খৰচ নোহোৱাকৈ যাত্ৰীসকলক পুনৰ পথ নিৰ্ধাৰণৰ বাবে ডি জি চি এৰ প্ৰয়োজনীয়তাসমূহ মানি চলাটো অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে ।

