ইণ্ডিগ'ৰ ৫০০ ৰো অধিক বিমান বাতিল;২০২৬ৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত সেৱা সুস্থিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা

দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ'ৰ ধাৰাবাহিক বিমান বাতিলৰ ফলত যাত্ৰীৰ মাজত হাহাকাৰ । ডিজিচিএৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ নিৰ্দেশনা ।

IndiGo flights
২০২৬ৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত ইণ্ডিগ'ৰ সেৱা সুস্থিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা (ANI)
By ANI

Published : December 5, 2025 at 12:27 PM IST

3 Min Read
নতুন দিল্লী/মুম্বাই : ঘৰুৱা বিমান সংস্থা ইণ্ডিগ'ৰ অচলাৱস্থা অব্যাহত আছে । প্ৰতিদিনে শ শ বিমান বাতিল কৰিবলগীয়া হৈছে সংস্থাটোৱে । দেশৰ সৰ্ববৃহৎ বিমান সংস্থাটোৱে ৫৫০খনতকৈও অধিক বিমান বাতিল কৰি শ শ যাত্ৰীৰ ভ্ৰমণ পৰিকল্পনাত ব্যাঘাত জন্মাইছে । বিমান কৰ্মচাৰীৰ কৰ্তব্যৰ ক্ষেত্ৰত নতুন নিয়মৰ ৰূপায়ণৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এনে অৱস্থাৰ সন্মুখীন হৈছে বিমান সংস্থাটো । যাক লৈ অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে বিমান সংস্থাটোৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছে ।

কিন্তু ইয়াৰ মাজতে ইণ্ডিগ'ই আন এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে যে ২০২৬ চনৰ ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত বিমান সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে সুস্থিৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । যোৱা কিছুদিনৰ পৰা সংঘটিত হোৱা বিমানৰ ব্যাঘাতৰ মূল কাৰণ ফ্লাইট ডিউটি ​​টাইম লিমিটেচন (এফডিটিএল)ৰ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নীতি-নিয়ম কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ভুল বিচাৰ আৰু পৰিকল্পনাৰ ব্যৱধান বুলি স্বীকাৰ কৰি ইণ্ডিগ'ই নিয়ন্ত্ৰকক এই কথাও জনাইছে যে ৮ ডিচেম্বৰলৈকে অধিক বিমান বাতিল হ'ব আৰু সেইদিনাৰ পৰা সেৱাও হ্ৰাস পাব ।

ইফালে অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী কে ৰামমোহন নাইডুৱে এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি উল্লেখযোগ্য বিমান সেৱাৰ ব্যাঘাতৰ পৰিস্থিতিৰ মূল্যায়ন কৰে আৰু ইণ্ডিগ'ই নতুন এফডিটিএল নীতি ৰূপায়ণৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সময় থকাৰ পিছতো যিদৰে কাম কৰিলে তাত অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰে ।

সূত্ৰই জনোৱা মতে বৃহস্পতিবাৰে ইণ্ডিগ'ই ৫৫০খনতকৈও অধিক ঘৰুৱা আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমান বাতিল কৰে আৰু বিভিন্ন বিমানবন্দৰত সেৱাত পলম হয় । বিমান সংস্থাটোক মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে যাত্ৰীসকলক যিকোনো সম্ভাৱ্য বাতিলৰ বিষয়ে বহু আগতেই সক্ৰিয়ভাৱে অৱগত কৰিব লাগে ।

ইণ্ডিগ'ৰ বিমান বাতিলৰ মাজতে বিমান ভাড়াত কিছু বৃদ্ধি দেখা পোৱাৰ লগে লগে কৰ্তৃপক্ষই পৰিস্থিতি তীক্ষ্ণভাৱে নিৰীক্ষণ কৰি আছে আৰু বৰ্তমানৰ ব্যাঘাতৰ বাবে যাতে বিমান ভাড়া বৃদ্ধি নহয় তাৰ বাবেও বিমান সংস্থাটোক কোৱা হৈছে । অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে এক বিবৃতিত কয় যে ইণ্ডিগ'ৰ অপাৰেচনেল কণ্ট্ৰ'ল চেণ্টাৰত বিষয়াসকলক নিৰন্তৰ তদাৰকৰ বাবে নিয়োগ কৰা হৈছে ।

নিয়ন্ত্ৰকে বিমান সংস্থাটোক প্ৰকল্পিত ক্ৰু নিযুক্তি, অৰ্থাৎ বিমানৰ পৰিচালনা, ক্ৰু প্ৰশিক্ষণৰ পৰিকল্পনা, ৰষ্টাৰ পুনৰ্গঠন, সুৰক্ষা-বিপদ মূল্যায়ন আৰু প্ৰশমন ব্যৱস্থা আদি সামৰি বিশদ ৰোডমেপ দাখিল কৰিবলৈও কৈছে । বিমান সংস্থাটোক পৰিচালনা সুস্থিৰ কৰাৰ বাবে তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থাৰ ৰূপৰেখা দাঙি ধৰাৰ উপৰিও প্ৰতি ১৫ দিনৰ মূৰে মূৰে বিশদ অগ্ৰগতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে ডিজিচিএৰ এটা দলে দিল্লী বিমানবন্দৰৰ টাৰ্মিনেল ১ পৰিদৰ্শন কৰে, য'ত বিমান সংস্থাটোৱে যথেষ্ট পৰিমাণে সক্ৰিয় হৈ আছে ।

সম্পাদকৰ পচন্দ

