বিমান টিকট বাতিলৰ বাবে লোৱা নহ’ব কোনো অতিৰিক্ত ধন: যাত্ৰীক সকাহ দি আহি আছে নতুন নিয়ম

বিমান টিকট বাতিলৰ বাবে লোৱা নহ’ব কোনো অতিৰিক্ত ধন: যাত্ৰীক সকাহ দি আহি আছে নতুন নিয়ম
বিমান সংস্থাসমূহে ২১ কৰ্মদিনৰ ভিতৰত ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব ৷
Published : November 4, 2025 at 2:45 PM IST
নতুন দিল্লী: অচিৰেই বিমান যাত্ৰীসকলে বুকিং কৰাৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ ভিতৰত কোনো অতিৰিক্ত চাৰ্জ অবিহনে টিকট বাতিল বা সলনি কৰিব পাৰিব ৷ বিমান নিয়ন্ত্ৰক অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে (ডি জি চি এ) টিকট ঘূৰাই দিয়াৰ নিয়মত বৃহৎ পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে ৷
তদুপৰি, অসামৰিক বিমান পৰিবহণ সঞ্চালকালয়ে (ডি জি চি এ) প্ৰস্তাৱ দিছে যে যদিহে টিকটটো ট্ৰেভেল এজেণ্ট/পৰ্টেলৰ জৰিয়তে ক্ৰয় কৰা হয় তেন্তে ‘বিমান সংস্থাসমূহে ধন ঘূৰাই দিয়াৰ বাবে দায়বদ্ধ হ'ব, কিয়নো এজেণ্টসকল তেওঁলোকৰ নিযুক্তিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিনিধি ৷‘
নিয়ন্ত্ৰকগৰাকীয়ে কয় যে বিমান সংস্থাসমূহে ২১ কৰ্মদিনৰ ভিতৰত ধন ঘূৰাই দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পূৰ্ণ হোৱাটো নিশ্চিত কৰিব ৷ বিমান টিকট ঘূৰাই দিয়াৰ সৈতে জড়িত উদ্বেগ আৰু সমস্যাৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই এই পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে ৷
সেই খচৰা অনুসৰি, "বুকিং কৰাৰ ২৪ ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি যাত্ৰীজনে নাম ভুলৰ ৰিপ'ৰ্ট দিয়ে, তেন্তে বিমান সংস্থাটোৰ ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে পোনপটীয়াকৈ টিকট বুকিং কৰিলে একেজন ব্যক্তিৰ নাম শুধৰণিৰ বাবে কোনো অতিৰিক্ত মাচুল আৰোপ নকৰিব ৷" ডি জি চি এৰ মতে, টিকট বুকিং কৰাৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ পিছত বিমান সংস্থাসমূহে ‘লুক-ইন অপচন’ প্ৰদান কৰিব ৷
ইয়াত কোৱা হৈছে, "এই সময়ছোৱাত যাত্ৰীসকলে টিকট সংশোধন কৰিব বিচৰা সংশোধিত বিমানখনৰ বাবে সাধাৰণ প্ৰচলিত ভাৰাৰ বাহিৰে কোনো অতিৰিক্ত চাৰ্জ নোহোৱাকৈ টিকট বাতিল বা সংশোধন কৰিব পাৰে ৷" তদুপৰি, ইয়াত উল্লেখ কৰা হৈছে যে যিবোৰ বিমানৰ প্ৰস্থান ঘৰুৱা বিমানৰ বুকিং কৰাৰ তাৰিখৰ পৰা ৫ দিনতকৈ কম আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বিমানৰ ১৫ দিনতকৈ কম হ’ব, যেতিয়া বিমান সংস্থাটোৰ ৱেবছাইটৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ টিকট বুকিং কৰা হ’ব, সেইবোৰৰ বাবে এই সুবিধা উপলব্ধ নহ’ব ৷
খচৰাত আৰু কোৱা হৈছে, "প্ৰাথমিক বুকিঙৰ ৪৮ ঘণ্টাৰ পিছত এই বিকল্প উপলব্ধ নহ'ব আৰু যাত্ৰীয়ে পৰিৱৰ্তনৰ বাবে সংশ্লিষ্ট বাতিল মাচুল দিব লাগিব ৷" আন এটা প্ৰস্তাৱ হ’ল চিকিৎসাজনিত জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ বাবে কোনো যাত্ৰীয়ে টিকট বাতিল কৰিলে বিমান সংস্থাই টিকট ঘূৰাই দিব পাৰে বা ক্ৰেডিট শ্বেল দিব পাৰে ৷ ডি জি চি এই ৩০ নৱেম্বৰৰ ভিতৰত চি এ আৰৰ খচৰা সন্দৰ্ভত অংশীদাৰসকলৰ পৰা মন্তব্য বিচাৰিছে ৷
